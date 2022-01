Poker Club (Nintendo Switch) – Le test

Ah les joies du poker ! Se créer un compte sur un site de jeu en ligne qui n’attend qu’une chose, récupérer notre argent pour le réinvestir dans de la pub avec une star du ballon rond et ainsi augmenter encore et toujours le nombre de joueurs venu en quête de gloire mais repartant avec le goudron et les plumes. Comment faire alors, pour les amateurs de jeu de cartes n’ayant aucune envie de se retrouver à la rue après avoir vidé tout leur plan épargne logement, existe-t-il des alternatives plaisantes et sérieuses autres que celles déjà disponibles sur smartphone et tablette tel notamment le célèbre Boyaa Texas Poker ? La réponse, grâce à ce Poker Club, est un grand OUI suivi de petites remarques en bas de page à lire avant de se lancer dans l’aventure.

Le B.A.BA du poker

Peut-on commencer une partie de poker sans le kit du parfait compétiteur ? C’est la question à laquelle il nous faut répondre dès le lancement du jeu. Nous commençons notre vie de joueur professionnel sans une paire de lunette fumée et sans un galure sur la tête. Comment avoir l’air crédible dans un tournoi avec uniquement un t-shirt et une coupe de cheveux ? Eh bien, il faudra laisser parler les cartes et le talent pour accumuler les fonds nécessaires à une plus grande personnalisation.

Quoi qu’il en soit, nous arrivons enfin dans le menu général nous présentant les diverses activités proposées. Cela commence tout simplement par ce que nous pouvons appeler un mode carrière, ici nommé PCC Pro Tour. Dans ce mode, nous devrons progresser sur le chemin de la gloire en enchaînant les différents types de parties proposées et en réussissant une liste d’objectifs. Du sous-sol de la pizzeria de Ralph jusqu’au sommet de l’Intensity Arena, il nous faudra maîtriser des matchs allant du un contre un au tournoi réunissant jusqu’à 200 personnes. Les objectifs se montrent variés. Il nous faudra ainsi, par exemple, sortir trois personnes d’une table ou finir dans les trois premières places. Chaque objectif réussi nous octroie une étoile, débloquant ainsi le niveau suivant. Les amateurs de complétion tenteront de récupérer les 87 disponibles.

Ce premier mode permettra aux néophytes de se familiariser avec les mécaniques du poker sans pour autant être confronté aux joueurs confirmés qui ne feraient qu’une bouchée des débutants. Un tutoriel existe pour nous aider à comprendre les termes et les mécaniques. Mais l’apprentissage se fait à la dure face à des joueurs humains. Car c’est l’un des points à connaître avant de se lancer dans l’aventure, une connexion internet sera toujours nécessaire pour pouvoir en profiter. Tous les matchs se font face à des adversaires réels, il n’existe aucun bot.

Tout Poker Club est construit autour de parties réelles. Il propose donc une expérience de jeu similaire à l’application Boyaa Texas Poker, gratuite sur tablette, smartphone ou via Facebook. Pourquoi dans ce cas payer 22 €. Essentiellement pour de l’habillage et pour ce mode PCC. Dans Poker Club, tout est fait pour nous mettre dans l’ambiance feutrée, mais tendue d’un tournoi. Nous voyons nos cartes retournées et il faut appuyer sur une touche pour les observer. Lorsqu’une personne observe ses cartes, les autres joueurs de la table le voient. Régulièrement, les joueurs ont des mimiques ou font de petits commentaires. Cette vue à la première personne tente de nous mettre dans la peau d’un joueur en pleine partie.

Tout est dans l’ambiance cher ami

Cet habillage peut sembler pénible et futile pour les habitués de jeux de cartes n’affichant que le plateau de cartes, mais au fur et à mesure de nos parties, il pose une atmosphère qu’il devient difficile de quitter. Une fois les rudiments maîtrisés et notre compte en banque un peu plus fourni, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses en nous inscrivant aux tournois plus officiels. Ceux-ci ne sont ouverts qu’à heures fixes, il faut commencer à prévoir un planning de jeu.

