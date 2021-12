Daedalic Entertainment dévoile une toute nouvelle bande-annonce pour Le Seigneur des Anneaux : Gollum

Gollum ou Sméagol, qui aura le dessus dans le jeu d’action-aventure-infiltration à venir sur PC et consoles en 2022 ?

Hambourg, Allemagne – 10 décembre 2021 – Daedalic Entertainment et NACON ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Le Seigneur des Anneaux : Gollum lors de l‘édition 2021 des Game Awards. La lutte entre les deux personnalités de Sméagol et de Gollum est omniprésente, et les joueurs peuvent voir la manière dont elles s’opposent dans ce petit aperçu du jeu d’action-aventure-infiltration dont la sortie est prévue en 2022. Prévu sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch, Le Seigneur des Anneaux : Gollum propose une toute nouvelle perspective, tout en restant fidèle à la vision montrée dans Le Seigneur des Anneaux.

Retrouvez la toute nouvelle bande-annonce qui oppose Gollum/Sméagol à une horde de « d’orques malveillants et répugnants » ci-dessous :

Le Seigneur des Anneaux : Gollum est un jeu d’action et d’aventure narratif, où les joueurs jouent le rôle de Gollum pour récupérer son précieux anneau perdu. Ils doivent grimper, sauter et se faufiler dans des zones dangereuses, pour éviter de se faire prendre et essayer de garder le dessus. Gollum est habile et rusé, mais aussi tiraillé par son dédoublement de personnalité. C’est aux joueurs de décider si le côté sombre de Gollum prend le dessus ou s’il reste une étincelle de raison dans ce qui fut Sméagol.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum est développé par Daedalic Entertainment en partenariat officiel avec Middle-earth Enterprises et coédité par Daedalic et NACON.