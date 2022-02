Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en février 2022

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Après un mois de janvier 2021 assez riche en bons jeux, le mois de février s’annonce très intéressant.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en février 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (25 février)

C’est l’histoire de l’une des aventures que Sophie l’alchimiste a vécues après avoir quitté sa ville natale, Kirchen Bell. Elle raconte la quête de Sophie pour retrouver Plachta après qu’elles ont été séparées dans le monde onirique de Erde Wiege, et des nouveaux amis qu’elle y rencontre.

Caractéristiques :

– Des combats en tour par tour améliorés et sans transition

Le jeu comprend un nouveau système de combats en tour par tour, avec six membres du groupe répartis en deux équipes, et qui débutent sans transition lorsque le joueur rencontre des ennemis durant ses explorations. De nombreux effets spéciaux et autres actions viennent enrichir l’expérience des combats, dont des compétences Dual Trigger au cours desquelles deux coéquipiers attaquent à l’unisson.

– Deux types de panneaux de synthèse

Le jeu comprend un système de synthèse accessible sous la forme d’un puzzle, dans lequel vous placez des ingrédients sur un panneau pour créer de nouveaux objets. Les joueurs peuvent utiliser le Standard Panel ou le Restricted Panel, auquel cas la difficulté est plus élevée, mais les récompenses sont aussi plus importantes.

– Manipulez la météo pour ouvrir de nouveaux chemins

Si chaque région d’Erde Wiege est associée à une météo particulière, vous pourrez la changer à l’aide d’outils spéciaux. En changeant la météo d’une zone, vous changez son aspect, mais cela peut aussi vous donner accès à des lieux jusqu’alors inaccessibles. Peut-être que la météo affectera aussi les matériaux que vous pourrez collecter ?

Assassin’s Creed Ezio Collection (17 février)

Assassin’s Creed : The Ezio Collection comprend Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood et Assassin’s Creed Revelations. Elle propose également deux courts-métrages, Assassin’s Creed Lineage et Assassin’s Creed Embers. Ubisoft précise que les packs « tirent pleinement parti des capacités de la Nintendo Switch, notamment des fonctionnalités améliorées telles que le mode portable, le HD Rumble, l’interface tactile et le HUD optimisé. »

Assassin’s Creed II. Dans cet opus, les joueurs incarneront Ezio, un nouvel Assassin perpétuant la lignée mortelle de ses ancêtres dans l’Italie de la Renaissance, notamment à Florence et à Venise. Vous évoluerez dans un environnement riche en pouvoir, vengeance et conspiration, tout en affinant votre art, en maniant des armes et des instruments conçus par le légendaire Léonard de Vinci lui-même. Tous les DLC solo sont disponibles le long de la campagne solo. Assassin’s Creed Brotherhood. Incarner Ezio, c’est lutter contre le puissant ordre des Templiers. Tous les fans voyageront dans la ville la plus célèbre d’Italie, Rome, centre du pouvoir, de la cupidité et de la corruption. Il leur faudra non seulement faire preuve de force, mais aussi de leadership, car ils commanderont une Confrérie entière qui se ralliera à leurs côtés. Tous les DLC solo sont disponibles le long de la campagne solo. Assassin’s Creed Revelations. Dans ce jeu, Ezio doit laisser sa vie derrière lui à la recherche de réponses. Le joueur marchera sur les traces de son mentor légendaire, Altaïr, dans un voyage de découverte et de révélation. Ce chemin périlleux les mènera à Constantinople, le cœur de l’Empire ottoman, où une armée croissante de Templiers menace de déstabiliser la région. Tous les DLC solo sont disponibles le long de la campagne solo.

Bonus supplémentaire : deux films sur Ezio. En plus du gameplay, cette collection comprend également deux courts métrages qui plongent encore plus profondément dans l’histoire d’Ezio, Assassin’s Creed Lineage et Assassin’s Creed Embers.

