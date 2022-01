On vous présente les deux nouvelles pochettes Nintendo Switch PowerA

Voici donc après quelques semaines d’utilisation, notre retour sur les pochettes PowerA pour Nintendo Switch que nous avons eu la chance de tester. Pour le moment uniquement disponibles outre-Manche, gageons cependant que toutes deux arriveront rapidement en nos contrées. Les deux pochettes sont compatibles Nintendo Switch modèle OLED, Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.

PowerA Animal Crossing: Nook Inc. Protection Case for Nintendo Switch or Nintendo Switch Lite (prix annoncé $19.99), achetable ici.

Parmi les nombreux étuis disponibles dans cette gamme de prix, nous avons reçu la pochette Nook Inc., tout bonnement adorable, notamment pour les inconditionnels du plus grand tanookie arnaqueur de l’histoire. La qualité justifiant le prix, vous en aurez pour vos clochettes.

À l’intérieur, vous trouverez une doublure en feutre, un rabat de protection d’écran avec un espace de rangement pour huit cartouches de jeu, ainsi qu’un filet de rangement à fermeture éclair. Comme vous le constaterez sur les photos, un petit socle est fourni afin d’assurer la meilleure protection possible pour la Nintendo Switch Lite. À l’instar des autres pochettes du marché, la coque, solidement renforcée à l’extérieur, se montre de plus particulièrement pratique grâce à sa petite poignée. La pochette idéale, donc, pour une petite virée avec tout le matos nécessaire !

Slim Case for Nintendo Switch – OLED Model, Nintendo Switch or Nintendo Switch Lite – Charcoal (prix annoncé $12.99), achetable ici.

Parmi les nombreux étuis disponibles dans cette gamme de prix, nous avons reçu la pochette Charcoal, dont nous apprécions vivement la sobriété qui la rend passe-partout. Ce modèle, plus fin et moins large, fait en revanche l’impasse sur le filet de rangement à fermeture éclair, ici non fermable. Si l’on ne peut y glisser que 5 jeux, cette déclinaison s’avère comme la première, 100% compatible et sécurisée pour la Nintendo Switch Lite grâce au socle fourni. À l’instar des autres pochettes du marché, la coque, solidement renforcée à l’extérieur, se montre de plus particulièrement pratique grâce à sa petite poignée. Petite originalité toutefois qui la distingue du précédent modèle, cette pochette nous offre la possibilité de jouer en mode « table » directement depuis la protection, par l’intermédiaire d’un astucieux système de support inclus. Cette housse de transport se révèle donc parfaitement indiquée pour vos déplacements rapides au quotidien, afin de lancer sa console sur le pouce en toute sécurité, sans nécessiter de matériel supplémentaire.