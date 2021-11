Cosmic Express (Nintendo Switch) – Le test

Le meilleur jeu de réflexion du monde ? Facile, c’est celui au concept si simple qu’il parait impossible d’en faire quelque chose de compliqué jusqu’au moment fatidique où, arrivés au niveau dix ou onze, nous nous retrouvons bloqués et qu’il va falloir nous creuser les méninges pour en venir à bout, avant de se rendre compte que des niveaux, il en reste juste cent vingt. Et bien Cosmic Express rendre parfaitement dans cette catégorie et il est temps d’en dévoiler davantage à son sujet pour que tout lecteur de ce test soit fier d’en devenir accro.

Bienvenue sur la ligne A du Cosmic Express

Co-création des trois artistes, Alan Hazelden, Benjamin Davis et Tyu, Cosmic Express est un jeu de réflexion dans la plus pure tradition du genre, un concept ultra simple et un level-design qui nous arrachera le peu de cheveux que nous gardions sur le sommet du crâne. Il nous faudra, sans passer par les fioritures d’un menu ou d’un didacticiel, construire une voie ferrée, sans croisement, qui permettra d’atteindre la sortie tout en prenant les passagers pour les conduire à leur domicile.

Simple non ? Sauf que notre train, pour des problèmes de pressurisation spatiale sans doute, ne peut prendre avec lui qu’un seul passager à la fois. Il va donc falloir tordre nos voies dans tous les sens pour être capable de créer un trajet respectant les desideratas de nos clients. Si les premiers niveaux ne posent pas forcément de problème, très vite, nous serons poussés dans nos retranchements intellectuels.

La courbe de progression est extrêmement bien dosée. Les niveaux sont regroupés en constellations. Chaque constellation apporte un ajout dans le gameplay et fait donc redescendre, pour un court instant, la difficulté pour nous permettre d’assimiler cette nouvelle mécanique avant de repartir de plus belle dans les sommets de la prise de tête. Une option nous permet aussi de débloquer l’ensemble des niveaux pour naviguer comme nous le souhaitons dans ce système spatial. Ce qui nous permet alors de nous rafraîchir l’esprit trop longtemps concentré sur un niveau semblant insoluble.

Comme tous les jeux de réflexion, Cosmic Express se joue par morceaux faits d’essais, de ratages, de pauses, d’insomnies et de révélations. Si une session d’une heure est parfaite en début de jeu, très vite, il faudra se limiter pour que la solution puisse se frayer un chemin à travers les circonvolutions de nos méninges. Et c’est à ça que nous reconnaissons un très bon jeu de réflexion. Quand la nôtre ne s’arrête jamais, même lorsque la console est éteinte.

Ursa Minor cinq minutes d’arrêt !

Les ajouts de gameplay de chaque constellation ne sont jamais insurmontables. Il nous faudra dans un premier temps gérer des priorités de passagers, puis faire face à des obstacles placés certainement pas innocemment sur notre chemin avant de devoir gérer un train à deux places tout en faisant face à des téléporteurs ou à des croisements fixes. Ces ajouts se font toujours petit à petit avant de se voir secoués dans tous les sens façon shaker pour ne former plus qu’un niveau. Alan Hazelden, après Sokobond, nous montre à quel point il maîtrise la construction de casse-tête à la fois abordables mais diaboliquement efficaces.

La partie technique est elle aussi irréprochable. Les graphismes de Tyu sont à la fois sobres et mignons tout plein. Suffisamment détaillés pour empêcher toute lassitude de pointer le bout de son nez tout en restant un modèle de lisibilité, pour permettre au joueur de ne jamais se sentir frustré et lui laisser toute la place nécessaire à sa réflexion.

De même les contrôles sont un modèle du genre. Toutes les options nécessaires sont présentes. Si un clic sur le bouton A nous fera passer en mode construction, un appuie sur B et c’est le train qui prendra son départ tandis que Y nous permet de rembobiner nos constructions et que X exécutera simplement un reset du niveau. Notons qu’un appui inopportun sur la touche reset n’est pas inéluctable vu que le rembobinage permet de revenir avant cette remise à zéro. Pratique.

Il est aussi possible de profiter de Cosmic Express en mode tactile, mais l’absence d’un stylet rend les manipulations moins précises qu’au stick. Nous en venons à rêver du retour du bâtonnet magique de nos DS pour pouvoir profiter de manière plus naturelle à la création commune de Mrs Hazelden, Davis et Tyu.

La bande-son de Nick Dymond est très discrète et ne vient jamais gêner nos réflexions. C’est en faisant un effort de concentration et en oubliant de jouer que nous en venons à apprécier ces airs atmosphériques qui nous transportent dans l’univers tout en douceur de ce Cosmic Express 999, désolé, il fallait faire cette blague, c’est contractuel…