Farm for your Life (Nintendo Switch) – Le test

Farm for your Life

Sorti en 2013 sur PC, Farm for your Life débarque sur consoles, dont la Nintendo Switch, huit ans plus tard. Mais, est-ce que malgré le temps passé entre la sortie PC et la sortie console, le jeu de Secret Items Games, va nous permettre de survivre en cultivant ? Verdict…

Le jour d’après…

Dans Farm for your Life, nous incarnons un jeune fermier qui débarque dans une petite colonie où nous allons reprendre l’exploitation agricole. Malheureusement, une grosse tempête a dévasté notre colonie et a réveillé des morts-vivants qui sommeillaient dans ces terres. Nous avons donc pour missions de reconstruire notre colonie et de survivre aux zombies pouvant nous attaquer la nuit.

Le décor est planté. Avant de commencer l’aventure, nous devons créer notre personnage et lui donner un petit nom. Ensuite, le jeu nous propose un didacticiel (qui est court mais qui présente le jeu dans ses grandes lignes) facultatif. De plus, nous avons le choix entre l’exploration pure et un challenge plus corsé en gardant la possibilité d’être attaqués la nuit par les zombies.

Une fois la tempête terminée, nous découvrons les dégâts et nous apprenons que des villageois ont disparu dans la forêt. On se dit « chouette on va avoir pas mal de choses à faire et tout ». Malheureusement non, puisque finalement, nous ne nous occuperons plus du tout de ces pauvres disparus. Nous devons repartir de zéro. Nous commençons donc par planter des plants de maïs, puis au fur et à mesure de notre avancée de nouveaux types de cultures seront disponibles. Nous pourrons acheter de nouvelles pousses auprès du marchand se trouvant dans notre camp. Ce marchand nous vendra également des recettes pour l’auberge.

Parlons justement de l’auberge. Il faudra gérer l’auberge une fois que nous l’aurons remise sur pied. C’est là que nos récoltes nous serviront. En effet, des habitants des environs (qui sortent d’on ne sait où) viendront se sustenter dans notre auberge. Il faudra donc répondre à leurs besoins. Au début ils ne demanderont qu’un plat et en avançant, ils pourront demander un plat, une boisson ou les deux. Notre camp (les cultures et l’auberge) pourra être amélioré en échange de bois ou de cailloux. Nous pouvons trouver ces deux ressources sur notre camp en quantité limité ou dans la forêt qui borde notre camp. De ce dernier lieu, les ressources sont illimitées puisque lorsque nous arrivons dans la forêt toutes les ressources réapparaissent. Attention tout de même, puisque dans la forêt les morts-vivants se baladent et si par malheur nous nous faisons attraper par l’un deux, nous perdons 50% des ressources récupérées.

Avec les jours qui passent, nous pourrons recruter des survivants pour nous aider dans nos champs ou encore à l’auberge. Ce qui est une bonne chose car seul, nous nous retrouvons vite dépassé.

… mais qui ressemble au précédent

Malheureusement, dans Farm for your life, nous faisons très vite le tour du jeu et nous tombons vite dans la redondance à toujours devoir faire les mêmes choses continuellement.

Autre défaut du jeu : le didacticiel. Certes il s’avère plutôt complet, mais il manque d’indications sur les touches à utiliser pour réaliser certaines actions. Du coup, nous nous retrouvons à tâtonner pour passer à l’étape suivante du didacticiel. Une fois que l’on a compris comme réaliser chaque action, le jeu est plutôt plaisant à jouer. Attention cependant, il n’y a pas de contrôle tactile en mode portable.

Graphiquement, le titre est plutôt sympathique avec ses graphismes au style cartoon, colorés et mignons. De plus, le jeu n’est pas surchargé d’éléments ce qui rend la lisibilité agréable avec un champ de vision très correct. Cependant, à certains moments, le texte est un peu brouillon et nous avons du mal à lire ce qui peut être écrit. La bande son accompagne parfaitement les graphismes et est en accord avec l’ambiance mignonne et apaisante. Elle nous permet de rentrer comme il faut dans le jeu.