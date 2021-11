Dix nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec Defend the Rook qui est enfin confirmé sur Nintendo Switch après quelques rumeurs.

Un roguelike aux systèmes de combat de plateau tactiques combinés à des éléments de tower defense où vous tentez de survivre face à des hordes ennemies pour sauver votre contrée ! Découvrez des éléments tactiques approfondis, alliés à la construction de tours et aux combats par vagues !

Armed to the Gears sortira demain sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 11,99 €.

Prenez le contrôle d’un robot d’infanterie piraté et retournez cette puissante machine de guerre contre ses créateurs. Prenez le contrôle d’un robot géant armé jusqu’aux dents et combattez dans des villes cyberpunk, des bases militaires et des friches industrielles. Capturez et défendez des territoires, construisez des tours et des structures, et menez le combat contre de puissants ennemis !

Night Lights sortira aussi demain pour 4,99€ sur l’eShop de la console hybride de Nintendo.

Le monde est différent la nuit. Endossez le rôle d’un minuscule robot et lancez-vous dans une aventure pour illuminer une planète plongée dans l’obscurité. Apprenez les astuces de la mécanique vraiment unique qui consiste à manipuler la lumière et l’ombre pour modifier l’environnement, résolvez des énigmes complexes et finalement collectez des éclats pour ressusciter une étoile tombée. Collectez des cristaux pour activer différents outils et sources de lumière, percez l’obscurité et prenez la position d’un phare en résolvant des énigmes de plus en plus difficiles dans le monde stylisé de Night Lights.

6Souls arrivera lui le 3 décembre pour 7,99€ sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch.

Embarque pour un voyage passionnant afin de retrouver le château abandonné des Cliffords et découvre ses secrets ! Aventuriers enthousiastes, nos héros Jack et son fidèle compagnon Butch, son chien, partent pour une quête passionnante et retrouvent un château abandonné où l’ensemble de la famille Clifford a disparu il y a des années. Le château dans son ensemble est entouré de mystère, depuis ses sombres donjons jusqu’à ses plus hautes tours. Tandis qu’ils découvrent de nouvelles pièces, nos héros vont apprendre des détails fascinants sur la famille Clifford, rencontrer les étranges habitants du château et découvrir ses secrets.

Ever Forward a déjà été retardé à plusieurs reprises. PM Studios et Pathea Games ont précédemment partagé des fenêtres de sortie qui étaient pour l’automne 2020, juin 2021 et août 2021. Il est désormais annoncé pour le 7 décembre. Espérons que cette nouvelle date sera respectée. Ever Forward sera vendu à la fois physiquement et sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les prix sont fixés respectivement à 14,99 dollars et 39,99 dollars. À noter que la version physique est accompagnée d’un bon numérique pour la bande-son originale.

Ever Forward est un jeu de réflexion et d’aventure. C’est l’histoire de Maya. Maya est perdue dans un monde étrange, quelque part entre la réalité et l’imagination. Elle affronte seule son désespoir lors d’un voyage de découverte durant lequel elle doit débloquer ses souvenirs et faire face à ses peurs pour découvrir les secrets de ce monde. Les joueurs vont devoir utiliser leur sens de l’observation et leur intelligence pour résoudre de nombreuses énigmes et reconstituer le passé de Maya, ainsi que les sombres secrets qu’elle a enfouis. Pendant plus de trois ans, nos concepteurs se sont creusé les méninges pour concevoir des énigmes en gardant le joueur de jeux de réflexion bien en tête. Les joueurs se sentiront profondément mis à l’épreuve et motivés pour résoudre chaque énigme, et certaines énigmes peuvent même être terminées de plusieurs façons, s’adaptant ainsi à différents types de processus de réflexion et de logique.

Le Metroidvania Trash Quest est annoncé sur Nintendo Switch pour le mois prochain.

Clockwork Aquario arrivera sur Nintendo Switch le 30 novembre pour 19,99€.

Le trésor d’arcade que l’on pensait perdu et issu de la légendaire équipe Westone a finalement refait surface après 30 ans ! En coopération avec Strictly Limited Games, le ROM inachevé a été exhumé et achevé sous l’impulsion des développeurs d’origine. Le superbe « pixel art » était au top de sa catégorie à l’époque et n’a rien perdu de son charme au fil des années. Sautez et courez à travers un univers fantastique plein de couleurs, ramassez et projetez vos ennemis, frappez-en plusieurs à la fois pour multiplier vos chances et améliorer votre meilleur score ! Vous pouvez également jouer avec deux amis au plus. Allez-vous collaborer pour éliminer le Dr. Hangyoou ou essayer de vous saboter entre vous pour atteindre le meilleur score ?

MAGES. a annoncé Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack, une paire de visual novels mis à jour pour la Switch. La sortie est prévue pour le 24 février 2022 au Japon. Chaos;Head a d’abord été mis à disposition sur PC en 2008. Chaos;Child en est la suite, sortie en 2014. MAGES. a confirmé que toutes les scènes du double pack Chaos;Head Noah / Chaos;Child sont en 1080p HD. Cela s’applique également à toutes les vidéos d’ouverture. Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack coûtera 7 480 yens. Les fans auront également la possibilité de se procurer les titres individuellement sur l’eShop pour 3 300 yens chacun. De plus, les premières copies seront accompagnées d’un « Sexy Patch » pour Chaos;Head Noah (pas pour Chaos;Child).

Disponible depuis un bout de temps sur Wii U, Nova-111 sortira aussi sur Nintendo Switch le 13 janvier pour 9,99 €.

Pilotez votre fidèle vaisseau autour de mystérieuses planètes inconnues dans cette aventure de science-fiction primée qui mêle tour par tour et action en temps réel. Votre mission est de sauver l’espace-temps et de retrouver les savants éparpillés aux quatre coins de l’univers après la plus grande expérience qui soit. Vous n’avez pour seul soutien que votre fidèle guide (bien que quelque peu obsédé par les sandwichs), pour réparer le vortex temporel ! Activez 100 % de votre cerveau et résolvez des énigmes époustouflantes ! Usez de stratégie lors de batailles contre d’étranges créatures exobiologiques dans un monde incongru où le tour par tour et le temps réel se mêlent. Progressez dans trois mondes magnifiques et distincts ! Protégez-vous en obtenant de nouvelles capacités et en améliorant les modules de votre vaisseau. Mais quoi que vous fassiez, n’oubliez jamais que votre meilleure arme reste la SCIENCE !

Le partenariat d’ININ Games avec Taito se poursuit, puisque la société a annoncé aujourd’hui qu’elle prévoyait de proposer Taito Milestones sur Nintendo Switch en occident et en anglais. Taito Milestones a été annoncé pour la première fois en juin. À l’époque, il n’avait été confirmé que pour le Japon. C’est la première fois que nous entendons parler d’un lancement occidental pour Taito Milestones, qui inclura un support anglais complet.

La liste des jeux de cette compilation:

– Alpine Ski

– Chack’n Pop

– Elevator Action

– Front Line

– The Fairyland Story

– Halley’s Comet

– The Ninja Warriors

– QIX

– Wild Western

– SPACE SEEKER