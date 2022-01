Vagante (Nintendo Switch) – Le test

Nous le savons, tous les Roguelike ont le vent en poupe depuis un certain Binding of Isaac. Alors lorsqu’un petit nouveau arrive sur le marché c’est toujours avec une certaine appréhension que nous l’attendons et que nous nous posons une tonne de questions. Va t’il sortir du lot ? Qu’est-ce qu’il propose en plus ? Qu’en sera-t-il de sa difficulté et de sa durée de vie ? Bref, pas d’inquiétude, chez NT nous sommes là pour répondre à toutes ces questions. Alors que vaut ce Vagante, eh bien c’est ce que nous allons voir.

C’est dans une caravane que nous partons

Dans Vagante, nous ne sommes pas ici pour l’histoire. A vrai dire même, il n’y en a presque aucune. Bon allez, pour vous faire plaisir nous allons tout de même vous sortir un petit pitch. D’après quelques rumeurs, il y aurait une grotte cachée quelque part abritant le plus grand des trésors. Qu’est que c’est, personne ne le sait, car comme par hasard, par le passé un groupe d’aventuriers s’y est aventuré, mais attention surprise, ils n’en sont jamais revenus. Etant donné que nous sommes un aventurier digne de ce nom et courageux, nous nous apprêtons d’une caravane et partons à l’exploration de cette grotte si mystérieuse.

Voilà, l’histoire est posée. Comme nous pouvons le voir, cette dernière est vraiment sommaire. Mais peu importe, ce qui compte c’est l’exploration, l’aventure, oui nous en sommes ivres. Et c’est tant mieux car il va y avoir de tout cela dans Vagante. Après que notre caravane se soit posée dans une jolie petite clairière avec pour décoration une magnifique entrée de grotte, nous choisissons notre personnage parmi un léger panel de 3 classes. Nous aurons bien entendu la sainte trinité de proposé, avec le guerrier, le voleur et le mage. N’ayez crainte, par la suite d’autres classes viendront s’ajouter, mais pour le moment concentrons-nous sur le début de jeu. Donc comme nous venons de le dire, nous allons devoir choisir notre petit bonhomme de pixels parmi une sélection de 3 classes bien distinctes. Si le guerrier fait plus de dégâts, il est aussi plus lent, à contrario du voleur qui sera plus rapide mais infligera un peu moins de dégâts. Même chose pour le mage, bref vous l’aurez compris, la sélection de notre classe est très importante puisque c’est elle qui nous conduira à la victoire ou non.

La mort n’est que le début

Après cette petite sélection, un petit tutoriel nous est présenté, simple, efficace et court, ce dernier nous permet de nous familiariser assez vite avec les contrôles de notre personnage. Suite à ce très léger tutoriel, nous apprenant seulement les bases, nous sommes lâchés dans une immense grotte qu’il nous faudra explorer de fond en comble. C’est à partir de ce moment que nous entrons dans le véritable jeu. Cette fois, fini la facilité du tutoriel, les ennemis sont nombreux, ainsi que les pièges, et ces derniers s’avèrent vicelards et surtout mortels. Il faut faire attention à où nous posons nos petits pieds ou cela peut être la mort assurée. Un saut mal placé sur des piques, une pierre nous tombant dessus, etc… Ici pas de mode facile, il faut apprendre à connaître son environnement, car ce dernier, en plus des ennemis, est extrêmement dangereux et la mort est vraiment punitive.

C’est bien simple, une fois que la mort nous a cueilli, au revoir tout le loot que nous avons pu acquérir au fil de notre exploration. Mais aussi et surtout, au revoir nos jolies statistiques montées au coin d’un joli feu à l’instar d’un célèbre Dark Souls. Lorsque nous mourrons c’est pour de bon, pas de retour possible, la mort est définitive. Mais heureusement pour nous, pauvres joueurs, plus nous allons tuer d’ennemis et explorer la grotte, plus nous allons obtenir de l’expérience qui viendra gonfler notre niveau après la mort. Bon en gros et pour faire simple, lorsque nous mourrons, nous engrangeons de l’expérience qui servira à augmenter notre niveau. A chaque montée de niveau nous allons débloquer un bonus. Points de compétence et d’expérience boostés, rapidité ou bien force du personnage accrue, nouvelle classe, etc… Bref, nous allons mourir souvent, voire même très souvent, mais à chaque nouvelle exploration de la grotte nous y revenons grandis et plus forts, grâce à ces compétences que nous débloquons. Mais attention, si chaque compétence apporte un ou plusieurs bonus, cela apporte aussi des malus, c’est pourquoi il faudra bien faire attention lors du choix de notre classe puis de notre bonus de compétence débloqué.

