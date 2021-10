Effie (Nintendo Switch) – Le test

Sorti en juin 2019 sur Playstation 4, Effie est un titre créé par le studio espagnol Inverge qui a tout de même collaboré avec le collectif Square Enix au travers de PlaystationTalents. C’est un jeu indépendant de style action-aventure qui suit la lignée du genre tel que Jak and Dexter avec ses phases de plates-formes. Il est sorti sur la console de Nintendo depuis le 1er octobre sous le titre de Effie – Galand’s Edition. Alors, cette itération sera-t-elle au niveau?

Il était une fois une histoire…dans l’histoire…

Le jeu vous plonge dans un monde ouvert nommé les plaines d’Oblena. Elles ont été infectées par la magie noire de la sorcière Mélira. Nous retrouvons donc notre chevalier Galand, à qui cette horrible femme a jeté un sort qui a transformé notre jeune et valeureux héros en un petit vieux au corps fragile ou presque. Notre chevalier part donc à l’aventure dans cette belle contrée pour y chasser la sorcière jusqu’à son repère afin de déjouer sa malédiction et retrouver ainsi sa jeunesse perdue.

Effie est le nom de la petite fille du narrateur à qui ce dernier conte l’histoire de Galand. La narration s’en trouve ainsi infantilisée comme dans les livres destinés à nos plus jeunes enfants.

L’action se déroule dans un joli monde ouvert. Il se divise en 4 zones principales et 5 chapitres en comptant le combat final. Vous y trouverez un moulin, une scierie ou encore une cave à vin. Chacune d’entre elles apportera une nouvelle compétence à notre héros. Vous devrez faire travailler votre cerveau lors de phases de réflexion, entraîner vos petits doigts avec une succession de duels menant à un combat de boss qui ne se déroulera, d’ailleurs, jamais de la même manière. Au gré de votre périple, vous découvrirez d’autres lieux vous proposant de tester votre habilité lors de phases de plates-formes, votre force dans une arène gallo-romaine, mais aussi votre dextérité lorsque vous glisserez sur votre hoverboard. Il vous permettra par ailleurs de vous déplacer beaucoup plus rapidement entre les différents lieux disponibles. On regrettera, toutefois, le fait qu’une fois arrivé, vous ne puissiez pas vous en servir dans les différentes villes et que les possibilités de ce dernier ne soient pas un peu plus exploitées. Le monde ouvert n’offre pas l’ensemble des atouts que l’on aurait pu attendre.

En guise d’arme, notre vieux chevalier ne disposera que d’un bouclier. Il ne cessera de s’améliorer durant votre aventure, vous simplifiant de plus en plus les combats. Parmi les compétences que nous pourrons obtenir, nous apprendrons donc, à faire du surf, mais aussi à nous en servir comme d’un boomerang. Une efficacité garantie lors des combats. Nous vous laisserons découvrir les autres… Chaque ennemi tué vous fera gagner de la vie, mais aussi des points d’expérience. Ceux-ci vous permettront alors d’augmenter la santé et l’endurance de Galand. Une autre manière de monter en compétences sera de partir chasser les nombreux coffres, caisses ou autres runes disséminés un peu partout dans les plaines d’Oblena. Il est à noter qu’une fois un niveau terminé, vous n’aurez plus la possibilité d’y retourner pour récupérer les collectibles et autres reliques que vous auriez pu manquer lors de votre premier passage. Il en va de même quand vous aurez terminé l’histoire : il vous sera impossible de rejoindre la zone ouverte. Sa difficulté peu élevée permet à Effie d’être accessible même pour le plus jeune public. Si vous débutez dans le genre action-aventure, cela fait de lui un bon tremplin. Il reste néanmoins assez court. A moins de faire partie de ceux qui souhaitent récupérer tous les secrets, vous en aurez fait le tour en 4 à 5 heures environ.

…au pays de l’accessibilité.

A l’instar du scénario, la prise en main de notre héros est également enfantine. Nous disposons de la touche A pour le saut, les boutons X et Y pour les deux différentes forces de frappe. L vous permettra d’engager votre garde et enfin Zr amorcera votre surf. Tous les ennemis ne seront pas sensibles aux mêmes coups. Certaines phases de plates-formes vous demanderont d’avoir acquis des améliorations indispensables pour l’avancée de l’histoire. Lors de votre combat final, vous devrez utiliser toutes les capacités pour vous en sortir sans trop de dégâts. La difficulté croissante du jeu vient surtout du fait que les ennemis peuvent devenir nombreux ou de plus en plus imposants.

Nous avons relevé un point tout aussi ennuyeux concernant les sauvegardes. Habitués aujourd’hui dans la plupart des titres à pouvoir sauvegarder quand nous le souhaitons, dans Effie, cela ne sera pas le cas. Ainsi, avant de quitter votre partie, assurez-vous d’être arrivé à un stade du jeu dans lequel le checkpoint de votre aventure aura été fait.

Le jeu tourne sous le moteur Unreal Engine. La patte graphique est très inspirée des dessins animés. Effie est coloré et plein de vie. Cette direction artistique sert merveilleusement bien la narration infantile du titre. Les trois zones principales nous proposent trois ambiances totalement différentes tout en gardant cette même identité graphique. La qualité visuelle est en deçà des autres versions. La faute à la différence de puissance entre la Switch et les autres consoles sur le terrain de l’affichage et de la 3D. Cela reste correct, et même plutôt bon par rapport à d’autres titres. Le nombre d’images par seconde est, quant à lui, bridé à 30. En soit, pas de panique ! N’oubliez pas que le cultissime Zelda: Breath of the Wild tourne lui aussi à cette cadence ! Bien que des améliorations soient à noter sur cette version concernant les (trop nombreux) ralentissements durant les phases d’ouverture des coffres, ceux-ci restent présents lors de certains combats. Ajoutés aux traditionnels problèmes de caméra des jeux de plates-formes en 3D, cela peut s’avérer parfois assez agaçant. Dans tous les cas, ces soucis ne sont pas assez prononcés pour remettre en question l’intérêt que vous pourriez porter à Effie.

Concernant la bande-son, bien que discrète, elle apporte un réel plus à l’expérience du jeu. Elle amène une atmosphère très douce lors des phases d’exploration et un peu plus rythmée lors des combats. Celle du boss final est particulièrement travaillée.

Les voix-off sont en anglais, mais les sous-titres peuvent être ajoutés dans la langue de Molière, ce qui aidera à la compréhension de nos plus jeunes joueurs ou des non-anglophones.