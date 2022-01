Le point sur les rumeurs Nintendo Switch (Metroid Prime, Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem, Persona, Nintendo Direct, …)

C’est une nouvelle année qui commence, accompagné forcément de son lot de rumeurs…

(même si l’année Fiscale n’est pas encore terminée, elle se sera au 31 mai ), voyons un peu ce que 2022 pourrait nous réserver… Cette fois, c’est le Youtubeur/PodCasteur Nate the Hate qui joue les Nostradamus des annonces Nintendo Switch. Néanmoins ses prédictions sont généralement assez justes, alors faisons le tour de ses annonces !

Le Remaster HD de Metroid Prime serait prévu pour le second semestre de 2022. Cela coïnciderait avec le 20e anniversaire de la sortie originale sur la GameCube. (Et un retour de Samus pour la fin de l’année ?)

Xenoblade Chronicles 3 a été retardé (sans doute à cause du COVID), mais également des soucis techniques. Il pourrait sortir à la fin 2022 ou en 2023… Les soucis techniques rappellent un peu la sortie de Xenobalde Chronicles et notamment de la New 3DS qui était nécessaire pour le faire tourner (d’ailleurs c’était un des seuls jeux à être estampillé New 3DS Only). Du coup, en extrapolant un peu on pourrait imaginer qu’une New Nintendo Switch ProLed accompagne la sortie de ce titre… ?

Un nouveau Fire Emblem est prévu devrait également sortir en 2022. Les développeurs de Three Houses sont aux commandes et le jeu s’annonce « très excitant » avec des graphismes améliorés et des mécaniques de jeu optimisées. Quant au remake de Fire Emblem : Genealogy of the Holy War, il devrait finalement sortir en 2023.

Le remake (attendu par certains) de The House of the Dead devrait sortir en mars !

Il y aurait bien un Resident Evil en préparation sur la Nintendo Switch, probablement un Resident Evil Revelations 3, mais les informations sont assez floues.

Il devrait y avoir un Persona 4 sur Nintendo Switch, mais également sur PlayStation en 2022. par contre Persona 6 serait une exclusivité PlayStation 5…

Quant au prochain Nintendo Direct, il devrait certainement débarquer à la mi-février… (le 16/02/2022; Mais ça, c’est une prévision personnelle)

Si vous voulez voir la version complète, ça se passe par là (mais uniquement en Anglais) :