Super Mario Bros 3 par les rétro-testeurs

Le jeu vidéo est entré dans nos foyers depuis de nombreuses années, à tel point que nous oublions que ce média, comme le cinéma avant lui, a connu de profondes mutations, aussi bien en termes de technique qu’en termes de disponibilité. Chasse gardée des jeunes garçons jusqu’aux débuts des années 90, il s’est peu à peu démocratisé pour toucher toutes les franges de la population, peu importe son sexe ou son origine sociale. Bien souvent, cette nouvelle génération de joueurs n’a pas conscience du chemin parcouru depuis les premières consoles et ne jure que par les dernières nouveautés sans comprendre d’où viennent les mécaniques qu’ils trouvent naturelles.

Les meilleures expériences, sont-elles faites dans les vieux pots ou notre média est-il condamné à une éternelle fuite en avant avec la puissance comme seul moteur. C’est ce que nous avons cherché à savoir en permettant à une bande de jeunes, un peu fou, car volontaires et âgés de 14 ans, de s’essayer pendant un mois à un titre d’une console que les moins de vingt ans, voir plutôt trente ou quarante, ne peuvent pas connaître.

Ils sont prêts, aujourd’hui, à nous livrer leurs impressions sur ce titre phare de la culture vidéo ludique qu’est Super Mario Bros 3 sur Nes. C’est sans filtre, sans censure et sans l’intervention d’un vieux bougon qui pense tout savoir sur le jeu vidéo ? qu’ils nous donnent leur avis de consommateur de jeux vidéo. Attention, ça peut piquer ! Prêt, feu, partez !

L’avis de KingsOfCats

Quand on entre dans « Super Mario Bros 3 » la première chose qui choque, c’est l’absence de tutoriel. En effet, le joueur est littéralement lâché dans le jeu, mais ce n’est pas gênant. C’est même devenu culte, le joueur avance, un monstre apparaît, nous appuyons sur un bouton, le monstre est éliminé. Ça y est, nous savons jouer. C’est du génie quand on voit que certains jeux actuels nous stoppent dans le feu de l’action avec des pavés de texte particulièrement peu enthousiasmant à lire, on se dit que ce Mario va à l’essentiel et c’est très bien comme ça.

Mais attention loin de moi l’idée de dire que ce Mario est un jeu facile, au contraire même si les boutons sont simples, les mécaniques demandent d’être appréhendées. Finalement, c’est un point que nous pourrions reprocher à ce Mario. Quand nous avons fini le premier monde, nous connaissons toutes les mécaniques des niveaux. Et hormis quelques exceptions comme le monde aquatique et celui de Bowser qui font pour moi bande à part nous enchaînons les mondes facilement. Les effets et environnements graphiques ont beau changer, les mécaniques des niveaux restent des dérivées des premières. Néanmoins, je ne trouve pas ça si gênant, ça ne m’a frappé que sur les mondes 6 et 7. Sur le reste, nous avons l’impression d’être juste fort, le jeu nous récompense de nos premiers mondes de galère.

Précédemment, je parlais des environnements graphiques et des graphismes. Même si ça n’aurait aucun sens de le comparer à des jeux actuels, on remarque que par rapport aux autres jeux « NES » « Super Mario Bros 3 “ne se débrouille pas mal. Les environnements graphiques qui changent à chaque monde sont plutôt agréables, à chaque fois que l’on débute dans un nouveau monde, on se demande ce que l’on va découvrir.

Ce qui contraste d’ailleurs fortement avec l’histoire. Même si je ne m’attendais pas à des miracles de la part d’un Mario, un petit retournement de situation n’aurait pas été de trop. Il en va de même pour la construction des mondes un peu monotone. Je conclus sur un point qui m’a vraiment déçu : les boss, en effet, ils sont médiocres. Nous n’avons pas l’impression d’affronter des monstres qui sortent du lot. Les boss des donjons sont ce qui se rapproche le plus des monstres classiques et n’apportent pas grand-chose. Les fils de Bowser sont déjà un peu mieux, mais les niveaux qui les précédents sont finalement plus intéressants.

Ma plus grande déception reste néanmoins Bowser. Après un monde plein de rebondissements et un niveau digne de Métroïd, nous tombons sur un Bowser presque facile et qui ne sort toujours pas du lot puisqu’il garde la même mécanique à savoir lui sauter dessus. C’est dommage. Pour finir, je dirais que je comprends que ce Mario soit culte. Le jeu m’a fait passer de bons moments et est excellent par bien des aspects. Malheureusement, il ne m’aura pas réconcilié avec les plateformers et mon cœur reste au ‘RPG’.

