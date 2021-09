Hideki Kamiya vous invite à contacter Nintendo pour un Bayonetta 3 autre part que sur Nintendo Switch

Quelle ne fut pas la surprise des joueurs lorsqu’en Septembre 2012, Nintendo annonçait l’exclusivité de Bayonetta 2 sur Wii U. Combien se sont mit à rêver et rêvent encore à penser que le deal conclu par Nintendo et Platinum Games ne soit qu’un contrat temporaire? Combien aujourd’hui encore croient dur comme fer que Bayonetta 2 puis le récemment présenté Bayonetta 3 débarquent un jour autre part que sur console Nintendo. Malgré les tornades de réponses plus ou moins respectueuses fournis aux fans depuis 2012 sur Twitter, Hideki Kamiya se devait de faire un rappel sur son habituel ton taquin et provocateur concernant Bayonetta 2 et Bayonetta 3 à l’attention des croyants encore existant en fond de salle. On vous laisse les récent tweet ci-dessous traduit par nos soin bien entendu.

【恒例】

ベヨ3は、ベヨ2同様、任天堂から資金を頂いて開発してます…

我々は »開発のみ »で、商品に関わる決定権は全て任天堂にあります…

なので、例えば「他機種で出して」等のご要望は任天堂へどうぞ…

任天堂から「じゃあPS5に移植して」と我々に依頼&資金提供があれば、受けるかも知れません… — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 25, 2021

De la même manière que Bayonetta 2, Bayonetta 3 est en développement grâce à un financement provenant de Nintendo…

Nous sommes uniquement en charge du développement, en ce qui concerne les droits sur le produit final tout appartient à Nintendo…

Ainsi, si par exemple vous souhaitez un portage vers d’autres plate-formes, je vous invite à contacter Nintendo…

Si nous recevons le financement et une requête de Nintendo nous demandant de le porter sur PS5, alors potentiellement nous le ferons…

ベヨ2、ベヨ3がPS5やXBOXに移植される可能性はゼロではないでしょう…任天堂がそう判断すればいいだけですから…

同じ理屈で、マリオやゼルダがPS5等で遊べる可能性もゼロではないわけです…

頑張って任天堂に熱烈な要望を送り続けてください…

ちなみに僕なら手っ取り早くハード買います… — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 25, 2021

Les probabilités de porter Bayonetta 2 et Bayonetta 3 sur PS5 ou XBOX ne sont probablement pas de zero… Il s’agit juste d’une décision appartenant à Nintendo…

Si on prend un autre exemple dans cette même logique, les probabilités de jouer à un jeu Mario ou Zelda sur PS5 ne sont probablement pas de zero non plus.

Je vous souhaite ainsi bon courage en envoyant vos requêtes emprunts de toute votre passion à Nintendo.

Par ailleurs, moi à votre place j’irai plutôt m’acheter une Nintendo Switch.