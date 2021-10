Une nouvelle console, 38 jeux N64 et 52 jeux Megadrive prévus pour le Nintendo Switch Online ?

Comme vous le savez probablement que le Nintendo Switch Online + Expansion Pack a été lancé hier.

Depuis, comme d’habitude, les datamineurs sont en mode chasse, regardant profondément dans les fichiers de la mise à jour de Nintendo Switch Online pour voir les contenus qui sont normalement cachés au public.

Le datamining a déjà réussi à découvrir quelque chose d’intéressant. Selon une liste de jeux pour chaque bibliothèque rétro, il y a au moins 38 jeux Nintendo 64 et 52 jeux SEGA Genesis/Mega Drive prévus pour le service. On ne sait pas si c’est tout ce qu’ils vont ajouter. Malheureusement, les noms des jeux qui ne sont pas encore inclus ne sont pas mentionnés dans la liste. Des numéros sont réservés pour les jeux, mais les noms sont absents, et il n’y a qu’un espace vide à la place.

Une autre information a également été découverte dans ces deux listes de jeux. Les premiers chiffres des ID des jeux sur les listes sont liés à la console dont ils proviennent. La NES est le chiffre 1, la SNES le chiffre 2, la Nintendo 64 le chiffre 3 et la SEGA Mega Drive le chiffre 5. Cela implique qu’au moins une autre ludothèque rétro va arriver sur la Nintendo Switch Online, et on soupçonne fortement qu’il s’agit de la ludothèque de la Game Boy, déjà au centre de nombreuses rumeurs et confirmations depuis la fin de l’été (et qui aurait donc l’ID 4).

Source 1 / Source 2, via