Disney Magical World 2 annoncé sur Nintendo Switch

LYON, France, 24 Septembre 2021 – BANDAI NAMCO Entertainment Europe, éditeur et développeur de jeux vidéo est heureux d’annoncer aujourd’hui l’arrivée de Disney Magical World 2 : Enchanted Edition sur Nintendo Switch le 3 décembre 2021. Disney Magical World 2 : Enchanted Edition est un jeu de simulation de vie immersif qui donne aux joueurs la liberté de vivre une vie aux côtés de leurs personnages Disney favoris. Ils pourront explorer des mondes sur le thème de Disney remplis d’aventures amusantes et s’engager dans des activités et des mini-jeux passionnants.

Les joueurs commenceront leur aventure Disney Magical World 2 : Enchanted Edition par créer leur propre avatar grâce aux milliers d’options de personnalisation. Au début de leur aventure, les joueurs seront accueillis par Mickey Mouse et ses amis et s’installeront à Castleton, où ils rencontreront des personnalités hautes en couleur. Ces nouveaux habitants de Castleton feront progressivement connaissance avec leurs sympathiques voisins et auront accès à de mystérieux portails, qui mènent à de nouveaux mondes avec encore plus de personnages à découvrir.

Avec six mondes uniques à explorer, Disney Magical World 2 : Enchanted Edition proposera un éventail de lieux animés que les fans de Disney reconnaîtront. Chaque monde abritera de nombreuses activités amusantes et des mini-jeux avec différentes thématiques. De la décoration d’intérieur à la gestion d’un café, en passant par les parades de Magical Dream et l’aventure dans les donjons, Disney Magical World 2 : Enchanted Edition offrira une multitude d’activités que tout le monde appréciera.