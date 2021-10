Dandy Ace (Nintendo Switch) – Le test

Développé par un petit studio brésilien, Dandy Ace nous propose un jeu qui lorgne sur le GOTY indé de l’année dernière : Hades. Mais avec un postulat un peu différent, vous ne cherchez pas à sortir de l’enfer, mais à sortir d’un miroir magique. Car oui, vous êtes un magicien ! Alors préparez votre plus beau lapin dans votre plus beau chapeau, c’est parti pour Dandy Ace !

Rien dans la manche

L’histoire de Dandy Ace tient sur une phrase : « Votre plus grand rival Magicien est jaloux de vous, il vous enferme dans un miroir maudit, à vous de vous enfuir ». Si on veut argumenter un peu plus vous êtes un magicien beau gosse, talentueux et adulé de tous, ce qui implique que d’autres magiciens sont jaloux de votre gloire, Lele, l’illusionniste aux yeux verts pète un plomb et vous enferme vous et vos assistantes dans ce miroir maudit.

Voilà, c’est bon, on peut passer au gameplay, globalement ce n’est pas plus long que ça, c’est un peu dommage, Hadès par exemple proposait une histoire profonde et intéressante qui se dévoilait au fur et à mesure de notre avancée. Ici, finalement, la narration se fait entre chaque niveau, mais elle consiste en une phrase pour annoncer le prochain étage. Il n’y a pas de Lore vraiment dans le jeu, c’est l’un des points les plus négatifs, mais heureusement le gameplay est là et il est bon !

Un As dans la manche

La vue et le gameplay font très rapidement penser à Hadès, mais tout est différent dans Dandy Ace. Pour commencer la base du gameplay, elle se base sur les cartes. Il y a 3 types de cartes : rose pour l’attaque, jaune pour les pièges et bleu pour les mouvements. L’autre info à connaître, c’est que vous pouvez avoir 4 cartes à la fois en main. Et à vous de choisir sur quelle touche vous allez binder la carte. Autre chose importante c’est que chaque carte peut en avoir une secondaire, par exemple, la carte rose de base c’est les 5 as, ce sont 5 cartes qui sont lancées sous forme de cône devant vous, si vous le couplez avec la carte de bulle d’eau et bien ça va déclencher une bulle d’eau en plus, vous pouvez alors mixer les cartes comme vous le souhaitez. Des bulles qui empoisonnent ? Des coups de poing qui infligent de la brulure ? Un piège qui immobilise en plus ?

Il y a environ 60 cartes dans le jeu donc le mélange peut aller vraiment dans tous les sens et vous faire plaisir. Sachant que le drop est aléatoire en cours de partie il va falloir réussir à créer les meilleurs combos avec ce que vous trouverez.

De plus, les cartes ont des niveaux, vous ne pourrez pas finir votre partie avec vos cartes de base, mais elles pourront servir de soutiens, car la puissance des cartes en soutiens est en fonction de la carte d’origine.

J’ai une colombe dans ma manche

Dandy Ace est un roguelite, quand vous dégommez des ennemis vous allez parfois récupérer des cristaux. Mais aussi récupérer des plans. Ces plans ne seront cependant acceptés que si vous terminez l’étage en cours. Pour déverrouiller de nouvelles cartes, il faut donc un plan et dépenser des cristaux, mais vous pourrez aussi avoir des bonus plus utiles comme avoir une « potion » représentée par une tasse de thé, et par la suite plusieurs, tout comme avoir au début d’une partie une carte rose aléatoire parmi toutes celles que vous avez débloquées pour changer de seulement le 5 as.

Vous comprendrez donc que ces bonus vont changer vos parties et les simplifier avec le temps. De plus l’aspect roguelite est présent aussi par la génération aléatoire des salles des étages. Vous allez devoir avancer dans le jeu en avançant à travers des salles pour atteindre un miroir. Vous vous retrouverez parfois face à des portes verrouillées, ces clés se débloquent en avançant dans les étages, vous comprendrez aussi rapidement que vous ne pouvez pas visiter tous les étages d’un coup il faut faire des choix, même le premier boss du coup est à choisir.

C’est donc très agréable de relancer une partie, car ce n’est jamais la même partie que la précédente, le jeu n’est pas forcément difficile, mais il est plutôt exigeant, un peu comme Hadès, c’est une bonne dose de skill avec de la jugeote. Cependant, il est plutôt simple de jouer de manière « lâche » vos attaques étant très souvent à distance vous pouvez attaquer, faire un dash, attaquer, etc. Mais les ennemis deviennent vite très forts tandis que vous n’augmentez pas vos PV c’est donc rapidement la mort assurée quand vous ne faites pas attention.

Graphiquement, le jeu est très propre, les ennemis sont lisibles et les décors aussi, on a malheureusement eu plusieurs tentatives de téléportations qui nous ont bloqué dans le décor, obliger de recommencer à zéro notre partie c’est rageant. Mais il faut constater qu’il n’y a aucune chute de framerate, le jeu est vraiment stable et propre même quand il y a plein d’effets à l’écran (ce qui arrive très régulièrement). Les bruitages et effets sonores sont de qualité, quant à la musique, elle nous accompagne avec plaisir sans être ennuyante ou soulante.