Un remaster pour Final Fantasy Tactics ?

On l’a bien compris, Square Enix aime bien proposer des remasters de ses anciens RPG’s à succès (quand il ne propose pas une version Cloud). La dernière rumeur de remaster en date concerne la série Final Fantasy Tactics.

C’est en effet ce que laisse à penser la plateforme Instant-Gaming qui fait référence à un Final Fantasy Tactics Remaster sur l’Epic Games Store avec une sortie prévue pour…2023.

On se rappelle également que ce titre faisait partie des titres du leak Nvidia, où la date annoncée était plus précise (et plus proche), à savoir le 01 Février 2022…

A cela s’ajoute les déclarations d’un utilisateur (DrNanard) sur Reddit qui indique qu’il a été contacté par Eidos-Montreal pour faire une session de test sur un jeu(qui gère également les sessions de test pour Square Enix) et d’après le questionnaire sur ses habitudes de jeu, qu’ils lui ont adressé en amont, il en a déduit que cela pourrait concerner Final Fantasy Tactics Remastered…

Voici la traduction de son commentaire :

« Je viens de recevoir une invitation pour un test de jeu de la part de Eidos-Montreal (qui s’occupe également des sessions de test pour Square Enix) et tout porte à croire que c’est pour tester un jeu de type « Tactical ». Ils m’ont demandé si j’avais joué à Fire Emblem, FF Tactics, Ogre Battle, Disgaea, Into the Breach, etc… J’ai d’abord pensé que cela concernait Triangle Strategy, mais au lieu de me demander si j’avais joué à Octopath Traveler, ils m’ont demandé si j’avais joué à FF12 et sa suite sur DS… qui sont les deux seuls FF non Tactical qui se déroulent dans le monde d’Ivacile (ndr : que l’on visite uniquement dans FF Tactics). Ils m’ont également demandé si j’avais déjà joué à FF Tactics sur PS1 ET si j’avais également joué à la version iOS/Android, ce qui m’a paru étrange, car ils ne parlent jamais des versions différentes d’un même jeu. »

La dernière fois qu’un FF Tactics est sorti sur console, c’était sur PSP en 2007 (il y a 14 ans). Il s’agissait d’ailleurs de la première fois qu’un FF Tactics débarquait en Europe…

Même si la Switch n’est pas directement citée, on peut tout de même espérer une sortie sur la console Hybride de Nintendo… !

Avez-vous eu l’occasion de tester le jeu original ou la version PSP ? Attendez-vous le retour de cette licence ?

Source 1

Source 2

Source 3