Centipede: Recharged (Nintendo Switch) – Le test

Programmé par Dona Bailey en collaboration avec Ed LOGG en 1981, Centipede est considéré comme le premier jeu à avoir attiré les femmes dans les salles d’arcade après PacMan. Il fut adapté sur énormément de supports tels que les ATARI VCS 2600, 5200, 7800 ou encore, plus tard sur GameBoy par Accolade en 1992 sans grand succès. Puis il sera modernisé dans des versions 3D comme celle sortie sur Playstation six ans plus tard.

Un shoot’em up fixe au concept simple. Voilà la recette efficace qui donna au titre ses grandes lettres de noblesse dans les années 80. Cependant, 40 ans plus tard, malgré la nostalgie qui pourrait donner l’envie de s’y replonger, ce remake saura-t-il susciter encore un intérêt ?

Je rêvais d’un autre monde…

Centipede est le tout premier jeu à avoir proposé au joueur d’évoluer dans un monde où les insectes font rage. Il est évident que le titre ne déroge pas à la règle des jeux du genre dont le scénario est souvent énigmatique voire absent. Vous incarnez un nain qui doit protéger son jardin des centipedes ou chilopodes, sortes d’insectes, à la croisée d’un coléoptère et d’un mille-pattes. Aidée de ses sbires parmi lesquels se joindront araignées et scorpions, toute cette armada n’aura de cesse que de vous foncer dessus verticalement et en descendant de manière linéaire, avec une rapidité variable. À chaque élimination de cette faune apparaîtront des champignons venant compléter le chemin ardu de votre progression. Délimitée par un rectangle qui occupe un peu moins de la moitié de la scène, votre zone d’action sera donc restreinte. Il sera alors nécessaire de bien observer l’évolution de votre environnement pour ne pas vous laisser surprendre, au risque de rester coincé entre un vilain et un champignon.

La mort serait alors votre seul échappatoire. Bien que la vitesse de ces araignées ait été diminuée par rapport au premier opus, Centipede: Recharged monte la difficulté d’un cran. Ce shoot’em up sans scrolling ne vous permettra d’atteindre et de battre vos records de points qu’avec une seule et unique vie. Autant vous dire qu’il faudra vous armer de ténacité et d’envie pour battre vos précédents scores. Ce qui constitue le but ultime de ce genre de jeu. Grande nouveauté par rapport à l’original, vous aurez la possibilité de récupérer de nouveaux items de puissance lorsque vous aurez éliminé une araignée. Ainsi, tirs multiples, bombes, vaisseau miroir avec double canon ou encore un fantôme faisant fuir vos ennemis vous aideront grandement à la destruction de ces bébêtes sans pitié et la montée graduelle de votre record.

Un autre changement dans le gameplay se trouve dans la possibilité de vous faire aider par un deuxième joueur lors d’une partie en coop locale. Si l’un de vous deux meurt, l’autre aura la possibilité de le ressusciter. Cette option rendra le titre plus simple et accessible. Vous serez alors partagés entre de bonnes tranches de rigolades et l’éventuelle perte d’un ami cher…dont la résurrection ne sera alors pas forcément une aubaine…

À la mode de chez nous

Avec des ennemis dont la variété n’a pas évolué et une jouabilité toujours aussi simpliste, ce reboot semble bien paresseux.

Si la lassitude du mode « Arcade » vous gagne, vous disposerez du mode « Défis ». Au nombre de 30, ceux-ci vous permettront de gagner un peu en durée de vie en répondant à une demande plus contemporaine, celle de la complétion. Atteindre un certain score, détruire un nombre déterminé de champignons ou encore tuer un ensemble d’ennemis avec une arme bien spécifique, tels seront les challenges proposés, qui associés au mode « Arcade » permettront de débloquer un total de 16 succès. Cela rend le titre fun et très addictif. Vous pourrez, ici aussi vous adonnez aux joies du défi à 2 joueurs.

Bien que la maniabilité n’ai pas beaucoup évolué, la souplesse, elle, s’est bien adaptée à notre génération. À l’aide de votre stick analogique, les déplacements se feront plus rapides et plus fluides. Quant à l’unique bouton qui sert au tir, vous disposerez de deux manières de vous en servir. Soit vous spammerez la touche, comme en arcade ou vous pourrez vous la jouer plus tranquille en restant appuyer dessus. Attention néanmoins à ne pas vous laisser piéger par un mauvais timing !

D’un point de vue artistique, le relooking de Centipede, bien que présent se fait très discret. Pas de 3D cette fois mais un habillage de type néon qui n’est pas sans rappeler un certain Geometry Wars. En prêtant un œil plus attentif, nous remarquerons que les développeurs de Adamvision Studios et SneakyBox ont voulu rendre au titre ce côté jeu électronique de l’époque. Parfois la superposition de rouge et de bleu, notamment dans certains affichages contextuels nous laisserait presque penser qu’il faut mettre les lunettes appropriées afin de générer cette fausse 3D d’antan. Nous n’avons pas tenté l’expérience, nous vous laisserons essayer… La bande son du jeu suit indéniablement ce côté old school. Les bruitages sont simplistes et les musiques très typées arcade. Leur répétition aura rapidement raison de vos oreilles et vous fera par moment baisser le volume dans les réglages.

Les paramètres, parlons-en. Encore trop peu de titres s’intéressent à l’accessibilité des malvoyants. Ce n’est pas le cas de Centipede: Recharged. Il était donc nécessaire pour nous de mettre cette initiative au premier plan. En effet, dans l’onglet « graphismes », en plus de l’activation ou non des effets ou encore du tremblement de l’écran, vous aurez la possibilité d’activer le mode « daltonien » avec plusieurs corrections pour la protanopie, la deutéranomalie ou la tritanopie.

Une dernière option vous permettra l’activation du mode immersif. Cela aura pour effet de zoomer sur votre écran de jeu et ainsi d’apporter à vos mouvements un scrolling multi-directionnel. Cela reste limité au cadre défini. Sympathique mais pas de quoi casser trois genoux à un mille-pattes.