Nintendo-Town : Les attentes de l’équipe pour 2022

Bon on ne va pas se mentir, cette année 2022 s’annonce moins grandiose pour l’instant, mais c’est plutôt normal il n’y a pas eu beaucoup d’annonces. Ce qui en un sens est plutôt agréable car ça promet une année pleine de – belles on l’espère – surprises. On commence l’année avec Arceus qui promet un vent frais dans la licence Pokémon, on attend Midnight Suns le tactical de Firaxis Games (X-Com), on en vient à attendre 2 arlésiennes que sont Xenoblade 3 et Digimon: Survive. Quant à Breath of the Wild 2 il est enfin daté pour 2022 on y croit… aller quand même un peu. Et surtout le DLC du jeu de 2021 pour moi Monster Hunter Rise. On ne va pas bouder Triangle Strategy non, j’aurais pu inclure Splatoon 3 mais je vais l’acheter et c’est ma compagne qui va y jouer. Quant à Rune Factory 5 … j’ai passé une partie de l’année sur Story of Seasons autant vous dire que si on me rajoute du RPG dedans je fonce.