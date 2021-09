Le jeu de puzzle stratégique et de tower defense Burtonesque JARS sort le 20 octobre sur Nintendo Switch

Une démo jouable sera disponible sur Steam à partir du 1er octobre

Hambourg, Allemagne, 23 septembre 2021 – L’éditeur Daedalic Entertainment et le développeur Mousetrap Games ont annoncé aujourd’hui le jeu de puzzle stratégique et de tower defense JARS. La sortie du jeu est prévue pour le 20 octobre sur PC et Nintendo Switch. Les joueurs intéressés pourront découvrir une démo gratuite du jeu dans le cadre du Steam Next Fest, du 1er au 7 octobre 2021.

Dans les profondeurs moisies de la cave de ses parents, le jeune Victor tente de découvrir les secrets enfouis sous sa maison. Pourquoi des pages manquent-elles dans ce livre mystérieux et que fait Dracula là-dessous ? Au cours de son étrange aventure, Victor sera confronté à de méchantes créatures, cachées dans l’ombre, et devra les tenir éloignées du Sarcophage.

JARS est un jeu de stratégie avec des puzzles et des éléments de tower defense. Afin d’atteindre leur objectif, les joueurs devront briser les bocaux qui jonchent la cave. Ce qui les attend à l’intérieur est toujours différent, ce qui rend la découverte palpitante et oblige les joueurs à s’adapter à des niveaux en constante évolution. Le style graphique sinistre mais attachant, dessiné à la main, donne à JARS un aspect distinct et s’inspire des films d’animation de Tim Burton et du Studio Laika.

Pour défendre le Sarcophage de chaque niveau, les joueurs doivent déployer des minions et des objets comme des moustiques, des glands et des hérissons pour détruire chaque bocal et vaincre les méchants qui rampent dans la cave. Ils devront trouver la stratégie parfaite en choisissant les bons minions au bon moment, et en les combinant avec des objets et autres améliorations, afin d’assurer la victoire de Victor.

Une démo gratuite de JARS sera disponible pendant le Steam Next Fest du 1er au 7 octobre. JARS est développé par Mousetrap Games et publié par Daedalic Entertainment et sortira le 20 octobre sur PC et Nintendo Switch.