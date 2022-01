The Legend of Heroes: Trails from Zero aura également son collector sur Nintendo Switch en Europe

Falcom avait annoncé depuis l’année dernière que le studio comptait toujours étendre la série Trails à travers le monde et sur différente plate-forme avec l’aide notamment de gros éditeur occidentaux. Parmi les annonces NIS America avait dans la foulée confirmé la localisation et la sortie des opus de l’arc Crossbell pour la première fois en dehors du Japon avec en bonus également une version Switch. Ainsi, The Legend of Heroes: Trails from Zero et Trails to Azure sont grandement attendu par la communauté. D’ailleurs ces deux opus sont souvent qualifiés comme étant à ce jour les meilleurs opus de la série Trails. Dernièrement, NISA présente également l’édition limite de Trails from Zero à venir sur Nintendo Switch cet automne 2022 et en précommande en Europe dès ce Lundi 17 Janvier! Nous vous laissons voir tout cela ci-dessous.

Qu’est-ce que ça raconte?

Dans Trails From Zero, incarnez le jeune Lloyd Banning, nouvelle recrue de la Section de Soutien Spéciale de Crossbell. Lui et ses compagnons grandiront ensemble à travers leur combat contre l’injustice de leur ville et la corruption.

Localisation uniquement confirmée en anglais à ce jour

Trailer d’annonce

Edition limitée

L’édition comprendra:

– Le jeu The Legend of Heroes: Trails from Zero sur Nintendo Switch

– Le Hardcover Artbook, « SSS Classified Files »

– La selection d’OST speciale avec 10 pistes « Anthems of Crossbell »

– Un poster 17×24 « Special Support Section, Assemble! »

– Un stand acrylique « Heroes of Zero »

– Un Steelbook

– Une Boite collector de rangement