La seule incongruité dans cette volonté de mettre le joueur au cœur du jeu est l’absence de communication inter joueur. Il n’existe aucun moyen de communiquer avec nos adversaires, que ce soit avec des emotes, des phrases pré-conçues ou un tchat. Si nos avatars ont des mimiques prédéfinies, nous n’avons aucun contrôle sur celles-ci et elles tombent trop souvent à côté de ce qui se passe pour ne pas nous faire regretter cette absence de choix.

Si jamais la perspective d’avoir à jouer avec de parfaits inconnus nous effraie, il est aussi possible de créer son propre club de poker et de mettre en place des parties ou tournois en interne ou de participer à des tournois en tant que membre du club pour faire monter sa réputation et y attirer de nouveaux participants. Il existe déjà de nombreux clubs et il est tout à fait possible de les rejoindre contre des espèces sonnantes et trébuchantes virtuelles. Car oui, peu importe le mode de jeu que nous préférons, le nerf de la guerre est et restera toujours l’argent. Chaque inscription à une partie nous demandera de régler un droit d’entrée et la seule façon de le récupérer sera de finir par éliminer tous nos adversaires.

Que faire dans le cas où nos capacités pokeristique sont proches du néant ? Eh bien, il faut se contenter de récupérer la manne providentielle offerte par le jeu chaque jour. Si, dans les premiers temps, cette manne est plutôt faible, notre assiduité nous permet de gagner toujours plus pour nous permettre de défier les joueurs à des tables plus rémunératrices, mais aussi plus dispendieuses. À nous de savoir gérer nos gains.

La dernière possibilité sera de rejoindre des tables en accès libre qu’il est possible de quitter en cours de parties avec les gains empochés. En fonction de notre compte en banque, nous pouvons choisir les tables à fortes blinds pour multiplier nos gains si nous nous sentons en veines ou rester sur de petites mises juste pour passer le temps sans avoir à perdre trop gros.

La technique du flop

Les développeurs du studio Ripstone de Liverpool ont voulu proposer un peu plus qu’une application de poker. Pour cela, ils ont introduit un système d’expérience. En fonction de nos réussites en jeu, nous gagnerons plus ou moins de points. Ainsi réussir un coup de bluff, suivre une mise ou encore faire le kéké en montrant ses cartes vides de toutes annonces, mais malgré tout victorieuses, toutes ces actions et bien d’autres encore nous ferons augmenter notre niveau. Cela apporte un challenge supplémentaire tout en accrochant le joueur que nous sommes à son écran.

Ces points gagnés débloqueront par la suite toute une flopée d’items de personnalisation. Il y a, bien sûr, les habits et autres périphériques indispensables du joueur pro, tel les lunettes de soleil, le couvre-chef voire même le petit porte-bonheur qui traîne le long de la surface de jeu. Tout cela est inutile et donc absolument nécessaire. Nous aurons aussi la possibilité de personnaliser nos jetons, nos cartes ou même le tapis de jeu. Une fois débloqués, il nous faudra dépenser quelques uns de nos jetons durement acquis pour en prendre possession.

La prise en main de ce Poker club se fait très facilement. Passer, suivre, augmenter sa mise ou regarder ses cartes se fait très naturellement, il est juste regrettable que cette version Switch ne propose pas de mode tactile. L’immersion aurait été encore plus forte. Rien que la possibilité de toucher l’écran là où se trouvent nos cartes pour les observer aurait apporter un petit frisson. Nous regrettons également que le nombre de mimiques de nos avatars soient finalement très faibles.

C’est dommage, car le soin apporté à d’autres éléments est bien plus à la hauteur. La bande-son, par exemple, s’adapte toujours au lieu dans lequel nous jouons. Entre bruits de fond et musique d’ambiance, tout est fait pour nous immerger dans les lieux de nos parties. La partie graphique, sans être ébouriffante, est elle aussi soignée. La version nomade passe bien plus facilement que la version dockée, nettement plus marquée par de l’aliasing.