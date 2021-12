Dungeon Munchies (Nintendo Switch) – Le test

Toujours en Early Access sur PC depuis maintenant 2 ans, il fait son apparition lors du dernier Nintendo Direct en direction de notre Switch. Concept intéressant et graphisme en pixel art au programme. Son concept ? Moduler notre héros en fonction des ingrédients de cuisine lâchés par vos ennemis ! Alors, préparez votre meilleure toque de chef et votre plus beau tablier, c’est parti pour Dungeon Munchies !

Une histoire de bouffe

Vous êtes un zombie, aucune information sur votre passif ou quoi que ce soit, vous êtes un zombie, c’est tout. Mais vous rencontrez rapidement Simmer, un fantôme qui dirige une armée de squelettes et zombie, mais surtout qui aime cuisiner. Malheureusement, les morts n’ont pas de papilles, du coup, aucun souci pour notre zombie de mixer des choses comme du reste de Slime avec des carottes pour en faire un jus.

Mais dans cette quête de faire à manger, Simmer décide d’ouvrir la Stargate, une porte qui « permettrait » d’atteindre un Nouveau Monde, où les humains sont plus évolués et qui ont potentiellement amélioré leurs connaissances en nécromancie et pourrait faire revivre son équipe de mort.

Malheureusement pour avancer, elle demande à son squelette de tout défoncer pour récupérer des ingrédients et devenir plus fort, c’est là qu’intervient Lord Protector, « la reine de la forêt », qui cherche à empêcher l’ouverture de la Stargate et de préserver la nature qui a, enfin, réussi à reprendre ses droits sur l’homme vu qu’il a quitté ce monde.

Toute cette histoire semble un peu simpliste, mais se révèle plutôt bien écrite et non manichéenne. On ne sait pas vraiment de quel côté on doit se placer, on a envie d’être plutôt d’accord avec Lord Protector, mais Simmer a quand même de bonnes ambitions, elle veut faire revivre ses alliés pour pouvoir manger.

Si la première partie du jeu semble un peu simpliste en terme d’histoire, la suite se révèle encore plus glauque et wtf, vous n’êtes pas au bout de vos surprises plus le jeu avance plus il devient … étrange et bizarre.

Un gameplay trop classique

C’est là où le jeu est le plus décevant, c’est son gameplay, le trailer nous promettait des choses à base d’ingurgitage d’ingrédients tout juste extrait du corps encore chaud des monstres que vous venez de pourfendre, afin de débloquer des changements sur votre corps qui vous procureraient divers bonus.

Eh bien, au final, c’est un classique, tu tues un ennemi il drop un item (parfois des ennemis ont deux types d’items ! Wôw la surprise de dingue), et ensuite, tu suis des recettes pré construites à base de ces items. Aucun mix possible, aucune tentative de votre part, il faut suivre les recettes. On est donc très spectateur comme dans un Monster Hunter, sauf que le gameplay ne remonte pas le reste.

Car oui, le gameplay est finalement très simple, on tape avec Y pour l’arme principale, avec ZR pour l’arme secondaire, on peut sauter, esquiver, bref tout est plus ou moins concentré sur le côté droit de la manette, plutôt cool pour se muscler un côté de notre corps. De plus, le jeu dans toute sa première phase est globalement très classique, alors bien évidemment, ça va dépendre de votre choix de difficulté, en difficulté la plus basse, vous êtes invincibles, idéal pour découvrir le jeu, très peu intéressant pour le challenge, le mode normal est globalement mal équilibré, tantôt trop facile (pas besoin d’apprendre les patterns des ennemis), tantôt trop difficile (le 3em boss prend environ 10/15min à être battu, vous imaginez la frustration lors de la défaite).

C’est d’ailleurs un point assez embêtant, ce sont les boss, ils ont plusieurs phases assez peu intéressantes, il prend des dégâts classiques, puis passe en énervé vous allez alors lui infliger très peu de dégâts, puis il redevient normal, etc. Mais la phase énervée n’est pas temporaire, elle dure tant que vous ne lui avez pas infligé un certain nombre de dégâts, très très embêtant et peu intéressant. Les monstres, quant à eux, meurent assez rapidement bref peu intéressants aussi.

Cependant, le jeu a obtenu pendant son early access plusieurs chapitres, et on a la joie de les avoir sur la version Switch, le jeu étant toujours en early sur PC est-ce que les prochains seront inclus via des mises à Jour ou bien en DLC ça, on ne peut pas vous le dire. Mais revenons à ces suppléments, ils vont améliorer le jeu, vous donnez de nouvelles recettes (principalement des nouvelles armes, dommage).

En dehors de ces phases de combats, le jeu est un plateformer très classique, là aussi peu intéressant, on obtient des pouvoirs, on va obligatoirement vous forcez à vous en servir tout de suite et pendant un moment, jusqu’à obtenir le nouveau, aucun intérêt de revenir en arrière, le jeu est très linéaire, aucune gestion procédurale, tout est préparé à l’avance. De plus, même en normal, on se laisse régulièrement tomber dans des pics, tellement les dégâts ne sont pas élevés, c’est clairement dommage, on ne ressent jamais vraiment le danger.

Soucis d’équilibrage

En plus d’avoir un gameplay un peu trop facile, il va parfois être trop compliqué, le jeu n’est globalement jamais gratifiant, des phases vont être bien trop compliquées, trop dures et peu intelligentes dans leurs levels designs. Vous allez aussi parfois battre 3 ennemis et hop un point de sauvegarde, mais parfois vous allez faire 10 phases de plateforme chiante, puis 15 ennemis, et toujours pas de point de sauvegarde, insupportable.

De plus, la musique n’aide pas, elle est trop générique, très peu d’engouement possible autour de cette musique, elle n’est d’ailleurs souvent pas adéquate avec la situation, elle se lance parfois n’importe comment, c’est très déstabilisant et encore une fois peu intéressant.

Côté craft, c’est la même chose, il y en a pas mal du côté des armes et des Power up, vous allez pouvoir équiper plusieurs Power up à la fois, histoire de mixer, mais vous allez souvent rester sur les mêmes, tout le long du jeu, classés assez peu discrètement en fonction des armes que vous allez choisir. Les armes sont là aussi plutôt nombreuses, mais on n’est pas tenté de vouloir les essayer une fois qu’on a trouvé ce qui nous plaît on va juste prendre des versions évoluées, tellement le jeu est simple globalement sur ses combats et qu’il est rapide.

La durée de vie est aussi assez étrange, en mode facile, vous en verrez le bout en quelques heures (3-4h), en mode normal, ça peut forcément mettre plus de temps, les chapitres suivants étant particulièrement violents en termes de monstre.

Le découpage des chapitres aussi est assez étrange, on atteint très rapidement le premier boss, après quelques niveaux on atteint rapidement le second boss, puis le 3em arrive après un assez long moment finalement. Le second chapitre comporte beaucoup de zones, très grandes et très vide, sans aucune interaction ni d’intérêt…