Dynasty Warriors 9 Empires (15 février)

Ce nouvel opus de la série « Empires » propose de l’action haletante à un contre mille et des phases de conquête de territoires !

Caractéristiques de DYNASTY WARRIORS 9 Empires

■Commandez vos armées librement ! Participez à d’intenses Sièges du château !

Les traditionnelles batailles des jeux précédents ont évolué pour devenir des « Sièges du château ». Dans les environnements en évolution constante qui entourent chaque château, faites preuve d’intelligence stratégique et de puissance martiale pour répondre à cette question fatidique : comment prendre un château ?

■Système politique grâce auquel la personnalité et la confiance des officiers renforcent le pays.

Dans la partie politique du jeu, les officiers choisis et leurs interactions serviront de fondations à votre empire. Vous pourrez expérimenter différents styles de vie, comme celui d’un souverain, d’un général ou encore d’un officier non affilié. De plus, les interactions entre officiers aideront à renforcer le pays auquel ils appartiennent.

■Donnez vie à vos officiers avec l’évolution du mode Édition !

Le jeu inclut le célèbre mode Édition de la série. Grâce à lui, vous pourrez créer vos propres officiers personnalisés à l’aide de nombreux éléments. Si les 94 officiers musou et les plus de 700 officiers génériques de DYNASTY WARRIORS 9 ne vous suffisent pas, complétez votre expérience Dynasty Warriors de la meilleure des manières !

MAGLAM LORD (4 février)

Un gameplay rapide et furieux pour des batailles intenses. Affrontez des bêtes puissantes dans des batailles effrénées pour tenter de retrouver votre puissance. Pour une plus grande variété de stratégies de combat, remplissez la jauge de DG pour déclencher les attaques ultimes du Seigneur démoniaque des épées. Affrontez des bêtes puissantes dans des batailles effrénées pour tenter de retrouver votre puissance. Pour une plus grande variété de stratégies de combat, remplissez la jauge de DG pour déclencher les attaques ultimes du Seigneur démoniaque des épées. Embarquez dans une aventure épique pour réveiller votre pleine puissance: Découvrez le monde fantastique d’Eusdeal et incarnez un homme ou une femme Killizzerk, le Seigneur démoniaque des épées qui, après avoir perdu sa puissance, est le dernier des Seigneurs démoniaques. Explorez le monde pour tenter de sauver votre espèce de l’extinction. Fabriquez des centaines d’armes et personnalisez-les: Fabriquez des armes magiques et améliorez-les pour compléter votre style de jeu ! La personnalisation accorde de nombreux avantages en combat. Avec les bons matériaux, vous pouvez augmenter la puissance d’attaque, ajouter de nouveaux effets sonores et même modifier la personnalité ! Bâtissez des relations et trouvez l’amour parmi un merveilleux casting de personnages Ce n’est qu’en réussissant à vous marier que vous pourrez éviter l’extinction de votre espèce ! Les personnages que vous rencontrerez pourront manier votre puissance dans les combats ! Liez-vous d’amitié avec eux, et emmenez-les même en rendez-vous pour retrouver votre ancienne puissance ! Une production époustouflante: Réalisé par l’éditeur D3PUBLISHER, le développeur FELISTELLA et le scénariste Kei Miyakozuki (célèbre pour la série « Summon Night »), avec des illustrations et personnages sublimes créés par lack, qui a conçu « Okada Izo » dans le jeu « Fate/Grand Order » !

Death end re;Quest 2 (11 février)

Attaquez-vous aux ennemis de Le Choara maintenant avec tout le contenu téléchargeable gratuit et payant inclus lors du lancement initial! Une fille qui fuit son passé arrive dans le village montagnard de Le Choara, à la recherche de sa sœur disparue. Elle ne se doute pas que le village abrite des secrets enterrés, des créatures obscures qui arpentent les rues la nuit et une séquence sinistre de sacrifice. Pourra-t-elle combattre les ténèbres, ou les ténèbres la consumeront-elles?

