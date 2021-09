Le monde étrange et merveilleux d’EASTWARD est lancé aujourd’hui sur Nintendo Switch

Voyagez à travers un monde au bord de l’effondrement dans cette chaleureuse aventure de Pixpil

Londres, Royaume-Uni – 16 septembre 2021 – Pixpil et Chucklefish lancent aujourd’hui Eastward, leur très attendu jeu d’aventure sur PC et Nintendo Switch. Doté de superbes visuels, d’une bande-son entraînante et d’une narration intense, Eastward promet des villes agréables, des créatures bizarres et des personnages encore plus étranges !

Dans un futur proche, la société commence à s’effondrer et la population humaine est au plus bas. Une présence toxique mortelle s’est répandue sur le territoire, détruisant et dévorant tout sur son passage. Échappez aux griffes tyranniques d’une société souterraine et rejoignez le duo improbable d’Eastward dans une aventure passionnante vers la terre ferme ! Découvrez des villages aussi magnifiques qu’étranges et faites-vous de nouveaux amis en traversant le monde en train.

Les caractéristiques d’Eastward :

Une charmante aventure RPG en solo, dans un monde pixel art magnifiquement détaillé

magnifiquement détaillé Les joueurs peuvent rejoindre John et Sam dans leur voyage émotionnel à travers un monde qui tombe en ruine

à travers un monde qui tombe en ruine Rencontre avec un casting de personnages excentriques , des monstres étranges et des villes lointaines

, des et des Possibilité de passer du contrôle de John à celui de Sam en utilisant les commandes à double caractère pour résoudre des énigmes et se frayer un chemin dans les donjons

pour résoudre des énigmes et se frayer un chemin dans les donjons Repousser des monstres grâce à l’arsenal de John. Les joueurs auront la possibilité de choisir un pistolet Bang-Bang , un lance-flamme ou une bonne vieille poêle à frire !

grâce à l’arsenal de John. Les joueurs auront la possibilité de choisir un , Bande-son composée par Joel Corelitz (Halo Infinite, Death Stranding, Gorogoa), avec une conception sonore réalisée par Hyperduck Soundworks.

Eastward est disponible dès maintenant sur PC, Mac et Nintendo Switch au prix de 24,99 €.