Seven Pirates H également en occident pour le printemps 2022 sur Nintendo Switch

Il y a quelques jours, nous vous partagions l’annonce de la sortie de Genkai Tokki : Seven Pirates H sur Nintendo Switch au Japon. Nous vous proposons même de vous rafraichir la mémoire sur cet article. Le titre est un de ces JRPG tendancieux par Idea Factory et Compile Heart en collaboration avec Felistella au développement. Non content de volé un jeu de la ludothèque PSVita, la version Nintendo Switch bénéficiera même d’une localisation inédite en anglais fourni par l’éditeur Eastasiasoft. Celui-ci promet en même temps que Seven Pirates H sortira en occident dans le courant du printemps 2022. Nous vous laissons ci-dessous quelques informations sur le jeu ainsi que sa vidéo d’intro. Le jeu sortira déjà au Japon le 3 Février 2022.

Traduit du communiqué anglais de l’éditeur Eastasiatsoft:

Rejoignez la jeune pirate Parute Kairi et son monstre pervers Otton dans une aventure les amenant à voyager à la recherche des trésors perdus à travers les mers de Monsupi! Déterminé à se faire un nom à travers le monde, Parute met les voiles équipé d’une boussole magique et accompagné d’un équipage composé de « monster girl ». Pourtant, ce qui au début s’apparentait à un simple voyage bruyant à travers des îles inexplorés cache en réalité quelque chose de bien plus sinistre. En faisant la rencontre d’autre pirate tout aussi coloré qu’eux et en venant en aide à des habitants dans le besoin, Parute et ses amis feront face à de grande révélation lié au roi qui gouverne les différentes mers du monde. Cela les mène à une confrontation déchirant le cœur même de son équipage.

Seven Pirates H est un RPG traditionnel centré sur l’exploration et la découverte avec une gigantesque dose de Fanservice injecté dans la formule! Incarnez Parute et prenez le contrôle de votre équipe de Monster Girl en combat contre des ennemis salaces, exploitez les faiblesses afin de prendre l’avantage dans ce système au tour par tour. Une aventure à travers des îles en 3D et accompagné d’Otton à la découverte des secrets de chaque zone, rassemblez les matériaux et montez de niveau afin d’améliorer vos habiletés! Avec le système spécial de « Booby Training », contrôlez le tour de poitrine des membres de votre équipage pour améliorer vos bonus de stats. De grosses poitrine pour un boost d’attaque et de défense ou des poitrines plus petites pour un bonus de vitesse et agilité.