Jour et nuit – Explorez le village pittoresque de Le Choara pendant le jour sous la forme d’un roman vidéoludique et parlez aux habitants pour trouver des renseignements sur la sœur perdue de Mai. La nuit, affrontez des créatures obscures dans un JDR au tour par tour.

Poussez-vous – Le système de poussée permet à Mai et à son escouade de projeter la matière sombre contre les murs, les autres ennemis et même d’autres membres de l’équipe pour effectuer des combos redoutables. Et si vous coordonnez bien vos attaques, vous pourriez même activer les Super Knockbacks et les Super Knockblows.

Attention au Berserker – Durant l’exploration des donjons et les combats, une silhouette noire sans visage peut apparaître de nulle part. Cette silhouette affichera aussi une zone d’attaque à son arrivée. Mai et son escouade doivent éviter cette zone, puisque l’attaque tuera instantanément ceux qui s’y trouvent. Enfuyez-vous du Berserker dans le donjon ou éliminez tous les monstres sur le champ de bataille pour vous sauver!

La surpuissance, c’est payant – Le système Overkill est une fonctionnalité ajoutée qui permet aux personnages d’accumuler des dégâts dépassant la barre de santé d’un ennemi pour gagner de l’expérience bonus! Infligez le plus de dégâts possible à tous les monstres pour obtenir de meilleures récompenses.

Edge Of Eternity (23 février, en cloud)

Dans un monde déchiré, le peuple d’Heryon mène une guerre désespérée contre un mystérieux envahisseur. Alors que ce conflit opposant magie et technologie prend des proportions cataclysmiques, une nouvelle menace émerge du champ de bataille : “la Corrosion”, une maladie redoutable et mortelle. Dans ce jeu, vous contrôlez Daryon, un soldat désespéré qui va tout risquer et devenir déserteur, dans l’infime espoir de trouver un remède pour un être cher. Livrez des batailles épiques au tour par tour en suivant Daryon et sa sœur Selene dans leur quête pour trouver ce remède impossible. Ce n’est qu’en maîtrisant l’art tactique du combat et le langage mystique des cristaux que vous pourrez surmonter les terribles obstacles qui se dressent contre lui.

Un système de combat profond et stratégique : utilisez l’environnement pour attirer vos ennemis dans des pièges sournois, soyez plus malin et prenez-les à revers pour infliger des dégâts massifs. Fabriquez votre équipement et insérez-y de puissants cristaux pour débloquer des combinaisons uniques de compétences et de bonus.

utilisez l’environnement pour attirer vos ennemis dans des pièges sournois, soyez plus malin et prenez-les à revers pour infliger des dégâts massifs. Fabriquez votre équipement et insérez-y de puissants cristaux pour débloquer des combinaisons uniques de compétences et de bonus. Un casting de personnages charismatiques : Rencontrez un groupe de compagnons plus grands que nature, chacun ayant sa propre personnalité et ses propres attributs. Découvrez leurs rêves, leurs défauts, leurs espoirs et leurs tourments alors que vous vivez et partagez de nombreux moments spéciaux ensemble.

Rencontrez un groupe de compagnons plus grands que nature, chacun ayant sa propre personnalité et ses propres attributs. Découvrez leurs rêves, leurs défauts, leurs espoirs et leurs tourments alors que vous vivez et partagez de nombreux moments spéciaux ensemble. Un monde magnifique à découvrir : Voyagez dans les environnements uniques et éthérés d’Heryon et découvrez ses secrets les plus anciens.

Voyagez dans les environnements uniques et éthérés d’Heryon et découvrez ses secrets les plus anciens. Une bande son époustouflante : Heryon prend vie grâce à la sublime bande-son de Cédric Menendez et de la contribution de Yasunori Mitsuda, compositeur de Chrono Trigger et Xenoblade Chronicles.

