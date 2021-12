Cotton 100% (Nintendo Switch) – Le test

En 1994, le studio japonais Success propose Cotton 100%, un scrolling-shooter sur SNES au Japon. Le titre représente le second essai du studio afin de faire de Cotton un nom important du genre. Il a été porté sur d’autres plateformes par le passé et cette année l’éditeur Ratalaika Games arrive à récupérer le jeu perdu dans des fonds de tiroir afin de le porter sur Nintendo Switch. Cela représente également la première sortie du jeu en dehors du Japon. Une première que nous avons pu parcourir de nos Joy-Con.

Partir à la recherche d’une friandise en shoot’em up

Il fut une époque où le genre du shoot’em up était très présent dans le paysage du jeu vidéo. Au point même qu’il devenait difficile de se présenter sans avoir imposé sa marque auparavant. Avec Cotton, le studio Success tentait de créer shoot’em up “mignon” afin d’attirer un autre public dans ce genre. Nous incarnons la jeune sorcière Cotton qui n’a d’yeux que pour les sucreries. Lorsque la méchante Wool kidnappe Frill, la fée Silk demande de l’aide à Cotton pour vaincre les démons et retrouver Frill.

Celle-ci n’en a pas grand-chose à cirer jusqu’à ce que Silk lui parle de la possibilité d’obtenir une de ces sucreries dont elle raffole préparée par Frill. Un récit raconté uniquement en japonais avec des menus traduits en anglais. Heureusement que l’histoire ne sert que de prétexte à l’aventure de Cotton et que le texte anglais n’est là que pour les quelques interfaces du jeu. Nous accompagnons alors Cotton à travers sept mondes remplis d’ennemis à arroser de magie pour se frayer un passage jusqu’à la fin.

Chaque niveau suit une progression sous scrolling horizontal avec deux phases de boss: un de mi-niveau et un autre à la fin du niveau. Au début nous choisissons un set de trois magies que nous gardons tout au long de l’aventure. Ce sont des compétences spéciales offensives ou défensives que nous pouvons utiliser en nombre limité.

Chaque niveau nous balance des hordes d’ennemis que nous devons vaincre en tirant des boules de magie basique avec Cotton. Il s’agit de maintenir la touche de tir pour mitrailler sans nous faire toucher. Un contact avec l’ennemi nous coûte une vie, lorsque nous n’avons plus de vie c’est l’écran de game over et l’inscription de notre nom dans le tableau des scores. La durée de vie du scénario de Cotton en ligne droite est assez courte, c’est un classique dans le genre qui booste sa longueur par la détermination du joueur à refaire le jeu et obtenir de meilleurs scores.

Une expérience mignonne, mais pas très coton

Autant dire que pour les fans du genre, il y a à faire pour analyser chaque niveau et déterminer la bonne manière de les aborder pour obtenir le meilleur score. L’expérience reste suffisamment difficile pour satisfaire son ego sans pour autant effleurer la difficulté d’autres expériences de shoot’em up bien plus difficiles à parcourir. Il est même possible de baisser la difficulté et se défouler sans pression, en jouant en version “améliorée” via la fonctionnalité de rewind de ce portage Switch. Nous avons même accès à des “codes” pour jouer en mode “invincible” parmi d’autres options.

Si vous cherchez un minimum de challenge, nous ne pouvons que vous recommander de jouer en original. Cela dit, certaines choses ne changent pas à travers le temps. Comme les boss qui paraissent coriaces de prime abord, mais en gardant nos magies en réserve, les affrontements peuvent se terminer en quelques secondes. Autrement dit, voler vers la victoire sans même avoir nécessairement besoin d’étudier les pattern de vos ennemis pour bien ajuster vos tirs et les vaincre comme la majorité des autres shoot’em up. C’est dommage puisqu’en prenant le temps de les étudier, les boss sont assez originaux.

Cotton 100% se présente vraiment comme une introduction au genre assumé comme le montre sa direction artistique mignonne et colorée allant très bien avec le récit absurde et enfantin. Nous sommes sur un cel-shading des plus réussis de l’époque de la SNES qui, de plus, nous est proposé ici suffisamment proprement pour s’adapter sur nos écrans modernes. Attention tout de même à la saturation de couleur à l’écran qui camoufle parfois les attaques ennemies. Au-delà de ça, aucun gros travail notable pour ce retour Switch.

Mise à part un menu supplémentaire en début de jeu pour sélectionner le mode “amélioré” ou “original”, Cotton 100% ne présente rien de bien nouveau à ceux qui le connaissent déjà. Ainsi le titre paraîtra légèrement cher pour ce qu’il propose. En la découvrant pour la première fois, il est également probable que la bande sonore aux sonorités mignonnes du jeu vous berce également durant toute votre petite aventure aux côtés de Cotton. Pour les autres, les sonorités rétro de Cotton peuvent vous satisfaire à défaut d’arrangement sonore.