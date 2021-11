Le Cosmicube Innersloth fera son apparition inédite dans les éditions physiques d’Among Us

À propos d’Among Us – Édition Impostor:

À propos d’Among Us – Édition Ejected:

Tout le contenu de l’Édition Impostor

Steelbook® édition limitée de Hannako Lambert

Couverture en polaire Coéquipier de Hannako Lambert

Bonnet Imposteur rouge de Hannako Lambert

Boîtier Édition Ejected en édition limitée

À propos d’Among Us :

Rejoignez vos coéquipiers dans un jeu de coopération et de trahison !

Jouez en ligne, de 4 à 15 joueurs, pour essayer de maintenir votre vaisseau spatial en état de voler et retourner à la civilisation. Mais prenez garde ! Un imposteur extra-terrestre se cache peut-être parmi vous !

Un ou plusieurs de vos coéquipiers ont été remplacés par de dangereux change-formes : les imposteurs. Leur but est d’éliminer le reste de l’équipage avant que le vaisseau n’arrive à bon port. Les imposteurs saboteront le vaisseau, se glisseront par les conduites d’aération, tromperont et piégeront les autres pour rester anonyme et tuer l’équipage.

Lorsque le jeu débute, les joueurs sont silencieux et essaient de mener leurs tâches à bien, jusqu’à ce que l’imposteur frappe ! Lorsqu’un cadavre est signalé ou que quelqu’un suspecte quelque chose, les survivants pourront débattre de l’identité des imposteurs et peuvent éjecter un coéquipier du jeu. Pendant ce temps, les imposteurs tentent de prétendre qu’ils sont d’innocents coéquipiers et sèment la confusion. S’il reste au moins un imposteur après le vote de l’équipage, chacun retourne vaquer à ses occupations, jusqu’à ce qu’un autre cadavre soit découvert. Si tous les imposteurs sont éliminés ou si les coéquipiers accomplissent leurs tâches, l’équipage gagne.

Among Us sera disponible en édition Crewmate le 14 décembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One / Series X et Nintendo Switch, et en éditions collector Imposteur et Éjecté sur les mêmes consoles début 2022.