Heryon prend vie grâce à la sublime bande-son de Cédric Menendez et de la contribution de Yasunori Mitsuda, compositeur de Chrono Trigger et Xenoblade Chronicles. Des chats géants pour se déplacer : Traversez Heryon avec flair et enthousiasme – sur le dos d’un chat géant à deux queues ! Cet allié digne de confiance n’est pas seulement mignon, il est aussi utile, car son sens aigu de l’odorat vous permettra de trouver de nombreux trésors cachés à la vue de tous !

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud (10 février)

CE JEU FONCTIONNE GRÂCE AU STREAMING VIA LE CLOUD. VEUILLEZ ESSAYER LA VERSION DE DÉMONSTRATION AVANT DE PROCÉDER À L’ACHAT.

※Les éléments proposés dans ce pack peuvent être achetés individuellement.

Explorez le monde fascinant de KINGDOM HEARTS et suivez Sora et ses amis dans leurs aventures dans les mondes Disney et Pixar. L’histoire commence avec KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX, et suit Sora, Donald et Dingo à mesure qu’ils affrontent les Sans-cœur, rencontrent de nouveaux amis et vivent des aventures spectaculaires. La franchise atteint son apogée avec KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind, qui voit notre trio s’unir avec des personnages Disney-Pixar classiques et plus récents pour relever des défis extraordinaires et lutter contre les ténèbres qui menacent leurs mondes.

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE inclut :

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)

OlliOlli World (8 février)

Ridez dans le monde vibrant de Radlandia aux côtés de personnages colorés, et enchaînez les grinds et les tricks pour tenter d’approcher les dieux du skate dans votre quête vers le Gnarvana. Sillonnez un monde aussi étrange que merveilleux en relevant des défis et en accomplissant des missions, et faites-vous de nouveaux amis en cours de route. Personnalisez les tenues de votre personnage, ses tricks et son style et découvrez des niveaux remplis de chemins différents qui vous permettront de vous exprimer au maximum. Défiez le reste du monde en mode Ligues ou affrontez un ami autour de vos meilleurs tricks dans l’un des millions de niveaux à partager disponibles. Profitez de toute l’accessibilité, la profondeur et la liberté que vous offre le gameplay inimitable d’OlliOlli World. OlliOlli World est le troisième opus de la série mondialement encensée OlliOlli développée par Roll7, studio indépendant récompensé aux BAFTA et vainqueur de nombreux prix.

Bienvenue à Radlandia ! Explorez ce luxuriant paradis du skate peuplé de personnages excentriques et visitez les lieux les plus insolites. Faites des grinds dans l’Allée des gonflables ou ridez à toute allure dans Los Vulgas à la recherche de nouveaux passages, de quêtes secondaires, de récompenses géniales et d’occasions de tricks mémorables, tout ça sur une compilation de morceaux IDM et Electronica soigneusement sélectionnés.

Jouez à votre niveau : des contrôles ultra précis et un gameplay perfectionné vous garantissent une progression tout en douceur. Vous débutez ? Pas de problème, OlliOlli World vous accueille à bras ouverts, et permet aux nouveaux joueurs de dévaler les rues et de réussir des method grabs délirants sans craindre d’embrasser le bitume. Vous pensez être à la hauteur ? Atteignez la pleine maîtrise grâce aux millions de niveaux du mode bac à sable ou affrontez vos rivaux du monde entier en mode Ligues via un vaste système de combo de plus de 100 mouvements à maîtriser et combiner pour espérer remporter la première place.

Liberté d’expression : ridez dans ce paradis de la glisse qu’est Radlandia et faites vos preuves pour déverrouiller des récompenses spéciales qui vous permettront de personnaliser les tenues de votre personnage, ses tricks et son style. Vous voulez skater en tongs ? Aucun souci. Vous êtes à l’aise en pyjama abeille ? OK… on ne juge pas. Dans OlliOlli World, du moment que vous êtes sur une planche, tout passe !

