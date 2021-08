Art of Rally (Nintendo Switch) – Le test

Après le jeu Absolute Drift, Funselektor sort un nouveau jeu de voitures avec Art of Rally. Même si c’est encore un jeu de course automobile, celui-ci est bien différent car il fait la part belle à la simulation de rallye. Alors, prêts à rouler sur du gravier ?

Un hommage au rallye automobile

Nous, les français, avons une histoire un peu particulière avec le rallye. Qui ne connaît pas Sébastien Loeb, le célèbre pilote alsacien, neuf fois fois champion du monde rallye, à bord de sa Citroën ? Plus récemment encore, un autre français lui succédait sur le toit du monde du rallye en la personne de Sébastien Ogier. Enfin, pour les plus connaisseurs d’entre nous, peut-être Didier Auriol, premier champion du monde français de la discipline est un nom qui sonne particulièrement ? Pourquoi je ressasse le passé ? Tout simplement parce que Art of Rally nous fait ressentir très vite une certaine nostalgie des années glorieuses du rallye automobile.

Art of Rally nous propose de reparcourir l’histoire du rallye automobile de 1967 jusqu’à 1996. Ne vous attendez donc pas à piloter des bolides surpuissants dès le début du jeu. Il faudra les débloquer en avançant dans le mode carrière. Le seul bémol que l’on pourrait émettre à ce parcours historique serait l’absence des noms réels des voitures. Un peu à la façon d’un jeu de football qui n’aurait pas les licences pour afficher correctement le nom des joueurs, les noms des voitures sont inventés. Mais toute personne connaissant un peu le sujet saura reconnaître la célèbre voiture Alpine cachée sous le nom de « la montaine ». Heureusement, un petit descriptif historique de la voiture saura ravir les puristes.

Joue là comme Sébastien Loeb

Lorsque vous démarrez le jeu, vous êtes lancés directement dans le bain avec une session libre dans laquelle vous appréhendez pour la première fois un véhicule. Il vous est possible d’avoir une boîte de vitesse automatique ou bien manuelle, selon vos préférences. Les premières sensations ne sont pas simples. Vous aurez beau essayer d’avoir des trajectoires propres, des dérapages parfaits, cela ne viendra qu’avec le temps. Pour cela il vous faudra manier l’accélérateur, le frein et parfois le frein à main pour rester sur la route et gagner de précieuses secondes.

Une fois cette prise en main rapide effectuée, vous arriverez dans le menu du jeu qui vous proposera plusieurs modes de jeu. Un mode exploration libre vous permettra de vous balader dans une zone de votre choix et dans laquelle vous pourrez récupérer différents objets cachés sur la carte.

Vous pourrez également jouer au mode chronométré afin d’améliorer vos temps sur les différentes courses du jeu.

Enfin, vous pourrez vous frotter aux modes compétitifs à travers le mode carrière et le mode événements en ligne. Le mode en ligne permet de comparer vos temps avec d’autres joueurs tandis que le mode carrière vous permet de réaliser de véritables rallyes à travers le monde.

Entre simulation et …

Ça y est ! Vous voilà prêts à affronter d’autres pilotes ! Le mode carrière vous fera démarrer le rallye automobile en 1967. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous débloquerez de nouvelles voitures, plus puissantes et plus maniables. Mais pour le savoir, il faudra les essayer car ici, pas de jauge de puissance ou de maniabilité ! Nous sommes dans une vraie simulation ! Par exemple, si vous comptez faire le petit malin en coupant parfois la route à travers champs, le jeu vous ramènera automatiquement sur la route en vous faisant perdre cinq précieuses secondes.

De plus, sachez que chaque voiture réagit différemment à votre pilotage mais également en fonction du type de terrain sur lequel vous roulez. Avec de la neige, du gravier ou du bitume, par temps sec ou avec de la pluie, il faudra vous adapter au risque de partir dans le décor. Vous devrez en permanence doser l’accélération et le frein pour peut être arriver à faire un dérapage impressionnant dans un virage serré. Mais parfois, votre voiture heurtera des murs ou des obstacles. Cela diminuera ses performances si le choc est trop violent. Heureusement, entre chaque étape de rallye appelée spéciale, il vous sera de temps à autre possible d’effectuer des réparations.

Chaque saison du mode carrière est constituée d’un ou plusieurs rallyes, eux-mêmes composés de plusieurs spéciales. À la fin de chaque spéciale vous voyez votre temps et votre classement. Plus le niveau de difficulté choisi sera élevé, et plus il vous sera difficile de remporter la victoire car les temps de vos concurrents seront meilleurs. À la fin d’un rallye, le classement général de l’ensemble des spéciales détermine l’attribution des points. Puis, à la fin de la saison, on additionne tout cela afin de déterminer votre classement final. Il n’y aura que très peu de place à l’erreur car vous ne pourrez recommencer un chrono que cinq fois sur l’ensemble de la saison. Alors choisissez bien la spéciale que vous souhaitez recommencer, au risque de faire un moins bon temps.

… micromachines

Vous pilotez vos véhicules avec une vue du dessus, derrière la voiture. Cela nous a fait fortement penser à une petite partie de micromachines. Mais ce côté a priori simpliste cache bien le fait que nous sommes dans un jeu de simulation. Les graphismes colorés, parfois cubiques, parfois plus jolis vous laissera un petit arrière-goût mitigé, comme si le jeu n’était pas complètement fini de ce point de vue là. Cela plaira beaucoup à certains tandis que d’autres auraient aimé avoir des graphismes encore plus aboutis. En revanche, les graphismes prennent une autre dimension lors des rallyes réalisés de nuit. Nous avons beaucoup aimé les jeux de lumière engendrés par les phares de la voiture.

Quant à l’ambiance sonore du jeu, le mélange entre les bruits du moteur, la musique électro et parfois le public permettent une bonne immersion dans le jeu. Nous avons vraiment l’impression d’être un pilote de course, concentré sur un seul objectif : faire péter le chrono ! D’ailleurs, cet objectif est renforcé à chaque course en voyant le meilleur temps que vous avez réalisé sur le parcours. Le mode en ligne permet également un certain challenge afin d’essayer d’avoir le meilleur temps parmi d’autres joueurs.