INSTANT SPORTS Winter Games est désormais disponible sur Nintendo Switch

Lyon, Montpellier, Paris, France – 2 novembre 2021 – Breakfirst Games, PID Games et Just For Games sont heureux de célébrer avec les joueurs l’édition hivernale de la série INSTANT SPORTS.

INSTANT SPORTS Winter Games est désormais disponible en exclusivité sur Nintendo Switch, en version numérique et physique !

Retrouvez 7 sports iconiques des sports d’hiver dans INSTANT SPORTS Winter Games :

Bobsleigh Poussez votre bobsleigh et tentez de suivre la bonne trajectoire pour aller le plus vite possible et atteindre la ligne d’arrivée en premier !

Saut à Ski Restez en centre de la piste pour prendre un maximum de vitesse et sauter le plus loin possible !

Ski Alpin Descendez la montagne le plus vite possible ! Ne manquez pas les portes pour faire le meilleur temps !

Slopestyle Faites des figures sur les Boxes, gardez l’équilibre sur les Pipes et réalisez des acrobaties en l’air !

Ice Cross Prenez place à une course folle de Ice Cross. Évitez les obstacles, bousculez vos adversaires pour finir premier !

Curling Lancez vos pierres dans la cible afin de marquer des points !

Arène à neige Lancez des boules de neiges afin de faire perdre toutes les vies à votre adversaire !

À propos d’INSTANT SPORTS Winter Games : Prenez votre combinaison, vos skis et vos bâtons de ski, et dévalez les pistes de neige ! Dans INSTANT SPORTS Winter Games, vous pourrez jouer à de nombreux sports extrêmes (et toujours amusants !). Utilisez le motion-gaming pour gagner des parties : Tout le monde peut jouer facilement en bougeant simplement les Joy-Con de la Nintendo Switch™ ! Si vous voulez maîtriser les pistes jusqu’au bout des doigts, essayez le mode pro et jouez avec les boutons ! Joue à 7 sports d’hiver parmi lesquels figurent le ski alpin, le saut à ski, l’Ice cross, le Slopestyle, le Bobsleigh et bien plus encore !

Des sports extrêmes, mais également des sports amusants…! Profitez d'une bataille de boules de neige ou d'une session de curling !

Joue avec jusqu'à 4 amis dans la neige : bataille de boules de neige, curling… Tu as tout en main pour t'amuser dans INSTANT SPORTS Winter Games !

Une tonne d'objets à collectionner pour personnaliser votre personnage.

Des paysages et un environnement magnifique sous la neige. Pratiquez les sports sur différentes pistes et décors !

À propos de BreakFirst Games :

Breakfirst est une société créée il y a 10 ans avec pour objectif le développement de jeux accessibles aux publics non joueurs, en particulier la famille. Les 7 premières années ont été consacrées au développement de technologies et de jeux contrôlables par le mouvement en utilisant la camera présente sur les téléphones et les tablettes. L’arrivée de la Nintendo Switch a permis en 2018 d’orienter le développement vers cette console en utilisant les accéléromètres et le gyroscope des manettes. Quatre jeux ont été lancés sur cette console grand public, notamment la franchise «INSTANT SPORTS» ; un concept simple rassemblant plusieurs sports jouables avec des mouvements et destinés à toute la famille.

Ayant rencontré un succès auprès du grand public depuis le lancement de INSTANT SPORTS en 2019, le studio décide de décliner le concept vers de nouveaux sports, et d’étendre le concept en 2021 en proposant de nouveaux environnements et un tout nouveau moteur graphique pour les prochaines itérations de la licence.

À propos de PID Games :

PID Games est le nouveau label d’édition créé par Plug In Digital. Nous éditons des jeux pour toutes plateformes, depuis Ghost of a Tale jusqu’à Paper Beast, en passant par Alba : A Wildlife Adventure, Neon Beats, Unmemory…

Plug In Digital est l’un des leaders mondiaux de la distribution digitale de jeux vidéo. Il accompagne les éditeurs et les studios dans l’optimisation de leurs ventes à l’international sur PC, consoles et mobile. Plug In Digital soutient de grands succès du jeu vidéo indépendant comme Dead Cells ou FURI, ainsi que des éditeurs de renom comme Raw Fury, Konami ou Bandai Namco.

À propos de Just For Games :

Fondée en 2011 par Philippe Cohen, JUST FOR GAMES est une société majeure de distribution de jeux vidéo physique en France. Notre équipe est basée à Saint-Ouen (93).

En 2019, JUST FOR GAMES a initié sa propre activité d’édition proposant des jeux qui peuvent être appréciés par toute la famille. Notre devise : trouver des jeux originaux, faciles à prendre en main et immédiatement amusants à jouer ! Depuis ses débuts, Just For Games a publié plus de 10 jeux, dont la série INSTANT SPORTS et Fantasy Friends, disponibles en version numérique ou en magasin.