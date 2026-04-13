Il y a des projets qui naissent sous une bonne étoile et d’autres qui semblent maudits par les reports à répétition. Pragmata a longtemps oscillé entre ces deux pôles. Annoncé en grande pompe par Capcom en 2020, le jeu a disparu des radars pendant des années, entrecoupé de rares bandes-annonces énigmatiques et de messages d’excuses mémorables. Aujourd’hui, il atterrit enfin sur nos consoles, et particulièrement sur Nintendo Switch 2, avec la lourde tâche de justifier l’attente. On a pris nos quartiers sur la base lunaire, accompagné Hugh et Diana, et on ressort de cette aventure avec une certitude : Capcom ne sait décidément pas faire de mauvais jeux.

La lune nous appartient

On doit ce nouveau-né à Capcom, développeur et éditeur japonais qui traverse une phase créative exceptionnelle. Après avoir ressuscité Resident Evil, modernisé Monster Hunter et dynamité Devil May Cry, l’éditeur prend un risque avec une nouvelle propriété intellectuelle. Le développement de Pragmata a été confié à une équipe interne dirigée par Yonghee Cho, un artiste ayant œuvré sur Metal Gear Rising: Revengeance et NieR: Automata. Cela se sent : la direction artistique est léchée, presque maniaque, et le game design ne ressemble à rien de connu. Le moteur maison RE Engine, déjà impressionnant sur Switch 2 avec Resident Evil Requiem, est une nouvelle fois mis à contribution. Le but de Pragmata semble simple à énoncer : incarner Hugh, un ingénieur envoyé sur une station de recherche lunaire qui a cessé d’émettre, et en réchapper avec l’aide d’une mystérieuse androïde répondant au nom de Diana. Mais très vite, les couches se superposent. Il ne s’agit pas seulement de fuir des robots devenus fous. Il faut découvrir pourquoi l’IA centrale, IDUS, a retourné toutes les machines contre les humains, et surtout, percer le secret des « Pragmata » – ces androïdes à l’apparence d’enfants, capables d’émotions et de piratage en temps réel. L’aventure nous emmène à travers différents secteurs de la base, chacun recréant des environnements terrestres (New York, forêt, centre commercial) grâce à une technologie d’impression 3D avancée, le Lunafilament. On alterne ainsi entre couloirs métalliques oppressants et vastes paysages lunaires sous cloche. Si le synopsis de base évoque un Dead Space édulcoré, la narration prend rapidement un virage plus intime. Pragmata est avant tout l’histoire de la relation entre Hugh, un homme pragmatique qui n’aime pas les enfants et ne fait pas confiance aux robots, et Diana, une jeune androïde curieuse de tout, particulièrement de la Terre et des usages des humains. Le jeu prend son temps pour installer cette dynamique. On découvre Hugh et Diana à travers des dialogues souvent optionnels dans le Refuge, une zone hub où l’on peut offrir des cadeaux à Diana, regarder ses dessins, ou simplement discuter. Ces moments de respiration sont précieux. Sans en faire des caisses, Capcom réussit à rendre leur complicité touchante, et on termine le jeu avec l’impression d’avoir vécu une véritable aventure de « papa d’adoption et sa fille androïde ». Le scénario principal reste simple et prévisible, mais l’émotion passe grâce à l’écriture des personnages et à la qualité des doublages (la VF est excellente, mention spéciale à la voix de Diana).

Le casse-tête en temps réel

La grande originalité de Pragmata, celle qui fait tout son sel, réside dans son système de combat hybride. Hugh est équipé d’armes à feu (pistolet, fusil à pompe, lanceur de leurres, filet de stase…), mais ses munitions sont limitées et ses dégâts de base sont faibles. Pour abattre un ennemi, il faut d’abord que Diana le « pirate ». Concrètement, en visant un robot, un tableau composé de nœuds apparaît à l’écran. On doit naviguer avec les touches de direction (ou le stick) dans ce labyrinthe pour atteindre un nœud vert, tout en continuant à esquiver les attaques en temps réel. C’est déroutant au début : on a l’impression de jouer à deux jeux à la fois. Mais une fois le réflexe pris, on ressent une satisfaction énorme à enchaîner les piratages, déclencher les faiblesses ennemies, puis vider un chargeur dans le point vulnérable. La progression ajoute des nœuds spéciaux (jaunes) qui confèrent des effets supplémentaires : hacker plusieurs ennemis d’un coup, les retourner contre leurs alliés, ou ralentir leurs mouvements. On peut aussi équiper des modules passifs pour Hugh (plus de santé, rechargement plus rapide après un hack, etc.). Le jeu encourage l’expérimentation, et les combats contre les boss – de grosses machines aux patterns variés – poussent à optimiser son build. Sur Switch 2, la maniabilité est globalement précise. On joue aussi bien avec les Joy-Con qu’avec la manette Pro. Les déplacements de Hugh sont volontairement lourds, en raison de son armure spatiale, ce qui peut gêner dans les phases de plateforme où il faut enchaîner les sauts propulsés. On s’y fait, mais ce n’est jamais aussi fluide qu’un Bayonetta.

La Switch 2 en impose

Visuellement, Pragmata est un régal. Le RE Engine fait des merveilles : les reflets sur les visières, les lumières néon des secteurs urbains, les textures des roches lunaires. En mode docké, le jeu tourne à une résolution dynamique avoisinant le 1440p, avec un framerate qui oscille entre 45 et 60 images par seconde. Les chutes sont rares et n’impactent jamais le gameplay. En mode portable, la définition baisse un peu, mais l’écran de la Switch 2 (LCD, mais de qualité) offre un piqué excellent. Seuls quelques cheveux de Diana – décidément difficiles à animer – et certaines ombres en intérieur trahissent les concessions techniques. Rien de rédhibitoire. La musique de Pragmata est composée par des vétérans de Capcom. On a droit à des nappes électroniques ambiantes, parfois anxiogènes, parfois plus mélodiques lors des scènes émouvantes. Le problème, c’est qu’aucun thème ne reste en tête. La bande-son remplit son rôle sans jamais devenir mémorable. Heureusement, les bruitages sont percutants : chaque tir de l’arme de Hugh claque, chaque hack réussi émet un petit « bip » satisfaisant. Les doublages, comme dit plus haut, sont un point fort. Les acteurs prêtent une vraie personnalité aux personnages, et la VF comme la VO japonaise sont disponibles. Comptez une douzaine d’heures pour boucler la campagne principale, en prenant le temps d’explorer un minimum. Les plus minutieux pousseront jusqu’à 20 heures pour trouver tous les objets de collection (cartes, dessins de Diana, améliorations) et terminer les salles de défis optionnelles. Un New Game Plus est débloqué après le générique, avec une difficulté accrue et de nouveaux nœuds de hack à obtenir. C’est honnête, sans être gargantuesque. Le jeu ne se disperse pas en quêtes secondaires vides, ce qui est appréciable. On salue l’optimisation exemplaire de la version Switch 2. Les temps de chargement sont quasi inexistants grâce au SSD interne. En revanche, l’absence de mode coopératif – alors que le duo Hugh/Diana s’y prêterait – est un regret. De même, quelques allers-retours forcés au Refuge entre chaque mission cassent un peu le rythme. Enfin, la difficulté est inégale : certains boss sont des sacs à PV interminables, alors que les ennemis classiques deviennent trop faciles une fois qu’on maîtrise le hack.