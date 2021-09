Castlevania Advance Collection à nouveau listée sur Nintendo Switch

En juin dernier, un classement pour Castlevania Advance Collection est apparu en Australie. Quelques mois se sont écoulés depuis, mais il semble que Konami continue de préparer la sortie du jeu. Castlevania Advance Collection est maintenant listée à Taïwan.

De plus, nous avons maintenant la liste des plateformes ciblées, et la Nintendo Switch en fait naturellement partie. La classification australienne l’avait précédemment inscrite comme » multiplateformes « . Konami n’a toujours pas annoncé Castlevania Advance Collection. Cela étant dit, nous pouvons probablement deviner quels jeux seront inclus. Il est probable qu’elle contiendra les titres de la Game Boy Advance Castlevania : Circle of the Moon (2001), Castlevania : Harmony of Dissonance (2002) et Castlevania : Aria of Sorrow (2003). On l’espère pour le coup en Français.

Depuis le mois de juin, Castlevania Advance Collection est souvent citée dans les faux leaks pour légitimer. Une classification ayant un coût non négligeable, c’est presque certain de voir cette compilation être annoncée d’ici peu.