Nouveau trailer pour DBZ Kakarot + A new power awakens sur Nintendo Switch

Découvrez des informations inédites sur les histoires secondaires de Gotenks et de Vegetto !

Le pack DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS sur Nintendo Switch vous réserve bien des surprises : contenu inédit, nouvelles fonctionnalités et deux arcs narratifs secondaires originaux pour Gotenks et Vegetto. Les deux personnages, qui n’étaient jouables que lors de certains événements dans le jeu principal, seront toujours jouables après avoir terminé les histoires secondaires.

Découvrez le pack DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS sur Nintendo Switch dès le 24 septembre. Précommandez le jeu pour débloquer la quête secondaire « Une compétition entre amis », un ustensile de cuisine pour améliorer les statistiques de vos combattants, 10 médailles D et un accès anticipé à l’entraînement de Bonyu, un nouveau personnage original créé par Akira Toriyama.

Les quêtes secondaires de Gotenks et Vegetto seront disponibles sur d’autres plateformes à une date ultérieure.

Pour rappel le pack DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS vous invite à vivre une expérience complète dans l’univers épique de Dragon Ball Z. Dans la peau de Goku, vous pourrez vous entraîner d’arrache-pied pour terrasser vos ennemis, mais aussi cuisiner, développer votre Arbre de compétence des super attaques et utiliser le tableau communautaire.

Chassez des dinosaures, attrapez d’autres animaux, ou encore pêchez des poissons pour concocter de bons petits plats et améliorer vos statistiques. Éliminez des ennemis et récupérez des orbes Z au fil de vos aventures, puis utilisez-les dans l’Arbre de compétence pour améliorer les super attaques acquises à l’entraînement ou débloquer de nouvelles compétences. Au cours de vos interactions avec les personnages de l’univers de Dragon Ball, vous pourrez obtenir des emblèmes d’âme utilisables dans le tableau communautaire pour débloquer des bonus qui, associés selon certaines combinaisons, vous offriront des effets supplémentaires.

Le pack DRAGON BALL Z : KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS sur Nintendo Switch propose du contenu inédit et des fonctionnalités nouvelles. Affrontez Beerus, le dieu de la destruction, et Golden Freezer, l’empereur doré, dans leurs batailles de boss respectives « A New Power Awakens Parts 1 et 2 », incluses avec le jeu. Choisissez dès le début votre niveau de difficulté et explorez 2 nouveaux arcs narratifs palpitants, au terme desquels vous débloquerez définitivement Gotenks et Vegetto.