EGGLIA Rebirth (10 février)

EGGLIA, un RPG fantastique qui est sorti sous forme d’application pour smartphones en 2017, arrive enfin sur Nintendo Switch ! Il y a longtemps, il y avait un royaume miraculeux appelé Eglia. Il y a longtemps, il existait un royaume miraculeux appelé Eglia, où de nombreuses races vivaient paisiblement et passaient leurs journées en paix. Mais tout d’un coup, ces jours heureux ont pris fin. L’ogre, un démon énorme et vicieux, a attaqué. Kufu, le mage d’Egrian, a décidé de sceller les terres de son royaume dans un œuf pour protéger le monde de la destruction. Après un long, long moment, l’œuf a été ressuscité. Une fille née pour sauver le monde et un garçon avec un chapeau rouge né pour se battre. Le destin des deux ouvre le rideau sur une nouvelle légende. Tout en conservant le monde chaleureux et nostalgique d’Egria, de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues et bien d’autres éléments ont été ajoutés pour dynamiser le jeu ! Utilisez les dés pour vous frayer un chemin dans le monde et récupérer la terre qui était enfermée dans l’œuf. Vous pourrez redécorer votre propre maison, communiquer avec d’autres résidents uniques, et plus encore. Créez votre propre monde où vous pouvez rentrer et vous sentir chez vous quand vous le souhaitez. Ce produit comprend « La légende du chapeau rouge », « Gobelins et gouttes de soleil » et « Dieux et Ogres », qui sont tous sortis sur les smartphones.

Ocean’s Heart (10 février)

Ocean’s Heart est un action RPG en pixel art détaillé concentré sur l’exploration. Dans ce monde captivant regorgeant de secrets et de mystères, Tilia part à la recherche de son père porté disparu. Suis sa piste dans les ruines d’un royaume immergé, détermine le futur du monde, ou fais profil bas en ne te concentrant que sur ta mission dans cette aventure épique à inspiration rétro !

Explore un sublime monde détaillé, débordant de secrets enfouis dans des forêts brumeuses, sur des pics de montagnes isolées, ou des prés-salés. Chaque zone propose de nombreuses quêtes secondaires uniques et palpitantes. Tu seras également confronté à des mystères antiques et de terribles dangers.

Affronte des monstres terrifiants, brandis diverses armes et use de magie antique pour vaincre ou déjouer les plans de tes ennemis. Cherche des matériaux spéciaux pour améliorer tes armes jusqu’à ce que les monstres les plus redoutables ne fassent plus le poids face à toi.

Récupère plusieurs types d’objets dans le monde afin de fabriquer des potions, d’améliorer tes armes et d’agrandir encore et toujours ton arsenal.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (3 février)

Un jeu d’investigation primé et acclamé qui vous plonge dans l’ambiance si caractéristique et mystérieuse de l’ère victorienne rendue célèbre par Sir Arthur Conan Doyle. Devenez le plus grand détective de tous les temps : Sherlock Holmes ! Grâce à vos extraordinaires capacités de détective, résolvez 6 grandes affaires passionnantes et variées : meurtres, disparitions, vols spectaculaires et autres enquêtes qui vous emmèneront parfois aux frontières du fantastique. Écouterez-vous votre sens moral, ou appliquerez-vous la justice à la lettre ? L’immense liberté d’action de Crimes & Punishments vous permet de mener les enquêtes comme bon vous semble. Grâce aux extraordinaires dons de détective de Sherlock, choisissez les pistes à suivre, interrogez vos suspects et déterminez vous-même ceux que vous pensez être coupables… et décidez même de leur sort ! Les ramifications sont légion et vos décisions ont ainsi une véritable influence, à travers votre réputation ou encore des conséquences qui se manifesteront parfois de manière inattendue. Sherlock Holmes: Crimes & Punishments est maintenant disponible sur Nintendo Switch ! Enquêtez sur des affaires passionnantes où que vous soyez, à la maison ou en déplacement.

