Une date et un prix pour Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ?

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Après son annonce officielle via un court trailer, la semaine dernière, l’assez attendu Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition continue de faire parler de lui, notamment pour son prix…

On le rappelle, le titre proposera les 3 opus suivants, dans une version « améliorée » graphiquement mais aussi au niveau du gameplay :

Grand Theft Auto 3

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Selon certains revendeurs, cette version définitive (de ces trois bons jeux) sera disponible à partir du Mardi 07 décembre 2021 pour un prix (non confirmé mais plausible) de 59,99$ (certainement à 59,99 euros de par chez nous)

Cela reviendrait à 20 euros par jeu, ce qui n’est pas forcément énorme vu le contenu proposé par chacun des épisodes… Évidemment, le prix donne lieu a polémique, sachant que les différents jeux proposés dans cette édition ont déjà été rentabilisé et qu’à l’heure actuelle, il est possible d’acquérir la même trilogie (dans sa version « originale ») pour 24,99 euros… Attention toutefois, car Rockstar a d’ores et déjà annoncé qu’une fois que l’édition définitive remplacera l’édition originale à sa sortie !

Qu’en pensez-vous ? Envisagez-vous quand même l’achat de cette compilation ?

En attendant d’avoir plus d’images « in game », on vous remet le premier trailer…