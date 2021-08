Galaxy of Pen and Paper +1 Edition arrive en version physique sur Nintendo Switch

Paris, le 31 août 2021 – L’éditeur français Red Art Games annonce aujourd’hui, en partenariat avec Plug In Digital, la sortie physique du RPG au tour par tour GALAXY OF PEN AND PAPER +1 EDITION sur PlayStation 4 et Nintendo Switch ! Les éditions physiques auront une période de précommande ouverte de 5 semaines à partir du jeudi 2 septembre sur www.redartgames.com et terminerons le mercredi 6 octobre à 23 h59 (heure de Paris).

Créez votre maître de jeu et ses joueurs. Leurs aventures les amèneront à explorer de lointaines planètes imaginaires, affronter d’étranges aliens et sauver la galaxie à l’époque des disquettes et des connexions 56k.

Galaxy of Pen & Paper est un RPG en tour par tour qui s’empare de vos jeux de rôles papiers préférés et les envoie à travers la galaxie. En 1999, un groupe d’amis affronte les dangers d’une nouvelle galaxie bien étrange, avec pour seules armes leurs dés et leurs compétences propres. Le joueur crée son Maître de Jeu et constitue un groupe de joueurs groupe qui gagnera gloire et compétences au cours de campagnes toutes aussi étranges et excitantes les unes que les autres.

Galaxy of Pen & Paper va plus loin que son prédécesseur, Knights of Pen & Paper, en proposant un univers plus vaste un choix de races plus étendu et un nouveau cadre de science-fiction plein d’imagination.

Caractéristiques :