Big Rumble Boxing: Creed Champions est désormais disponible sur Nintendo Switch

Survios et Metro Goldwyn Mayer (MGM) invitent les joueurs à entrer sur le ring avec un tout nouvel épisode de la série de jeux Creed, Big Rumble Boxing: Creed Champions. Ce tout nouveau jeu de boxe arcade est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Big Rumble Boxing: Creed Champions marque une seconde collaboration entre les deux entités, et suit le succès de Creed: Rise to Glory sorti en 2018, avec des personnages emblématiques des franchises iconiques de MGM ; Creed et Rocky.

Big Rumble Boxing: Creed Champions apporte l’intensité de la série Creed sur consoles et PC pour la toute première fois. Accompagné d’un casting unique de personnages, tels que les rôles principaux Adonis Creed, Rocky Balboa, Apollo Creed, Ivan et Viktor Drago, Clubber Lang et bien d’autres. Les joueurs peuvent désormais s’affronter contre les meilleurs combattants du monde dans un mode arcade palpitant, où ils découvriront de nouvelles histoires et débloqueront des récompenses. Ils peuvent également défier leurs amis et leur famille dans un mode compétitif local, et ainsi exécuter leurs techniques de boxe dans des matchs intenses en un contre un.

Prouvez votre valeur et devenez le champion incontesté en relevant les défis et en vous entraînant comme Creed et Rocky.

Incarnez l’un des 20 personnages disponibles et découvrez son histoire.

Revivez les moments cultes de la franchise

Rocky et Creed demeurent aujourd’hui de véritables phénomènes grâce à leurs belles valeurs qui prônent la détermination, même lorsque tout semble perdu d’avance. Les films de la MGM, Rocky et Creed, produits par Chartoff Winkler Productions, ont généré plus de 1,3 milliards de dollars au box-office mondial, et ont remporté également trois Academy Awards, et dix nominations. Tandis que le premier film Rocky fêtera son 45ème anniversaire cette année, la franchise continue toujours autant d’attirer, inspirant de nouvelles générations de fans partout dans le monde. Le troisième opus de Creed arrivera d’ailleurs en salle en 2022.