L’avis de Adrino59

J’ai plutôt apprécié jouer à ce Mario. J’étais motivé pour tenter l’expérience de jouer à un jeu bien moins coloré et diversifié que les récents jeux. Les graphismes, malgré les 16 couleurs différentes maximales pouvant être affichées a l’écran, sont agréables, le jeu est très coloré, et les décors sont divers, chaque monde ayant le sien propre.

Le level design est cependant très plat même si les niveaux dans l’eau cassent cette mécanique. Le jeu a beau être linéaire, les différents ennemis et obstacles, ainsi que les différents mondes et spécificités de chacun le rendent très agréable à parcourir.

La musique ajoutée au gameplay nous offre un univers agréable et unique que l’on ne trouve que dans la série des Mario. Il y a de plus les petites fourberies, cachées dans les niveaux, auxquels nous ne nous attendons pas d’un jeu si ancien et qui nous font perdre pas mal de vies. Pourtant très simple en apparence, mais plutôt compliqué, notamment avec le peu de vies et le retour au début du monde quand on utilise sa dernière vie en s’auto jetant une carapace sur soi en voulant la lancer sur un goomba, en venir à bout est un vrai défi.

Bref, ce fut une excellente surprise.

L’avis de Adiloule

Super Mario Bros 3 est un jeu vidéo des années 90 que je ne connaissais pas du tout. Quelle surprise pour moi de découvrir en fait un très bon jeu que j’ai beaucoup aimé.

Il est le premier « vieux jeu » de Mario auquel j’ai joué dans ma vie et j’avoue que j’ai passé de très bons moments à y jouer. La première chose qui m’a réellement choqué est qu’il est très dur. Je ne pensais pas du tout que les vieux jeux étaient plus durs que les nouveaux et bien Super Mario Bros 3 m’a fait changer d’avis.

Les musiques m’ont, elles aussi, beaucoup plu. Elles rappellent forcément beaucoup de celles proposées par les versions plus récentes de Mario, et retrouver leur version originale, de manière différente, est un vrai plaisir.

Sans mentir, je pensais sincèrement, au moment du choix que nous avons fait, que je n’allais pas du tout aimer jouer ce jeu. Que les graphismes en pixels seraient moches, que les boss seraient très simples. Je me suis complètement trompé et il m’a fallu utiliser les sauvegardes en plus des trois vies de départ pour avancer.

Les créateurs de l’époque devaient être très ambitieux, car ils ont ajouté de nouveaux costumes à Mario, dont le Tanuki volant et du coup les sensations de jeu sont complètement différentes de ce que je connaissais. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu qui a changé mon point de vue sur le rétro. Je le conseille fortement et vous assure qu’une fois commencé, vous ne lâcherez plus votre Switch.

Avis de Boubizio

Les graphismes sont très bien. Même si le jeu est en 2D, on ne s’en lasse pas. Selon moi, cela s’explique de par les thèmes des différentes maps comme par exemple le désert, la mer ou encore le ciel. Les musiques du jeu sont vraiment bien, elles sont toutes différentes et collent parfaitement à l’atmosphère des niveaux.

Le gameplay est identique à tous les autres Mario, que ce soit les anciens ou les nouveaux jeux, les touches sauter et courir sont les mêmes. Nous ne sommes jamais perdus. Dans Super Mario Bros 3, il est très facile de manier son personnage. Le point négatif : on ne nous explique pas les touches et pouvoirs spéciaux. Leurs utilisations, dans certains niveaux, sont indispensables ou importants pour pouvoir les finir.

Petite anecdote : dans le niveau de la pyramide du monde 2, j’étais bloqué pendant une vingtaine de parties, car je ne savais pas qu’on pouvait prendre à la main les carapaces de tortue et les jeter contre le mur qui bloque le passage. Chaque niveau est original grâce au terrain, les monstres et leurs aptitudes ainsi que la réflexion à avoir pour le terminer. De plus, les niveaux sont courts et nous ne nous en lassons pas.

Le petit mot de la fin :

Et oui, le dernier mot, respect des anciens oblige, revient toujours au vieux bougon. Voir des jeunes s’amuser et discuter de leur avancée respective sur un jeu de plus de 30 ans et pouvoir entrer dans cette discussion sur un pied d’égalité a été un réel plaisir. J’espère que cela donnera des idées dans les familles de gamers pour de belles après-midi de partage. Pour terminer, ajoutons que leur mission ne s’arrête pas maintenant. Ils ont décidé de s’attaquer à l’un des titres phares de la Super Nes, alors restez sur vos gardes…