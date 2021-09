Mars Wired Controller de Brook – Test Matos

Nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle manette de jeu qui est compatible avec notre Nintendo Switch. Il s’agit d’un nouveau produit de chez Brook Accessory : la manette Mars Wired Controller.

Description rapide

C’est une manette filaire qui est compatible avec 4 consoles différentes : la PS3, la PS4, les PC et la Nintendo Switch. Nous avons pu la tester sur PC et Nintendo Switch et elle fonctionne parfaitement.

Elle est rouge et noire pour coller avec le nom « Mars » qu’elle porte fièrement. Les traditionnels boutons A, B, X, Y ou Croix, Carré, Rond, Triangle sont remplacés par les lettres de la marque B, R, O et K. C’est assez déstabilisant au début surtout que les tutos des jeux sont faits pour fonctionner avec les touches naturelles des manettes.

Comparée à la manette pro officielle de la Switch, cette manette est légèrement plus lourde, et les boutons sont placés différemment. On note également que les boutons « home » et le bouton pour faire des screens de jeu sont absents… La manette ne prend pas non plus en compte le NFS pour lire les amiibos, en revanche elle gère la fonction gyroscope et les vibrations.

Elle n’est connectable qu’en filaire et si la connexion avec un ordinateur se fait directement sans la moindre manipulation supplémentaire, il en est autrement pour la connecter sur notre console. En effet, il faut se rendre sur le site du fabricant pour trouver le schéma de connexion et configurer la Switch pour que la manette s’y connecte. Aucune notice n’est fournie à l’intérieur de la boite… De plus, vous devrez malheureusement faire cette manipulation à chaque fois que vous souhaitez l’utiliser, la connexion entre la manette et la console se perdant lorsque celle-ci entre en veille.

Prise en main

La prise en main sur PC ou sur Nintendo Switch est rapide outre le fait de devoir s’habituer aux touches B, R, O et K, la manette est agréable. La manette est en plastique standard avec une texture un peu plus agrippante et agréable sur les parties noires de celle-ci. On peut, si on le souhaite avoir une croix directionnelle standard ou un pad directionnel : les deux boutons sont fournis et interchangeables facilement. Les contrôles répondent parfaitement et elle est livrée avec un câble suffisamment long pour pouvoir jouer depuis votre canapé.

Les gâchettes ZR et ZL sont plus souples que sur une manette pro et la disposition des sticks demandera un petit temps d’adaptation sauf si vous avez l’habitude de jouer sur PlayStation auquel cas vous trouverez sûrement cette manette plus intuitive.

Si la compatibilité avec les consoles PlayStation peut être un atout pour certains, pour les joueurs qui jouent uniquement sur Nintendo Switch certaines touches et la prise en charge du casque sur la manette n’apporteront rien de plus à l’expérience de jeu sauf un poids supplémentaire de la manette qui pourtant ne dispose pas de batterie.

Autre inconvénient, c’est une manette filaire qui se connecte sur le dock de la Switch en USB… Du coup, elle n’est pas compatible avec une Switch Lite.

En revanche, la manette est vendue au prix de 42€ sur le site internet du fabricant et peut être un bon compromis si vous souhaitez lâcher vos Joy-Con pour plus de confort sans mettre 70euros dans une manette pro.