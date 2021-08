Memory Lane (Nintendo Switch) – Le test

« J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus très bien »… Avec l’âge, de plus en plus de personnes se plaignent de troubles de la mémoire, qu’ils soient liés au vieillissement naturel du cerveau humain ou à la survenue d’une maladie neurodégénérative. Il faut donc, le plus tôt possible, muscler ses capacités cognitives afin d’en préserver l’intégrité, par exemple par l’intermédiaire d’un jeu très simple : le « Memory ». Le principe ? Retourner deux cartes parmi plusieurs paires, face cachée sur une table. Elles sont identiques ? Le joueur les ramasse, les conserve, et rejoue. Dans le cas contraire, il faudra les reposer et retenter sa chance au prochain tour. La partie se termine quand toutes les paires de cartes ont été découvertes et ramassées : le joueur qui a réuni le plus grand nombre de paires l’emporte alors.

Nous devons, à l’origine, ce jeu à l’inventivité d’un grand-père qui, désirant combler ses petits-enfants d’un cadeau, avait confectionné de petites cartes à partir de visuels provenant de catalogues de grands magasins, un même visuel se retrouvant sur deux cartes. Ainsi fut publié le tout premier « Memory », en avril 1959.

C’est cependant sur une version bien plus récente que nous nous pencherons aujourd’hui : Memory Lane, sorti sur Nintendo Switch au mois d’août 2020.

À vos neurones !

À peine le jeu lancé qu’il vous offre déjà de choisir votre thème de prédilection parmi 4 assortiments de cartes ; ces dernières, toutes très jolies visuellement, se ressemblent parfois, ce qui peut passablement compliquer leur mémorisation… Mais c’est bien là l’objectif, non ?

En matière d’interface, figurent à gauche les informations utiles comme le score, le nombre de combos réalisés sans erreur, le level, le choix de la couleur du plateau – personnalisable -, le tout agrémenté de fonds d’écran agréables à l’œil ainsi que d’une option « factoïds », qui recense des informations sur le fonctionnement du cerveau humain et détaille les mécanismes de la mémoire. Des informations réellement passionnantes, intégralement accessibles dès le départ, dont le concept aurait toutefois gagné à être exploité de manière plus ludique, pourquoi pas sous forme de trophées : réaliser 5 combos d’affilée aurait par exemple permis d’en débloquer une partie, renforçant encore le challenge !

Le score grimpe au fil des niveaux, notamment grâce à un système de combos : à la découverte de deux cartes identiques, vous engrangez en effet un certain nombre de points qui ira croissant si d’affilée vous révélez, des paires supplémentaires. Gare toutefois à ne pas retourner deux cartes divergentes, le combo s’annulant immédiatement en même temps que vous perdez, dans la foulée, 50 points supplémentaires !

À mesure que sont franchis de nouveaux paliers, les cartes toujours plus nombreuses s’affichent à l’écran, au maximum jusqu’à 70 simultanément.

Nul besoin de se presser, aucun chronomètre à l’horizon et la bande sonore, calme et reposante, se prête parfaitement à la détente. Il y a certes peu de morceaux différents, mais le jeu s’avère tellement absorbant que vous n’y prêterez guère attention.

Un jeu avec ses faiblesses

Memory Lane souffre néanmoins de nombreuses lacunes. A noter tout d’abord, l’absence de menu ou d’option afin de recommencer une partie, et plus regrettable encore, de mode contre-la-montre ou multijoueur, alors que le genre s’y prête volontiers. Il aurait été amusant de jouer avec ses amis ou de tenter de battre son propre record !

S’il est de surcroît bienvenu de nous laisser choisir le thème de nos cartes, pourquoi le remplacer aléatoirement sitôt le prochain niveau atteint ? Adieu le thème animalier que vous affectionniez tant, soudainement remplacé par un motif floral sans même l’avoir demandé !

Quant à ses fonctionnalités, le jeu se pratique en mode tactile uniquement : bien sûr, les Joy-Con peuvent servir à déplacer le curseur sur les cartes, mais impossible ensuite de les sélectionner avec le bouton A pour les retourner ! En outre l’affichage des cartes à l’écran, assez réduit, nuit à la bonne visibilité de certains thèmes. Quel dommage que ce manque d’optimisation ergonomique entache le plaisir de jouer !

Dernier point négatif, le jeu, uniquement en anglais, ne propose aucune autre traduction. Un défaut mineur il est vrai, puisqu’il ne propose pas non plus de tutoriel, ni de scénario.