Les détails de des promotions Blockbuster sur Nintendo Switch qui commence jeudi

22septembre 2021-Lors de l’Offre Blockbuster, les joueurs pourront dénicher leur nouveau coup de cœur parmi les titres les plus populaires de la Nintendo Switch, certains bénéficiant d’une remise allant jusqu’à -75%. Les soldes sur le Nintendo eShop débuteront le jeudi 23 septembre à 15h et prendront fin le dimanche 3 octobre à 23h59*.

Les joueurs pourront voyager aux quatre coins du monde avec Mario et Cappy, son fidèle compagnon, dans Super Mario Odyssey, ou rejoindre l’aventure de Link en tentant d’échapper à la mystérieuse île Cocolint dans The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Que les joueurs aiment barbouiller leurs adversaires dans Splatoon 2, ou s’amuser avec une collection de jeux indémodables dans 51 Worldwide Games, les nouveaux titres en solde sauront satisfaire tous et toutes. Les joueurs pourront même incarner un Pokémon et constituer une équipe de sauvetage avec – pourquoi pas – Pikachu, Évoli et Salamèche, et sauver un monde de donjons mystérieux en mutation constante dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. Enfin, les joueurs pourront participer au plus grand concours de recettes sur canapé 100% arcade dans Overcooked Special Edition.

Découvrez ci-dessous certains des titres phares de l’Offre Blockbuster et rendez-vous sans plus attendre sur le Nintendo eShop, ou accédez au portail des offres pour consulter le catalogue complet dès le lancement des soldes :

Titre Éditeur Remise Super Mario Odyssey Nintendo 33% The Legend of Zelda: Link’s Awakening Nintendo 33% Splatoon 2 Nintendo 33% 51 Worldwide Games Nintendo 30% Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX Nintendo 33% Overcooked Special Edition Team17 75% The Witcher 3: Wild Hunt CD PROJEKT 40% Sonic Mania SEGA 50% Puyo Puyo™ Tetris® 2 SEGA 50% Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster SEGA 33% Persona® 5 Strikers SEGA 35% Mortal Kombat 11 WB Games 60% LEGO® DC Super-Vilains WB Games 75% DOOM Slayers Collection Bethesda 40% Ni no Kuni: La Vengeance de la sorcière céleste™ BANDAI NAMCO Entertainment 80% Rune Factory 4 Special Marvelous Europe 30% STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town Marvelous Europe 40% Shovel Knight: Treasure Trove Yacht Club Games 25% Ori and the Will of the Wisps iam8bit 35% Metro: Last Light Redux Koch Media 65% Borderlands Legendary Collection Take-Two Interactive 60% BioShock: The Collection Take-Two Interactive 60%

L’Offre Blockbuster sur Nintendo eShop débute le jeudi 23 septembre à 15h et prend fin le dimanche 3 octobre à 23h59 heure locale*. Plus de 300 best-sellers de la Nintendo Switch seront en vente : Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Sonic Mania, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX et bien d’autres encore.

*Certaines réductions ne prendront pas fin le 3 octobre. Les utilisateurs peuvent consulter la date de fin d’une offre sur la page d’un jeu en particulier une fois la période de réduction entamée.