NBA 2K22 (Nintendo Switch) – Le test

Voilà qu’après l’annonce du prochain Fifa 22, qui verra sa sortie le 26 septembre, les jeux de sport continuent sur leurs lancées avec la sortie du dernier opus NBA de chez 2K, NBA2K22, sorti le 10 septembre. Une date qui, par ailleurs, marquera la véritable entrée de la licence sur la nouvelle génération de consoles, puisque le jeu est disponible sur PS5 et Xbox Series, ainsi que sur les current-gen : PS4, Nintendo Switch, et XboxOne.

Si NBA2K21 avait été l’opus le moins réussi de la licence et le plus dénigré à cause de l’importance que prenait le mode parties en ligne, ainsi que des microtransactions beaucoup trop présentes, NBA2K22 arrive fraîchement dans les paniers en essayant de renouveler une série qui fait déjà l’unanimité.

La meilleure simulation de basket… Toutefois toujours en progression

Si 2K et Visual Concept étaient soucieux de bien faire avec l’anniversaire des 75 ans de la NBA, en demeurent-ils pour autant les rois du basket ? Il faut dire que ce nouvel opus était tout particulièrement attendu, puisque son prédécesseur, 2K21, et sa copie next gen qui avait fait parler d’elle pendant des mois, ne nous avaient pas scotchés au plafond…

Cette fois-ci, NBA2K22, lui, ne fait pas semblant, puisque toutes les versions sont disponibles en même temps. Personnellement, nous avons pu tester le jeu sur Nintendo Switch ainsi que sur PS4, et nous pouvons dire que les expériences sont assez similaires avec néanmoins des temps de chargement longs, aussi bien pour la version Switch que pour la version PS4.

Cet opus est définitivement axé sur la simulation, avec un gameplay qui se voudra plus lent et posé, se basant davantage sur la construction du jeu. Vous l’aurez donc compris, l’entraînement est de mise et les points devront être mérités dans 2K22 ! Fini donc les tirs à trois points systématiques à chaque possession de la balle !

Il faut dire, cette stratégie qui consistait à tirer à trois points à tout bout de champ et qui gangrénait le mode en ligne ne fonctionnera plus dans cette version-là de NBA2K. Et aussi du fait d’une défense nettement plus agressive, possédant bien plus d’impact sur la réussite… ou non, de vos tirs.

La seconde nouveauté à prendre en considération est l’influence sur vos tirs en suspension (peu importe qu’ils soient devant ou derrière la ligne à 3 points) qu’aura votre jauge d’endurance.

Alors oui, vous allez nous dire que cette « nouveauté » a toujours existé dans les précédents opus ; toutefois, dans ce NBA2K-là, la jauge d’endurance aura un plus grand impact sur votre joueur et la réussite de ses tirs. C’est-à-dire qu’un joueur fatigué verra ses tirs beaucoup trop courts, réalistes… Comme dans la vraie vie, en somme ! Et bien entendu, cet état de fatigue sera bien plus vite atteint dans cet opus-ci que dans les précédents, et ce quel que soit le niveau de difficulté.

Vous l’aurez compris, fini les dribbles acrobatiques suivis d’un tir indéniablement réussi. Ici, chaque dribble viendra puiser dans votre jauge d’endurance de manière conséquente, et si vous enchaînez, vous serez alors trop épuisés pour réussir vos tirs.

Vous retrouverez dans NBA2K22 les modes de jeux classiques et complets, « My NBA« , en l’occurence « WNBA« , qui vous permettra de créer votre propre joueuse et de jouer en ligue professionnelle féminine. « Partie rapide« , et surtout les modes sur lesquels nous avons le plus joué : « Ma Carrière » et « My Team ».

Lorsque vous débuterez le mode Ma Carrière en développant justement votre carrière tant rêvée, vous aurez la possibilité de construire votre personnage de A à Z, en allant de son aspect esthétique à ses caractéristiques physiques et techniques quant au jeu, le tout comme dans les précédents opus.

Toutefois, la construction de personnage reste assez réduite et quelque peu frustrante pour notre part. Ainsi, si vous souhaitez monter votre capacité de tir à trois points, vous devrez obligatoirement monter tout le pack de tirs, incluant les lancer francs, les tirs à mi-distance, et les tirs près du panier. Entendez par là que nous nous attendions à davantage de libertés.

Du RPG dans le mode Ma Carrière ?

Une fois votre personnage créé, vous voilà prêt à fouler le parquet ! Enfin… que nenni ! Cet opus-ci voit son mode carrière se transformer en une sorte de RPG, dans lequel votre personnage évoluera dans un bateau monde ouvert (si si, vous serez sur un bateau géant !), et en ligne, il vous faudra suivre des points d’intérêts sur la carte pour réaliser des quêtes.

