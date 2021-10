Cogitez pour survivre dans « Dungeon Encounters », un nouveau RPG d’exploration disponible maintenant

Les fans pourront économiser 20% sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et Steam®

Paris, le 14 octobre 2021 – Square Enix Ltd a annoncé aujourd’hui la sortie numérique du RPG d’exploration de donjon en solo DUNGEON ENCOUNTERS™ sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®. Les joueurs pourront économiser 20 % sur Nintendo™ Switch, PlayStation®4* et Steam® jusqu’à fin octobre**.

DUNGEON ENCOUNTERS, réalisé par Ito Hiroyuki, de la série FINAL FANTASY, et produit par Kato Hiroaki de FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE, est un nouveau RPG d’exploration de donjon axé autour d’un nouveau concept intuitif. Le titre repose sur une philosophie minimaliste qui permet aux joueurs de profiter pleinement de la mécanique de jeu.

Un redoutable donjon de 99 niveaux vous attend ! Progressez sur une carte inspirée des jeux de plateau en 2D et partez explorer les entrailles d’un labyrinthe surnaturel. Cogitez pour survivre et surmonter l’avalanche de périls, de combats et d’habiles mécaniques de jeu pour atteindre les niveaux les plus enfouis. Les défis vous pousseront à réfléchir et feront de ce RPG d’exploration une expérience unique !

DUNGEON ENCOUNTERS, évalué PEGI 7, est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®.

*-20 % sur Nintendo Switch™ jusqu’au 21 octobre à 23 h 59 et sur PC (via Steam®) jusqu’au 29 octobre à 17 h 59.

**-20 % pour les abonnés PlayStation Plus sur PlayStation®4 jusqu’au 28 octobre à 23 h 59.