Qu’attendez-vous d’un jeu à cinq euros ? Une courte aventure agréable ? Une expérience originale mais au contenu limité ? Et qu’attendez-vous d’un jeu sorti à deux euros sur Steam et qui apparaît sur l’eShop à cinq euros ? C’est toute la problématique de Doctor Cat, un jeu de puzzle développé par Headway Games et disponible donc à cinq euros sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Doctor Cat.

Un contenu abyssalement vide

Doctor Cat est un jeu de puzzle dans lequel nous incarnons un chat psychologue. Le concept et le gameplay sont très simples. Des chats vont venir pour parler de leurs problèmes et nous allons résoudre un puzzle pour les aider.

Après avoir résolu le puzzle, le psychologue va sortir deux-trois poncifs sur la vie et… c’est tout ce que propose le jeu.

Nous allons par exemple avoir un chat qui vient nous voir parce qu’il a un trouble des conduites alimentaires (en l’occurrence, une hyperphagie boulimique). Le psychologue chat dit alors que nous allons essayer de trouver une solution, et un puzzle débute.

Il suffit, en fonction de la difficulté choisie (facile ou normal), de reconstituer l’image qui est face à nous. La difficulté augmente le nombre de pièces du puzzle, mais pour être honnête, ces derniers sont assez simples peu importe ce qui est choisi.

Une fois l’image reconstituée, le psychologue va alors prendre la parole pour sortir des phrases très clichées.

Pour notre patient souffrant de TCA (trouble alimentaire), le psychologue lui dit de ne pas s’inquiéter et qu’ils vont établir ensemble un calendrier pour réguler l’alimentation du patient. Parce que manger sainement, c’est important. Magique, non ?

Après ces trois phrases nous voilà déjà au prochain patient avec un psychologue peut-être très fort en puzzle mais qui a visiblement pas vraiment l’intention d’aider ses patients.

Il y a au total douze chats. Chaque chat se termine en moins de cinq minutes, ce qui fait une durée de vie totale de moins d’une heure…

Vous aurez des chats dépressifs, des chats qui luttent contre la colère, ou encore des chats en plein deuil.

Que dire d’autre sur ce jeu ? Le contenu est famélique, le gameplay proche du néant, et l’histoire quasi-inexistante.

Doctor Cat est juste un guêpier qui nous fait croire à une belle aventure avec des petits chats mignons mais qui n’a finalement rien d’amusant ou d’enrichissant.

Impossible à recommander, peu importe le prix

Même pour cinq euros, le jeu n’est pas une belle opération et vous risquez d’être fortement déçus de l’expérience proposée.

Le jeu n’est pas traduit en français mais vu la quasi-absence de dialogue, il suffit d’un niveau moyen en anglais pour pouvoir comprendre ce qui se passe.

Que justifie la différence de prix sur Nintendo Switch par rapport à la version PC ? Difficile de savoir. Doctor Cat n’est pas tactile et la version sur la console nippone n’apporte rien de plus.

Les graphismes sont très basiques : nous avons une salle avec le psychologue, des chats et douze puzzles qui sont assez simples. Les images sur les puzzles sont assez réussies, représentant les chats dans leurs problèmes de vie.

Il manque cruellement de progression dans Doctor Cat : nous aurions trouvé ça plus pertinent d’avoir des puzzles de départ, représentant les chats avec leurs problèmes, puis d’autres puzzles nous montrant l’évolution du patient jusqu’à la guérison.

C’est certainement la volonté du développeur Headway Games de proposer le minimum et nous ne pouvons malheureusement pas cautionner ces jeux qui tentent juste d’arnaquer le joueur.

Niveau bande-son, il est difficile de juger Doctor Cat. Il n’y a qu’une seule musique qui se répète pendant toute la durée de l’aventure. Cette musique au piano n’est pas désagréable mais là encore nous sentons le manque de passion dans ce projet.

Pourquoi ne pas proposer des chansons adaptées à chaque personnage ? Là encore, nous avons déjà une esquisse de réponse et elle n’est pas flatteuse pour le développeur.

Ci-joint, une vidéo de présentation de quatorze minutes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.