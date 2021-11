Instant Sports Winter Games (Nintendo Switch) – Le test

Bien que nous soyons passés à l’heure d’hiver et que le froid s’installe lentement dans nos régions, les sports d’hiver feront bientôt leur apparition dans nos stations de ski françaises. N’oublions pas non plus que les Jeux olympiques d’hiver 2022 s’ouvriront à Pékin début février. Encore deux semaines de pure sensation forte pour soutenir nos athlètes nationaux.

Après avoir fourni des simulations de sports d’été et de tennis, le studio Breakfirst Games a concentré son développement de leur franchise sur les sports d’hiver. Cet opus est sorti début novembre, au prix de 24,99 euros, et a été traduit en allemand, français, espagnol, italien et portugais.

Alors enfilons nos combinaisons de ski, partons au sommet de la montagne et dévalons les pentes raides en tout schuss.

Instant Sports, version hivernale nous permet de pratiquer 7 sports (extrême ?) différents. Nous avons le bobsleigh, le saut à ski, le ski alpin, le slopestyle (faire des acrobaties dans les airs, réaliser des figures sur des bosses ou gardez l’équilibre sur des rampes), Ice cross (c’est une course, où nous devons éviter les obstacles et pousser l’adversaire pour finir en premier.), le curling et une bataille de boules de neige.

Une fois le jeu lancer et un petit moment de latence, nous devons choisir le nombre de joueurs que nous sommes et personnaliser notre personnage. Puis sur l’écran titre, nous sommes amenés à faire un choix entre deux modes de jeux, faire un tour dans la boutique et les paramètres. Les deux modes de jeux sont une session défi avec un choix de 4 disciplines et un jeu rapide. Il est possible de jouer seul ou jusqu’à quatre joueurs. Pas de possibilité de jouer en ligne, ce qui est fort dommage pour ce genre de jeu.

Au début de chaque épreuve, une explication plus ou moins claire des touches si vous jouez à la manette ou des mouvements si vous utilisez le motion-gaming nous sera proposée. En remportant des épreuves, nous gagnons des pièces qui nous permettent de débloquer des tonnes d’accessoires à collectionner pour personnaliser nos personnages, car dès le départ, nous sommes limités aux choix de la coiffure et des vêtements.

Pour le prix de 25 euros, nous nous attendions à plus de contenu que simplement 7 sports et de modes de jeu. Les développeurs auraient pu enrichir le contenu avec d’autres modes de jeu, avec plus de sport et introduire des chutes qui offriraient plus de fun que d’être poussés au milieu de la piste si nous sommes hors limite.

Entre amis, le jeu peut-être amusant pendant un certain temps, mais seul, il y a un énorme manque d’intérêt. Même sur la piste, nous n’avons pas d’adversaire, aucun IA pour nous battre à plat de couture, à l’exception du curling et de la bataille de boules de neige.

Le jeu est facile à prendre en main, mais concernant le motion-gaming, il manque de précision. Par exemple, pour effectuer un saut sur une rampe, celui-ci n’est parfois pas pris en compte, ce qui peut frustrer les joueurs.

Dans l’ensemble, les graphismes sont aussi beaux avec style cartoonesque que les jeux précédents. C’est correct pour ce type de jeu. Concernant la musique, il y en a une pour le menu et une pour les épreuves. Ce sont toujours les mêmes qui tournent en boucle.