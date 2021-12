Le mode Card Warriors de Dragon Ball Z: Kakarot retardé sur Nintendo Switch

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set est arrivé sur Nintendo Switch en septembre, mais il lui manque toujours le bonus Card Warriors. Ce dernier avait déjà débarqué sur d’autres plateformes en 2020 , il devait être mis à disposition sur la console de Nintendo dans le cadre d’une mise à jour gratuite cet automne. Bandai Namco a confirmé que Card Warriors a été retardé sur Switch « en raison d’un ajustement du calendrier de développement. » Une nouvelle fenêtre de sortie n’a pas été communiquée.

Card Warriors est un tout nouveau mode gratuit dans Dragon Ball Z : Kakarot. Cette fonctionnalité en ligne permet aux joueurs de prendre part à une bataille de cartes au rythme effréné. Le but ultime est de réduire à zéro les HP du leader de l’adversaire. Des options de mode casual, de mode bataille de classement et de bataille de tournoi sont incluses.

[Card Warriors for DBZK Nintendo Switch version]

The free update "Card Warriors" for "DRAGON BALL Z: KAKAROT + A New Power Awakens Set" for Nintendo Switch, scheduled this Autumn will be postponed due to an adjustment of the development schedule.

— Dragon Ball Games (@dragonballgames) December 7, 2021