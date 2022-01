Dexter Stardust se date avec un prix sur Nintendo Switch

Après des titres comme What Comes After, Eternum EX, Lombs on the road, pour ne citer qu’eux, le studio Flynn’s Arcade prépare son retour sur Nintendo Switch avec Dexter Stardust, un jeu d’aventure de type Point & Click, qui va débarquer très prochainement sur l’eShop…

En effet, c’est le 3 mars 2022 que Flynn’s Arcade va sortir son Dexter Stardust. Il s’agit là d’une aventure spatiale dans laquelle le joueur incarne Dexter Stardust, un amateur de tacos, qui a échappé aux Vreesiens, une espèce extraterrestre provenant de la Planète X, qui ont envoyé une flotte de robot détruire la Terre. L’aventure débutera vingt ans plus tard, lorsque Dexter et son amie Aurora vont faire une rencontre qui leur permettra de sauver à la fois les humains et les Vressiens.

Dexter Stardust se veut construit comme un dessin animé dont nous regardons plusieurs épisodes à suivre le samedi matin. Il proposera cinq épisodes au total que l’on pourra sauter ou rejouer à tout moment et quand bon nous semble. De plus, tous les personnages et cutscenes bénéficient d’un doublage.

Le jeu de Flynn’s Arace est une aventure familiale, non violente remplie d’énigmes logiques et proposera également des commandes tactiles.

Comme évoqué au début de cette news, le jeu sera disponible le 3 mars prochain au prix de 9,99€ sur l’eShop européen. Ce n’est pas tout puisque le jeu bénéficiera d’une promotion de -20% du 3 au 10 mars, soit un prix avoisinant les 8,00€. Pour finir, je vous propose de découvrir un trailer du jeu.