Tout n’est question que de choix

Dans Vagante, nous pouvons rusher dans la grotte jusqu’à trouver la porte de sortie et accéder à une nouvelle caverne. Mais cela est risqué, car ce serait se priver d’une part de l’expérience de fin de partie mais aussi de celle pour monter nos statistiques. Car oui, à force de tuer des ennemis nous engrangeons des points d’expérience qui rempliront une jolie petite barre au bas de notre écran de jeu. Une fois celle-ci remplie, nous gagnons un point de compétence à placer dans l’un de nos attributs, la vie, la rapidité, la force, l’agilité et ainsi de suite. Mais attention, car pour bénéficier de ce point durement acquis il va falloir sortir de la grotte et aller au feu de camp, lieu où notre vie sera un chouia soigné et où nous pourrons distribuer notre point dans la statistique que nous souhaitons augmenter.

Comme nous venons de le dire, tout est question de choix. Pour gagner un point de compétence facilement et rapidement, il suffira de trouver et d’occire le boss du niveau. Une fois celui-ci tué, non seulement il nous donnera assez d’expérience pour monter une statistique, mais en plus il laissera une bien jolie clef ouvrant un coffre. Ce sera alors à nous de décider si nous souhaitons aller jusqu’à ce coffre en prenant le risque de mourir en chemin, ou simplement d’aller à la porte et d’accéder à la suite. Mais attention, il faut savoir que ce fameux coffre nous procurera une bonne quantité de loots souvent très intéressants. Des sorts, armures, armes, potions, tout est bon à prendre et ne sera que plus important par la suite. Ah oui bien entendu tout l’équipement, que ce soit armes, armures et potions ont des statistiques inconnues. Dans les faits, cela veut dire que pour connaître les effets d’une potion, il faut la boire, même chose pour une armure ou une arme. Bien entendu ce serait moins drôle si à chacune de nos morts tout cela ne se réinitialiserait pas, eh oui à chaque nouveau run il faudra identifier notre loot afin d’en connaître les caractéristiques.

Une aventure longue et difficile

Le jeu est long, vraiment long dans tout ce qu’il a à proposer. Quatre zones bien distinctes découpées en 3 niveaux. Cela nous fait donc un total de 12 niveaux. Mais c’est court nous direz-vous. Eh bien non, la difficulté étant au rendez-vous, aller jusqu’au bout de ces 12 niveaux prendra une bonne grosse dizaine d’heures, et ce n’est que le début, il pourra être tentant par la suite de récupérer tous les déblocables, jouer avec une autre classe. Si jamais tout cela ne suffit pas, il y a aussi un mode coopératif plutôt sympathique, et puis surtout le jeu est terriblement addictif. De plus, il est quand même bon de préciser que tous les niveaux sont générés aléatoirement, garantissant alors que chaque run est différent de l’un à l’autre, et c’est un réel plaisir. Nous pourrions dire encore pas mal de choses sur ce Vagante, comme ce marchand trouvé dans la grotte, ou encore ces étranges pierres, fontaines ou autres PNJ qu’il faudra libérer de leurs cages, mais toutes ces choses étranges se découvrent d’elles-mêmes et c’est bon d’avoir un jeu sans vraiment d’indications et dans lequel ce sera notre rôle de découvrir l’utilité de chaque chose du monde qui nous entoure.

Tout un monde de pixel

Passons maintenant à la partie graphique et sonore du titre. Le jeu se présente sous des graphismes en pixels art plutôt bien foutu. Les personnages sont relativement petits et font plus penser à de gros pixels, mais très vite, nous faisons abstraction de cela et nous nous prenons rapidement à aimer ces personnages que nous conduisons au travers de ces grottes profondes et humides. Les niveaux étant générés aléatoirement, chaque partie sera différente et même si certaines choses se ressemblent inévitablement, les niveaux restent aléatoires et auront tout de même une grosse part d’inédits. Pour ce qui est de la partie sonore, la musique est discrète mais c’est un réel plaisir de l’entendre. Quant aux bruitages, ils sont de qualité et renforcent notre immersion au sein des environnements traversés. Au final le seul gros défaut que nous pouvons donner à ce jeu serait le fait qu’il ne soit pas traduit en français, mais au final cela ne reste qu’un petit détail.