Quelques extraits de l’interview du Famitsu de Masahiro Sakurai sur la série Super Smash Bros et son avenir

Nous vous en parlions brièvement mais le magazine Famitsu vient de rendre public son interview et dernière rubrique dédié à Masahiro Sakurai, l’homme derrière Kirby et Super Smash Bros entre autre. Nous avons décidé de vous présenté quelques extraits plus précis ci-dessous. Cela peut vous donner matière à faire réfléchir aux côtés de Sakurai quant à l’avenir de la série Super Smash Bros. Rappelons que le suivi DLC payant de Super Smash Bros Ultimate est désormais terminé avec la sortie du dernier personnage le 19 Octobre dernier. Les yeux des fans sont désormais tournés vers le futur sans pour autant décroché le regard des combats qu’ils mènent actuellement sur Nintendo Switch en ligne ou en local avec leurs amis.

Ceci est une traduction amateur et nous laissons le lien vers Famitsu pour ceux qui veulent l’intégralité de l’interview en japonais. Il peut y avoir des erreurs, n’hésitez éventuellement pas à nous en faire part.

Commençons par un extrait d’une anecdote sur la création des vidéos « Sakurai Presents ».

A chaque annonce de nouveau personnage, nous attendions toujours avec impatience le fameux « Sakurai Presents » à venir. Donnez nous les raisons derrière la création de cette émission!

Sakurai: Au début, lorsqu’on a décidé de faire des DLC, j’imaginais déjà avoir de nombreux personnages aux mécanismes uniques. Autrement dit, expliqué toutes les particularités de ces personnages deviendrait une nécessitée. Pourtant, la tendance de notre époque fait que les joueurs n’iraient pas passé trop de temps sur les manuels in-game du jeu. De plus, si nous le postions sur le site officiel alors peu de monde iraient jeter un œil. J’ai alors réfléchis à la meilleure façon de présenter tout ça et j’en ai conclu qu’il fallait utilisé le format vidéo, qui est le format media majeur actuellement.

Ainsi, la première vidéo qui a été faite fut celle de la présentation de Joker intitulé « Super Smash Bros Ultimate – Nouveau contenu en approche » et celle-ci nous a demandé énormément de temps et d’effort. Selon moi, nous étions voués à tourner dans une boucle sans fin si nous devions enregistré de nombreux extraits vidéo puis les édités. Si nous devions refaire d’autre vidéo du genre à l’avenir, il nous fallait nous préparer à ne jamais avoir assez de budget pour ça, bien que nous dépassions celui-ci que de peu.

Après avoir réfléchit à une manière de présenter cela et qui couterait moins, le responsable du côté de chez Nintendo m’a alors dit « Le mieux, ce serait pas tout simplement que vous présentiez ça vous-même Sakurai-san? ». Autrement dit, ça sonnait pour moi comme un « Ca ne vous dirait pas de devenir Youtuber? » (rires)

Reflexion sur le prochain « Super Smash Bros »

Vous avez évoqué le fait que Super Smash Bros Ultimate incarne la fin de Super Smash Bros et qu’il bénéficie d’un immense contenu difficilement surpassable. Je sais qu’il vous sera difficile de répondre mais du coup qu’en est-il de la possibilité d’un nouvel opus?

Sakurai: C’est impossible! Certainement, totalement impossible!

Ne dites pas ça (rires)

Sakurai: Pour commencé, je ne pense pas du tout à faire un autre Super Smash Bros. Pourtant, c’est à chaque fois la même histoire, je n’y songe jamais. Je développe chacun des jeux en pensant que c’est le dernier. Cependant, bien que je dise cela, un nouvel opus finit par sortir, ainsi je ne peux certainement pas affirmé que ce serait « la fin de Super Smash Bros ». L’avenir est composé d’une infinité de possibilité et il y a certainement une d’entre elle où le prochain Super Smash Bros existe.

Toutefois, je pense vraiment qu’on a atteint les limites de la série en de nombreux points et il devient nécessaire de réfléchir à si nous devons sortir un nouveau « Super Smash Bros » en prenant les risques qui en incombe comme celui de décevoir les joueurs en proposant un opus avec moins de combattant.

Je pense que de nombreuses personnes espèrent que cette « suite à Super Smash Bros » soit produite sous votre direction Sakurai-san. Pourtant, par le passé, vous avez dit vous-même je cite « Pour qu’une série de jeu puisse se poursuivre sur plusieurs décennies, il faut pensé à écarter l’idée d’avoir une personnalité derrière »

Sakurai: Comme pour de nombreuses séries, nous devons savoir si quelqu’un peut ou non tenir les rennes à la disparition de son auteur.

Il y a quelques jours, Saitou Takao-sensei, derrière la série Golgo 13, est décédé et la production a déclaré poursuivre la publication malgré tout. C’est le genre d’œuvre et de cas similaire au manga « Berserk » dont la décision a été totalement différente. Plus une œuvre dépend de son auteur et plus il lui sera difficile de survivre.

Du coup, je ne vois pas la série Super Smash Bros continuer sans moi, du moins pour le moment. Un exemple simple à propos des vidéo de présentation, je ne pense pas qu’elles soient aussi complète que les miennes même produite par en externe au projet. Aussi, il y a des développeurs qui vont passer sur autre chose et ne continueront pas à affiner leur connaissance de Super Smash Bros. Je pense qu’il est très difficile de capturer l’essence de nombreux jeux et d’arriver à les lier en quelque chose de particulier. Puis pour commencé, personne d’autre que moi-même n’a été une fois à la direction du jeu ni sur la planification des personnages de la série. Nous devons sérieusement se poser la question de savoir si le projet parviendra à terme en de telle circonstances.

Humm, il faut un genre de Superman pour y parvenir…

Sakurai: En toute honnêteté, le chantier d’un Super Smash Bros est très difficile à tenir pour moi et j’ai déjà songé à déléguer des choses. J’ai tenté de nombreuses choses mais ça ne s’est pas bien concrétisé. En fait, si il s’agit de juste de créer à partir d’une base alors il y a une possibilité que quelque chose puisse prendre forme mais quand il s’agit de créer à partir de zero alors nous sommes toujours au point mort.

Si il faut poursuivre la série, nous allons certainement devoir échanger Nintendo et moi afin de discuter sur la direction que doit prendre les choses pour que le projet puisse parvenir à terme. Si nous voulons poursuivre la série, c’est vraiment un point qu’il nous faudra sérieusement abordé.

Qu’est-il de vous cher lecteur? Un nouveau Smash Bros verra-t-il le jour? Sakurai reviendra-t-il à la barre? N’hésitez pas à commenter ci-dessous!