Just Dance 2022 (Nintendo Switch) – Le test

Grand messe annuelle des danseurs en herbe et amateurs de bons jeux en soirée, Just Dance se présente une nouvelle fois en 2022. Ce party-game extrêmement populaire développé par Ubisoft vient perpétuer la tradition en ajoutant de nouvelles musiques à la franchise pour vous faire bouger dans votre salon.

Une formule 2022 plutôt conservatrice

Si vous n’avez pas déjà mis la main sur l’un des opus précédents ou ne connaissez pas le principe de Just Dance voici ce à quoi vous attendre : la série de jeux dont le titre est assez évocateur du concept vous mettra face à une vidéo sur laquelle des danseurs professionnels viennent poser des chorégraphies sur différentes musique populaires parmi les plus gros hits récents. À l’aide votre Joycon ou de votre smartphone synchronisé au jeu via l’application dédiée, vous devrez imiter du mieux possible les mouvements du danseur présent sur l’écran, aidé par des pictogrammes défilants au bas de l’écran, vous permettant d’anticiper les mouvements suivants, le tout pour marquer un maximum de points. Cette série est extrêmement populaire pour sa facilité d’accès et son potentiel de jeu en soirée avec vos amis en dansant en coopération ou chacun pour soi.

Pour les personnes ayant déjà joué aux précédents jeux, il n’y aura pas beaucoup de dépaysement sur ce nouvel opus, puisque pour la première fois dans l’histoire de la série, les mêmes interfaces et menus sont utilisés pour la uatrième année consécutive. La formule est au final toute trouvée, les menus sont plaisants à naviguer et clairs, il n’y a pas encore de raison flagrante de changer cette interface qui se montre toujours aussi efficace.

Dès l’arrivée sur le menu principal, trois options sont disponibles : soit le mode Kids pour lancer uniquement des chansons pour enfants, le mode principal dans lequel se retrouve tout le contenu et notamment le choix de musiques, ou alors le mode partie rapide qui était introduit l’an passé permettant de lancer tout de suite une chanson aléatoire pour ceux qui souhaitent directement jouer.

Il est toujours possible d’activer également le mode sweat permettant de comptabiliser les calories brûlées en fonction de vos mouvements pour peu que vous respectiez au mieux tous les mouvements du danseur (et non pas seulement la main en surbrillance pour les tricheurs). Chaque danse effectuée viendra également toujours vous attribuer des pièces que vous pourrez dépenser dans une machine à capsules qui vous donnera des titres et avatars à équiper sur votre profil pour le personnaliser a vôtre goût.

Une nouvelle tracklist pleine de bonnes surprises

La majeure nouveauté de cette édition 2022 vient bien évidemment de sa tracklist, avec quarante-et-une chansons exclusives couvrant une très large variété. Ainsi nous pouvons trouver des titres aussi bien récents que datant d’une dizaine d’années voire plus.

Parmi les titres les plus marquants nous pouvons danser sur « Good 4 U » de Olivia Rodrigo, « Love Story » de Taylor Swift ou encore « Save Your Tears » de Ariana Grande & The Weeknd. Il y a aussi de grands classiques des années 2010 comme « Judas » de Lady Gaga, « Chandelier » de Sia ou « Last Friday Night » de Katy Perry, que des chansons qui ont totalement leur place et pour lesquelles nous nous sommes demandés comment elles n’étaient pas déjà présentes dans les précédents opus.

Parmi ces quarante-et-une chansons, nous en avons pour tous les goûts entre de la K-Pop avec des titres de Blackpink ou encore « POP/STARS » du groupe virtuel K/DA issu de « League of Legends ». De la pop, des musiques pour enfants avec pour la première fois aucune chanson Disney incluse de base au jeu ou encore du rap avec un remix de « Boss Bitch » de Doja Cat remanié pour le jeu afin de censurer les paroles en devenant « Boss Witch ».

Pour les joueurs francophones nous avons le droit à une petite surprise supplémentaire avec la chanson « À la Folie » de la youtubeuse à la mode du moment, Léna Situations en duo avec le musicien Julien Granel. Au même titre que ce qui avait été fait il y a quelques années avec Natoo.

Les vidéos servant de support pour danser s’améliorent toujours de plus en plus chaque année, certaines chansons viennent apporter un peu plus de fantaisie qu’un simple fond avec un danseur en ajoutant des costumes, de nouveaux angles de caméras avec du travelling etc… L’expérience visuelle en devient toujours plus dynamique.

Le contenu ne vient évidemment pas se limiter à seulement quarante-et-une chansons pour tout le monde puisque le service d’abonnement Just Dance Unlimited est toujours de la partie, ce dernier donnant accès à plus de sept cents chansons au total pour des sommes allant du pass soirée à 3€ au pass annuel à 25€. Ce qui en fera le jeu de la série avec le plus de contenu une fois la souscription au service effectuée.