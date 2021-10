LoveChoice (Nintendo Switch) – Le test

Bon nombre d’entre nous ont traversé des épreuves délicates au cours des derniers mois écoulés. Une période longue et difficile qui a su nous rappeler les véritables valeurs de la vie, ce qui peut être délaissé et ce qui doit être protégé quoiqu’il arrive. Certains se sont découverts, d’autres se sont déchirés, quand d’autres enfin se sont épaulés comme jamais auparavant. Malgré quelques déboires inéluctables à notre espèce, l’humanité qui en a découlé ne peut être écartée, et avec elle une grande tendresse, de la compassion, et bien entendu beaucoup d’amour. C’est assurément sur cette dernière émotion que le soft LoveChoice porte son dévolu, avec une douceur indéniable, qui parviendra à toucher les cœurs les plus sensibles quand les plus épineux risquent d’y être totalement réticents. Saurez-vous ouvrir le vôtre ?

Développé et édité par Ratalaika Games, la présentation pleine de quiétude de LoveChoice a suscité notre curiosité. Si la douceur qui émane de l’ensemble du soft ne peut passer inaperçu, qu’en sera-t-il du véritable impact sur le joueur ? Quelle sera l’importance de ses choix ? Et surtout… surtout… sera-t-il touché par ces histoires de cœur, dégoulinantes d’eau de rose ?

Amour et eau fraîche au menu

Entendons-nous bien. Si vous êtes totalement rocailleux face à l’amour et tout ce qui s’y rapporte, passez vite, vite, vite votre chemin, vous ne risquez que de vous perdre dans les méandres des gélatineuses relations amoureuses entre deux humains. Vous n’en pouvez déjà plus ? À bientôt les amis !

Tous les autres, vous êtes bien encore là ? Fort bien. Entre sensibles et émotifs, parlons d’amour, ou plutôt, d’Amour, celui avec un grand A, celui qui nous bouleverse et nous traverse, celui qui nous transcende et nous balance dans un sens puis dans l’autre, celui qui fait naître toute une flopée de petits papillons dans le ventre. Oui. Celui-là.

Le soft se découpe en trois petites histoires indépendantes les unes des autres. Au cours de ces trois scénarios, le joueur est invité à tisser des liens entre les deux protagonistes avec tout ce qu’il peut trouver sous la main. La parole sera bien entendu un outil capital (le choix du dialogue vous revient !), mais il faudra faire preuve un tant soit peu de jugeote afin de réussir à compléter toutes les scénettes disponibles. En effet, il ne suffira pas au joueur de foncer tête baissée dans toutes les histoires afin d’obtenir l’amour parfait au final (quoique du premier coup, peut-être pas, surtout pour la première !), mais bel et bien de s’imprégner des tempéraments des personnages et d’en comprendre toute la psychologie (pas bien complexe tout de même).

La présence du joueur s’articule autour d’un curseur (d’une souris, comme sur un ordinateur) qui sera libre de se poser aussi bien sur les dialogues disponibles que sur l’ensemble du décor, mais aussi sur les personnages. L’impression de n’être qu’une petite entité discrète qui survole les couples est réelle, et le joueur est invité à faire jaillir le Cupidon qui sommeille en lui… Chaque mouvement est lent et empli de douceur, parfois même un peu trop, laissant souvent s’échapper quelques secondes un peu longuettes, surtout lorsqu’il s’agit de recommencer l’histoire plusieurs fois afin d’en décortiquer toutes ses capacités. Il est à parier que la grande majorité des joueurs devront tâtonner un peu partout pour trouver toutes les solutions possibles… Là réside le véritable intérêt de l’aventure. Décortiquer chaque élément, chaque tableau, chaque entité.

Plusieurs fins sont ainsi disponibles, divers choix donneront lieu à différents scénarios. Fouinez, recommencez, essayez… et vous trouverez. L’amour est au bout du tunnel…

L’amour sait se frayer un chemin…

Nous nous garderons bien de vous dévoiler toutes les ficelles du jeu… Elles ne sont malheureusement pas très nombreuses, et cela reviendrait à vous gâcher le plaisir. Sachez néanmoins que le soft se dore de plusieurs facettes, allant de petites recherches sur un réseau social à quelques mini-jeux… Un bon point, puisque nous avions bien peur de ne choisir qu’entre quelques propositions de dialogues. D’autres options s’offriront à vous.

Malheureusement, les histoires se clôturent extrêmement vite, et il ne vous faudra pas plus d’une grosse heure pour faire le tour du jeu. Nous aurions adoré découvrir davantage de scénettes, prendre connaissance d’autres personnages…

Sans vous dévoiler plus qu’il n’en faut, reconnaissons ne pas avoir été lourdement touchés par les deux premières histoires (un peu plus tout de même par la seconde). Par contre, la dernière se déguste avec bonheur. Profitez-en… La magie ne peut véritablement opérer qu’une seule fois. L’Amour.

L’amour du dessin avant tout

Si l’aventure est courte, elle n’en reste pas moins toute mignonne, dans les tons pastel, aussi rassurants que réconfortants. Les dessins sont délicats, propres, sans fioritures, cohérents avec la douceur générale du titre. La lecture des textes est relativement bonne, y compris en mode portable.

La musique tient une part importante dans ce type de jeu, et son élégance est indéniable. Elle sait aussi bien se faire discrète qu’enveloppante, et confère à son tour une atmosphère pleine de douceur. Par ailleurs, l’une des aventures lui donne, avec élégance et sobriété, le véritable premier rôle…

LoveChoice est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 5 euros environ.

Le saviez-vous ?

L’un des petits cadeaux privilégiés des amoureux reste la rose rouge… Mais pourquoi rouge ? Tout simplement parce qu’il s’agit de la fleur préférée de Venus. Venus, qui n’est autre que… la déesse romaine de l’Amour ! Le rouge proviendrait par ailleurs d’un verre de vin de Cupidon, qu’il aurait maladroitement renversé dessus…