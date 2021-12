SEGA révèle Sonic Frontiers lors des Game Awards 2021 !

Traversez des paysages vastes et mystérieux à la vitesse de la lumière dans le tout premier jeu Sonic en zones ouvertes !

Fans de Sonic, préparez-vous à étendre vos horizons ! Aujourd’hui, lors des Game Awards 2021, SEGA a révélé Sonic Frontiers, la première expérience en zones ouvertes de la franchise iconique. L’annonce a été accompagnée d’un trailer bourré d’adrénaline, offrant ainsi aux fans de Sonic un aperçu de ce futur jeu action-aventure. Sonic Frontiers est prévu pour sortir sur l’ancienne et la nouvelle génération de consoles fin 2022 .

Développé par l’équipe chevronnée de Sonic basée au Japon et dirigé par le producer Sachiko Kawamura et le directeur Morio Kishimoto, Sonic Frontiers proposera aux fans du hérisson bleu une expérience de jeu inédite pour leur franchise. Dans le monde dangereux et vaste de Sonic Frontiers, tout est possible, et les joueurs auront la liberté d’explorer des décors somptueux, un vrai joyau en zones ouvertes.

« Sonic Frontiers représente un énorme pas en avant pour la franchise, proposant une expérience de jeu qui sera tout autant appréciée par les fans de longue date de la série que par les amateurs d’aventure et d’action » explique Takashi Iizuka, Creative Officer chez Sonic Team USA. « Grâce aux efforts de l’équipe talentueuse de développeurs de Sonic Team Japan, nous avons créé un tout nouveau style de gameplay pour notre hérisson. Les joueurs pourront ainsi explorer des paysages riches et variés tout en profitant des capacités et de la super vitesse de Sonic. De nombreux rebondissements attendront les joueurs à chaque recoin de Sonic Frontiers et nous avons hâte de dévoiler plus d’informations à propos du jeu dans les prochains mois ».

Les mondes s’entrechoquent dans la nouvelle aventure de Sonic. Découvrez une expérience comme vous n’en avez jamais connue ! Accélérez vers de tout nouveaux sommets et expérimentez la liberté qu’offrent les zones ouvertes, tout cela à grande vitesse. Combattez de puissants ennemis tandis que vous cavalez à toute allure à travers les îles Starfall, composées de paysages regorgeant de forêts denses, d’impressionnantes chutes d’eau, de déserts brulants et bien plus encore ! Sonic Frontiers est prévu pour la fin d’année 2022.