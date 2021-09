The Long Gate (Nintendo Switch) – Le test

The Long Gate se pose comme un titre relativement atypique, « œuvre d’un seul homme », ouvrons les portes de ce jeu à énigmes…

1 + 1 = 10

Le pitch de The Long Gate est simple (au contraire du jeu, mais on en reparle après). Nous nous retrouvons propulsé sur un monde mystérieux sans autre forme de procès… Après un passage dans une chute d’eau (relativement joli) on avance dans une salle immense dans laquelle on aperçoit un chemin et des arbres ainsi qu’un peu de végétation… Chemin faisant, on obtient un mystérieux pistolet (qui n’a aucun effet létal) que vous serez amené à utiliser par la suite pour résoudre des énigmes… Passé la découverte et la relative absence de contexte, voilà que l’on peut lire certaines indications au sol à base de et (and) et de ou (or), ainsi que des interrupteurs… à vous alors d’activer les bons pour ouvrir la porte suivante… Qu’à cela ne tienne, il n’y en a que deux, le hasard permet donc de bien faire les choses et de passer dans la salle suivante… ! Salle suivante, voilà que l’action sur les interrupteurs ne suffit pas et qu’en appuyant un peu sur les boutons, on constate que le pistolet obtenu plus tôt permet de déplacer de façon télékinétique certains composants, parfait, c’est ce qu’il fallait faire pour que le courant passe ! Jusqu’ici rien de trop compliqué… On avance et l’on finit par chuter dans un portail bleu, qui nous conduit dans une salle où les choses finissent par se compliquer… En regardant au sol, on retrouve un rappel sur le binaire et sur la combinaison de 1 et (and) 1 ou de 1 ou (or) 1 et là, pour le non initié, les choses vont vite se compliquer…

1 ou 1 ?

En effet, à l’image de l’histoire absente qui nous propulse dans cet univers (relativement joli, malgré le flou constant), on se retrouve à tenter de résoudre des énigmes, en lisant des indications très brèves indiquées au sol… Il faut alors comprendre que l’on est devant un pseudo schéma électrique qui vous rappellera à coup sûr vos années collège et les cours de physique… mais la véritable question sera de savoir si vous vous rappelez encore des leçons de l’époque ? On touche donc directement du doigt le gros problème du jeu, l’absence d’un tutoriel ou d’un « guide » pour vous expliquer/vous rappeler comment tout cela fonctionne… Les seules indications que vous aurez (en anglais exclusivement) seront les courtes phrases que vous pourrez lire au sol (sous réserve d’avoir mis le mode normal ou très facile). En effet, il existe un troisième mode (difficile pour le coup) mais qui porte le nom des joueurs potentiellement ciblés… Ingénieur XD Car oui, si vous n’avez pas la bosse des maths ou des pouvoirs de mathémagicien, votre aventure risque fort de se terminer brutalement…

Ce n’est vraiment pas pour tout le monde

En effet, seuls les plus chevronnés et accrocs aux chiffres et à la logique physique y trouveront véritablement leur compte, le joueur occasionnel lui, sera très vite largué faute d’être accompagné. Le joueur chevronné, lui, prendra certainement du plaisir à résoudre les différentes énigmes. Il est d’ailleurs possible de les parcourir comme bon nous semble, certaines zones proposant plusieurs énigmes à résoudre, mais pas forcément dans un ordre précis. Par contre pour passer dans la zone suivante, il faudra tout réussir. Cependant, cela ne l’empêchera pas de pester un peu parfois, contre l’absence d’un mode « vue de dessus ». En effet, certains schémas à faire fonctionner sont assez grands et la vue FPS ne permet pas d’avoir un aperçu global de ce que l’on veut faire, ça complique un peu plus la tâche et c’est certainement voulu pour renforcer l’immersion, mais ça n’en resterait pas moins appréciable.

Visuellement, le jeu est joli et fluide, mais en même temps on n’est pas dans un jeu d’action hyper bourrin. On notera quand même un effet flou constant et des textures pas toujours jolies. Sans compter que certains écrits sont parfois peu lisibles, la faute aux textures pas très belles. D’un point de vue sonore, la bande-son sait se faire oublier, tout en proposant une ambiance reposante, relaxante qui colle finalement bien avec l’esprit du jeu.