En effet, les quêtes sont plutôt bien scénarisées, mais elles ne justifient parfois pas vraiment les voyages entre lesdits points d’intérêts. Alors oui, peut-être que Visual Concept était soucieux de nous donner un côté « simulateur de vie » pour ce mode-là, et cela semble pertinent. Cependant, nous donner l’obligation de voyager dans un bateau-ville avec juste une trottinette, un skate, ou bien une paire de roller au choix, nous gâche un peu l’expérience de jeu.

Vous l’aurez compris, hormis ce côté-là de la structure plutôt ratée, le contenu du mode Ma Carrière est vraiment gigantesque ! Débutez votre carrière à l’université, montez votre réputation et votre côte avant la draft NBA grâce aux matchs de rue, jusqu’à être sélectionné en NBA.

Une fois ce point réalisé, l’histoire de votre joueur devient assez classique, mais elle n’en restera pas moins passionnante et très fournie, avec la considération de sponsors qui entreront en jeu pour développer votre marque et vous faire gagner de l’argent. Une autre nouveauté en prime, en toile de fond dans cet opus, c’est la possibilité de vous lancer dans une carrière artistique en collaborant avec des stars pour faire votre propre musique.

Si à la différence de NBA2K21, qui poussait les joueurs à jouer quelques matchs en ligne pour avoir accès à la ville entière et ainsi débloquer toutes les fonctionnalités du mode Ma Carrière, NBA2K22, lui, vous donne accès au bateau-ville dès le départ, ce qui, vous nous direz, n’en demeure pas loin une très bonne chose. Mais ce paquebot connecté est toujours victime des serveurs dépassés, qui vous imposeront des temps de chargement longs. Et ces problèmes sont d’autant plus importants en ce moment, puisque le jeu étant fraîchement sorti, un très grand nombre de joueurs vont être connectés en même temps.

Et les microtransactions, on en parle ?

Malheureusement, la monnaie virtuelle, appelée VC (Virtual Currency), a toujours été et est toujours beaucoup trop présente dans NBA2K. L’aspect controversé des VC réside surtout dans son utilisation déséquilibrée, et dans son incitation constante à acheter ces mêmes VC.

Toutefois, dans NBA2K22 nous pouvons dire que l’équilibre est un peu mieux géré, et le côté « pay-to-win » est, quant à lui, mieux limité, même s’il n’en demeure pas moins présent, bien au contraire. Vous pouvez ainsi acheter, avec l’aide des VC, des boosts de performance, mais aussi des améliorations pour votre personnage, et de meilleures cartes dans le mode My Team.

Néanmoins, il est à noter qu’en mode carrière, vous serez limité à une note générale de 84, et ce même en payant. Il vous faudra alors jouer des matchs et effectuer des entraînements pour vous faire avancer, et pouvoir ainsi dépenser plus de VC.

Pour en revenir à l’incitation aux microtransactions, nous en resterons toujours au même stade malheureusement. C’est-à-dire que dès l’université (soit au tout début de votre carrière), vous vous verrez tomber contre des défenseurs beaucoup plus coriaces qui vous feront vite comprendre que vous n’êtes pas du même niveau. Et puisque vous êtes à la fac et que vous ne gagnez donc pas encore de salaire auprès de la NBA, votre seul moyen pour dépenser des VC sera bien véritablement d’en acheter en argent réel.

Par ailleurs, à chaque fois que vous quitterez le mode Ma Carrière ou bien irez faire un tour dans les options, vous ferez face à l’onglet « Obtenez des VC ! », en mode « Salut, salut, on est là au cas où ». Vous l’aurez compris, vous serez toujours poussés à dépenser…

Attention toutefois, il existe plusieurs moyens pour vous permettre d’obtenir des VC en plus de votre salaire de basketteur de la NBA, comme les quizz dans la 2KTV, les pronostics NBA lorsque la saison reprendra, ou encore via les codes vestiaires que les équipes de développement peuvent lâcher de temps en temps.

Du réalisme !

Comme si le réalisme n’était pas assez poussé et impressionnant avec son côté technique (jauge d’endurance, tirs, fatigue), la mise en scène lors des matchs l’est tout autant, et c’est diablement bon ! Deux équipes de commentateurs, toutes deux très réussies, sont présentes et permettent de varier ce qu’on entend lors des matchs.

Assez souvent, les commentateurs sont accompagnés par un « guest », un invité de marque au micro qui viendra partager ses expériences en NBA ou en WNBA, et pourra même mentionner quelques infos au sujet de la carrière de votre joueur, si vous jouez en mode My Carrière. En plus de cela s’ajoutera un journaliste sur le terrain, qui offrira des informations au plus près des joueurs en proposant aussi des interviews sur le parquet.

Toujours plus soucieux de nous immerger davantage dans le monde de la balle orange, Visual Concept nous offrira comme nouveauté pour cet opus la présence de véritables « Public Announcers » de chaque franchise NBA ! Vous savez, le type chargé de chauffer le public et l’ambiance que chaque club de sport et équipe proposent ? Eh bien, ils sont désormais tous présents dans NBA2K22. Les fans puristes de la NBA pourront alors reconnaître où un match se joue les yeux fermés, juste en écoutant leurs annonces !