The Dead Tree of Ranchiuna (2 février)

Assistez au voyage spirituel d’un homme de retour dans le village où il a grandi. Dès son arrivée, il se rend compte que les lieux sont déserts et il a des visions d’un incident survenu il y a quelque temps, et d’une autre personne revenue elle aussi au village. Ces visions se déroulent à divers moments et dans différents lieux, laissant au joueur le soin de trouver des indices et de percer le mystère. The Dead Tree of Ranchiuna est une expérience immersive qui explore l’injustice de la société, de manière directe et réaliste, avec la puissance du fantastique, du symbolisme et du récit abstrait. Jouez à la première ou à la troisième personne et découvrez des environnements détaillés sur une vaste carte. Résolvez des énigmes, découvrez des dialogues cachés au fil d’une minutieuse exploration et déverrouillez des fonctionnalités post-jeu pour prolonger l’expérience !

Land of Screens (4 fevrier)

Dans Land of Screens, guidez Holland dans sa nouvelle mission pour abandonner la saturation des médias sociaux et découvrir des relations réelles en sollicitant l’aide de quelques nouveaux amis, des confitures synthy chiptune et la chimie inimitable des petits enfants et des animaux adorables. Une aventure pointer-et-cliquer d’évasion sur Internet. Faites en sorte que tout le monde arrête de regarder son téléphone… Pas de problème. Peu importe où Holland va essayer de s’évader, tout le monde est scotché à ses écrans. Elle aura besoin de l’aide de vieux amis et de nouvelles connaissances – et ils auront besoin d’elle – pour esquiver la folie en ligne et enfin débrancher pendant un moment. En plongeant (ou en trébuchant) dans de nouvelles expériences, de nouvelles relations et des aventures accidentelles, la Hollande pourrait bien avoir une chance de s’échapper du fluage toujours présent du drame des médias sociaux. Rappelez-vous à quel point il est agréable de parler aux visages réels des gens ? Dans un monde bloqué sur des connexions numériques, la seule façon pour Holland de traverser cette rupture avec sa raison intacte est de passer à l’analogique. Heureusement, elle apprendra bientôt combien d’aventures alléchantes existent, loin des commentaires continus sur les réseaux sociaux. Bien sûr, elle pourrait être obsédée par un fil de discussion en ligne sur sa rupture comme tout le monde le ferait normalement, mais il y a peut-être un autre moyen…

Letters – a written adventure (9 fevrier)

Ce jeu n’est pas disponible en français. Letters est un jeu intimiste à la fois drôle et triste, qui parle d’amitié, de courage et de la puissance des mots. Retournez dans les années 90 et 2000 pour suivre la vie de Sarah et voyagez à travers ses lettres manuscrites et son monde pixelisé et nostalgique. Aidez-la à affronter les aléas de sa vie alors qu’elle grandit et décidez de la personne qu’elle va devenir. Résolvez des énigmes grâce aux mots et explorez le monde coloré de Sarah avec ses personnages farfelus, ses jeux de mots idiots et ses histoires humaines.

Sol Cresta (22 fevrier)

Figment 2: Creed Valley (15 février)

Figment 2: Creed Valley est un jeu d’aventure qui se déroule dans l’esprit humain. Les Cauchemars sèment le chaos et ont envahi les terres paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l’Esprit, et avancez à travers des puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques. Affrontez vos peurs. Les Cauchemars ont déréglé la Boussole morale, l’Esprit est perturbé. Dusty et Piper, l’éternelle optimiste, doivent voyager jusqu’au Val des convictions, où se forment les idéaux de l’Esprit, dans l’espoir de ramener la paix. Combats musicaux et énigmes déroutantes vous attendent.