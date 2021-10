Lancement mondial de FIFA 22

FIFA 22 s’apprête à être le jeu vidéo FIFA le plus important avec un nombre record de 5,2 millions de joueurs qui ont déjà pris part au jeu avec plus de 131 millions de matches joués

EA SPORTS accueille FIFA 22 avec la campagne « HyperMotion Begins » qui inclut David Beckham, Zinedine Zidane, Son Heung-min et Kylian Mbappé

REDWOOD CITY (USA), Vendredi 1er octobre 2021 – Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) célèbre le lancement d’EA SPORTS FIFA 22, où les joueurs peuvent faire l’expérience de la technologie révolutionnaire HyperMotion sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, et Stadia™. Le jeu propose des innovations à travers tous les modes de jeu dont les Tournois Arcade VOLTA ARCADE, les tous nouveaux Héros FIFA Ultimate Team™, et bien plus encore. FIFA 22 est disponible dès maintenant dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Origin™ et Steam®, Stadia, PlayStation 4 et Xbox One. La superstar du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé en est l’athlète de couverture pour la deuxième année consécutive.

Encore plus de joueurs que par le passé sont entrés dans le jeu à travers un accès anticipé avec plus de 5,2 millions de joueurs dans le monde qui ont déjà fait l’expérience excitante de FIFA 22. Ainsi, plus de 131 millions de matchs ont déjà été joués à travers l’ensemble des modes de jeu, et plus de 4,6 millions d’équipes ont été créées.

“Chez EA SPORTS, nous considérons FIFA (notre expérience de football premium) comme bien plus qu’un jeu vidéo. C’est une communauté dynamique où des dizaines de millions de fans se connectent au-delà des frontières et des cultures”, a déclaré David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FIFA. “Grâce à des accords de licence avec plus de 300 partenaires, nous créons des univers de football immersifs et authentiques qui permettent à nos joueurs de se connecter avec les ligues, les équipes et les talents qui font du football une passion universelle. Le jeu de cette année est notre meilleure représentation de la puissance du football à ce jour.”

L’expérience de jeu de football la plus authentique rendue possible grâce à la technologie HyperMotion

La technologie HyperMotion intègre des données de capture de mouvements collectifs et est dotée d’une intelligence évolutive qui dynamise chaque match de FIFA 22. Grâce à la puissance des consoles de nouvelle génération, la jouabilité devient encore plus réaliste, plus réactive et plus fluide que jamais. La technologie HyperMotion permet de capturer pour la première fois les mouvements de 22 footballeurs professionnels évoluant sur le terrain en plein effort. Grâce à l’algorithme puissant de notre système d’intelligence évolutive, plus de 8,7 millions d’images issues des captures de mouvements sont analysées et transformées en temps réel en nouvelles animations pour créer un réalisme saisissant partout sur le terrain. Que ce soit un tir, une passe ou un centre, la technologie HyperMotion transforme la façon dont chaque joueur se déplace avec ou sans ballon.

« La technologie HyperMotion ne révolutionnera pas seulement la franchise FIFA, mais elle changera également à jamais le paysage des jeux vidéo de sport », a déclaré Nick Wlodyka, directeur général d’EA SPORTS FIFA. « Notre équipe a passé d’innombrables heures à collecter, écouter les retours de la communauté et à peaufiner le gameplay pour fournir un titre innovant qui permet aux fans de puiser dans l’émotion brute du jeu comme jamais auparavant. »

Une expérience FIFA Ultimate Team révolutionnée

FIFA 22 propose également de l’innovation dans le populaire mode FIFA ULTIMATE TEAM (FUT) et revoit la manière dont les joueurs s’affrontent en Division Rivals et FUT Champions, créant une manière plus accessible de tester ses compétences et de progresser contre d’autres joueurs. Le nouveau titre présente également les Héros FUT, qui mettent en avant les joueurs les plus mémorables du jeu tout en donnant aux fans l’opportunité de recréer les moments nostalgiques qui leur ont obtenu une place au sein de l’effectif des 22 Héros FUT.

Un mode Carrière revu qui donne davantage de manières aux joueurs de vivre leurs rêves de football

Carrière Joueur – Plongez-vous dans le parcours d’un joueur professionnel avec un système de progression du joueur mis à jour, de nouveaux attributs appelés “Récompenses” qui s’activent en fonction de situations de matchs, des objectifs de matchs générés de façon dynamique, de nouvelles manières d’améliorer la note de son entraîneur et de nouvelles cinématiques d’après-match qui réagissent aux événements du match qui vient de se dérouler.

Carrière Entraîneur – Créez votre propre club pour affronter les meilleurs clubs du monde pour atteindre la gloire en UEFA Champions League ou en CONMEBOL Libertadores. Concevez votre blason pour refléter votre vision, créez un maillot à domicile et à l’extérieur qui fera l’envie des concurrents de votre ligue, puis rendez-vous dans l’Éditeur de Stade pour donner à vos fans une enceinte qui les rendra fiers.

Innovation à travers l’ensemble des modes de jeu

VOLTA FOOTBALL revient avec plus de personnalité et de nouvelles façons pour les fans d’exprimer leur style et de se connecter avec leur équipe grâce à un gameplay revu pour le football sur petit terrain qui récompense les joueurs pour leur aptitudes avec le ballon. Un nouveau système de progression par saison permettra également aux joueurs de récolter de l’XP servant pour toutes les récompenses de VOLTA FOOTBALL, peu importe le mode que vous jouez.

Avec de nouvelles options de personnalisation pour les tribunes et la pelouse de votre club, un nouveau Système de Progression des joueurs qui vous offre la possibilité de mieux maîtriser l’évolution de votre Avatar Pro, et une expérience de jeu sociale qui vous permet de trouver plus facilement votre prochain match, il est temps de partir à l’assaut d’une nouvelle saison de Clubs Pro. Pour la première fois, créez des Avatars Pros féminines ou des coéquipières de l’IA dans les Clubs Pro et alignez-les sur le terrain dans des matchs 11 contre 11 dans FIFA 22.

Avec plus de 17 000 joueurs à travers plus de 700 équipes dans plus de 100 stades et plus de 30 ligues, EA SPORTS FIFA 22 est le seul endroit qui vous permet de jouer des compétitions iconiques telles que l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la toute nouvelle UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga Santander, la CONMEBOL Libertadores et la CONMEBOL Sudamericana, offrant aux joueurs l’expérience la plus proche de la réalité.

FIFA 22 est développée par EA Vancouver et EA Roumanie et est disponible dans le monde entier dès aujourd’hui sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC via Origin™ et Steam, Stadia, PlayStation®4 et Xbox One. L’Édition Legacy FIFA 22 sera disponible sur Nintendo Switch™.