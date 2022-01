Chocobo GP proposera 3 types de véhicules sur Nintendo Switch

Annoncé pour le 10 Mars 2022 sur Nintendo Switch, Chocobo GP, le Mario Kart à la sauce Final Fantasy proposera aux joueurs la possibilité de choisir un véhicule (à l’instar de Mario Kart).

Cette annonce a été faite via le compte officiel de Square.

There are three types of vehicles available in #ChocoboGP!

There's standard, speed and grip. Each model type offers different characteristics like high speed, acceleration, handling and more.

Selecting the type that works best for your racing strategy is the key to victory! 🏆

