Une version physique pour .hack/G.U. Last Recode sur Nintendo Switch

Bonne nouvelle pour les amateurs de physique, aux moins aux USA, Bandai Namco annonce une version Begins Edition Bundle.

Les précommandes pour le bundle physique ont commencé sur le Bandai Namco Store et il comprend une copie du jeu, le CD de la bande originale officielle du jeu ainsi qu’un album spécial de 192 pages de mangas et d’art conceptuel. Le prix de vente est de 59,99 $. Le pack .hack//G.U. Last Recode Begins Edition sortira le 11 mars 2022, comme le jeu sur l’eShop partout dans le monde.

La franchise .hack/G.U permet une collaboration entre deux géants de l’animation japonaise : Ito Kazunori (Mobile Police PATLABOR) et Sadamoto Yoshiyuki (Neon Genesis Evangelion) pour créer un J-RPG futuriste centré sur « The World », un MMORPG en réalité virtuelle ayant des répercussions dans le monde réel.

En se reconnectant à la série .hack/G.U., le joueur incarnera Haseo, traquant le Player Killer Tri-Edge dans le but de venger son ami Shino, tué dans le jeu et dans le coma dans la vie réelle. Le remaster LAST RECODE, précédemment sorti sur PS4, comprend les 3 titres originaux Rebirth, Reminisce, Redemption et apporte une 4ème et dernière histoire, Reconnection, maintenant entièrement restaurée et remasterisée pour Nintendo Switch, afin de célébrer le 20ème anniversaire de la franchise. .hack/G.U. LAST RECODE sera disponible en version numérique le 11 mars 2022 sur Nintendo Switch.